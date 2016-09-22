4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Хайкинг в Сан-Франциско

Добраться до нетуристических мест и вдохновиться атмосферой города

Grigory
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Grigory – ваш гид
Сан-Франциско — город, в котором хочется ходить пешком.

При этом как бы далеко вы ни углубились во время пешей прогулки, вы всегда будете всего в 15 минутах автомобильной езды от центра.

У меня есть для вас несколько маршрутов, каждый из которых включает атмосферные места с интересными историями — все будет зависеть от ваших пожеланий по длительности экскурсии.

$300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско

Программа

Сан-Франциско — город, которому повезло с природой и ландшафтом. Здесь можно оказаться в эвкалиптовом лесу, найти спрятанный в скалах пляж, о котором не знают даже местные, понаблюдать за сезонной миграцией китов и стаями пеликанов. Все парки — которые даже странно так называть, потому что вообще-то это впечатляющие леса, — были посажены и поддерживаются Человеком.

Я предложу несколько вариантов маршрута, в зависимости от степени вашей подготовки к длительным прогулкам. По ходу я буду рассказывать истории тех мест, которые мы увидим. Одно могу обещать — крышу снесет! И вы точно захотите вернуться ;)

Да, еще: убедитесь, что на карточке вашего фотоаппарата достаточно места. Нас ждут в зависимости от cоставленного маршрута:

  • Ocean Beach;
  • руины столетнего аквапарка;
  • лабиринт;
  • секретный пляж;
  • район знаменитостей;
  • место рождения фестиваля Burning man;
  • несколько военных укреплений;
  • эвкалиптовый лес;
  • бывший военный городок с домами офицеров и домом-музеем Диснея;
  • форт под мостом.

Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско
Хайкинг в Сан-Франциско

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Grigory
Grigory
Я документалист. Родился и вырос в Москве, в Измайлово. Окончил ВГИК, по работе и просто так много путешествовал. Два года назад я переехал в Сан Франциско.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 сентября 2016
Увлекательная пешеходная прогулка с интересным человеком! "Не туристическая прогулка по Сан-Франциско" - так можно назвать этот маршрут. Из наполненного туристами города, мы попали совсем в другой Сан-Франциско: парки-леса, пляжи,пешеходные дорожки, где почти нет людей. Григорий показал нам Сан-Франциско совсем с другой стороны, Мы побывали в местах, до которых бы мы сами точно не добрались. Спасибо большое Григорию за приятно проведенное время и интересную беседу!
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4 сентября 2016
Если Вам хочется почувствовать то за что стоит любить этот город, Вам к Григорию. Он покажет Вам город с самой привлекательной стороны. Дух свободы и неограниченные возможности. Стоит попробовать!
5 мая 2016
Спасибо Григорию за эту "прогулку" по прекрасному Сан-Франциско! Это был не просто интересный рассказ, Григорий передавал свою эмоцию, всю свою любовь к этому городу, и это чувствовалось во всем! Хороший маршрут, много интересных фактов о которых не узнаешь читая обзоры для путешественников. Григорий прекрасный собеседник, с которым можно обсудить любые вопросы по пути маршрута, а также жизнь в Сан-Франциско в целом )
22 июля 2015
Все было отлично. Я выбрал пешеходный маршрут и мы забрели в места, до которых я бы сам не добрался.

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