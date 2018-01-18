Наслаждайтесь роскошным бранчем "шведский стол" в этом двухчасовом круизе по заливу Сан-Франциско. Наслаждайтесь развлечениями на борту, любуясь мостом Золотые Ворота, островом Алькатрас и незабываемым горизонтом Сан-Франциско.
Ослепительные волны и мягкий бриз задают настроение круизу с бранчем с шампанским в Хорнблауэре, доброму утреннему отдыху с бурлящим игристым напитком. Заманчивое мероприятие включает в себя "шведский стол" с классическими блюдами на завтрак, основными блюдами на обед и десертами. А живая музыка и виды на известные достопримечательности залива Сан-Франциско делают его идеальным способом расслабиться после напряженной недели или отпраздновать особое событие.
Образец меню бранча "шведский стол"
КОРЗИНА ВЫПЕЧКИ ШЕФА
Свежий хлеб, выпечка, круассаны и кексы *
Выставка сезонных фруктов *
САЛАТ
Салат Цезарь Азиаго *
С чесночными гренками
Салат из спаржи *
С Кесо Фреско, Лимонный винегрет
Кускус *
С мандарином и мятой
Охлажденный лосось
С Ремуладом
ЗАВТРАК
Французский тост Валенсия *
С сиропом из вермонтского клена, взбитыми сливками и свежими ягодами
Свежая яичница-болтунья с фермы *
С перцем конфи
Ассорти от шеф-повара с заварным кремом
Копченый бекон и колбаса для завтрака
Картофель по-домашнему *
С перцем и луком
ВЫБОР ВХОДА
Говядина в корочке с травами
Со взбитым хреном
Ветчина с деревенской горчицей
Острая вегетарианская паста *
ДЕСЕРТ
Банановый хлебный пудинг *
С карамельным соусом
Ассорти премиальных тортов, пирогов и мелких пирогов *
- Вегетарианские блюда на шведском столе
(предметы включают яйца и молочные продукты) u
Круиз с бранчем включает бесплатные соки, безалкогольные напитки, кофе, чай и домашнее шампанское.
Дополнительные напитки будут доступны на борту.
Из-за сезонности местных свежих продуктов все меню могут быть изменены.