4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сан-Франциско — город, которому повезло с природой и ландшафтом. Здесь можно оказаться в эвкалиптовом лесу, найти спрятанный в скалах пляж, о котором не знают даже местные, понаблюдать за сезонной миграцией китов и стаями пеликанов. Все парки — которые даже странно так называть, потому что вообще-то это впечатляющие леса, — были посажены и поддерживаются Человеком.
Я предложу несколько вариантов маршрута, в зависимости от степени вашей подготовки к длительным прогулкам. По ходу я буду рассказывать истории тех мест, которые мы увидим. Одно могу обещать — крышу снесет! И вы точно захотите вернуться ;)
Да, еще: убедитесь, что на карточке вашего фотоаппарата достаточно места. Нас ждут в зависимости от cоставленного маршрута:
Ocean Beach;
руины столетнего аквапарка;
лабиринт;
секретный пляж;
район знаменитостей;
место рождения фестиваля Burning man;
несколько военных укреплений;
эвкалиптовый лес;
бывший военный городок с домами офицеров и домом-музеем Диснея;
форт под мостом.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Увлекательная пешеходная прогулка с интересным человеком! "Не туристическая прогулка по Сан-Франциско" - так можно назвать этот маршрут. Из наполненного туристами города, мы попали совсем в другой Сан-Франциско: парки-леса, пляжи,пешеходные дорожки, где почти нет людей. Григорий показал нам Сан-Франциско совсем с другой стороны, Мы побывали в местах, до которых бы мы сами точно не добрались. Спасибо большое Григорию за приятно проведенное время и интересную беседу!
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Нелли
4 сентября 2016
Если Вам хочется почувствовать то за что стоит любить этот город, Вам к Григорию. Он покажет Вам город с самой привлекательной стороны. Дух свободы и неограниченные возможности. Стоит попробовать!
Татьяна
5 мая 2016
Спасибо Григорию за эту "прогулку" по прекрасному Сан-Франциско! Это был не просто интересный рассказ, Григорий передавал свою эмоцию, всю свою любовь к этому городу, и это чувствовалось во всем! Хороший маршрут, много интересных фактов о которых не узнаешь читая обзоры для путешественников. Григорий прекрасный собеседник, с которым можно обсудить любые вопросы по пути маршрута, а также жизнь в Сан-Франциско в целом )
Дмитрий
22 июля 2015
Все было отлично. Я выбрал пешеходный маршрут и мы забрели в места, до которых я бы сам не добрался.
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть романтичную душу города на автомобильной экскурсии
Сан-Франциско — это перезвон старомодных вагончиков на холмистых улицах и колорит этнических кварталов. Это закаты на океане, мосты на фоне залитого солнцем неба и потрясающие панорамы. Таким вы увидите мой город, проехав по его самым знаковым местам.
Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
Сан-Франциско — самый либеральный и суперсовременный, безумно дорогой город с удивительной историей. И я помогу вам найти с ним общий язык: покажу, как кипит жизнь в разных районах и как с каменными джунглями уживается дикая природа, расскажу о мультикультурном обществе. А захватывающие панорамы на даунтаун и океан помогут за один раз объять необъятное.
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Путешествие по самым ярким районам и кварталам Сан-Франциско – это возможность сложить контрастные проявления города в единую картину и сформировать целостное представление о его облике. Вы увидите японский квартал и русский район, деловой финансовый центр и богемный городок Саусалито, самый большой парк в Америке и набережную Fisherman Wharf - пристанище музыкантов, художников и артистов.
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
Эта экскурсия объединила в себе лучшее, что может предложить Сан-Франциско и его окрестности. Вы объедете город на автомобиле: я помогу понять его яркий характер. После отправимся в Мьюирский лес, где высота красных деревьев может вскружить вам голову. А завершится поездка прогулкой и обедом в Саусалито — городке с домами на зеленых холмах и шумным прибоем океана.