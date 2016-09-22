4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сан-Франциско — город, в котором хочется ходить пешком. При этом как бы далеко вы ни углубились во время пешей прогулки, вы всегда будете всего в 15 минутах автомобильной езды от центра. У меня есть для вас несколько маршрутов, каждый из которых включает атмосферные места с интересными историями — все будет зависеть от ваших пожеланий по длительности экскурсии.

Программа

Сан-Франциско — город, которому повезло с природой и ландшафтом. Здесь можно оказаться в эвкалиптовом лесу, найти спрятанный в скалах пляж, о котором не знают даже местные, понаблюдать за сезонной миграцией китов и стаями пеликанов. Все парки — которые даже странно так называть, потому что вообще-то это впечатляющие леса, — были посажены и поддерживаются Человеком.

Я предложу несколько вариантов маршрута, в зависимости от степени вашей подготовки к длительным прогулкам. По ходу я буду рассказывать истории тех мест, которые мы увидим. Одно могу обещать — крышу снесет! И вы точно захотите вернуться ;)

Да, еще: убедитесь, что на карточке вашего фотоаппарата достаточно места. Нас ждут в зависимости от cоставленного маршрута: