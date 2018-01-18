Наслаждайтесь роскошным бранчем "шведский стол" в этом двухчасовом круизе по заливу Сан-Франциско. Наслаждайтесь развлечениями на борту, любуясь мостом Золотые Ворота, островом Алькатрас и незабываемым горизонтом Сан-Франциско.

Ослепительные волны и мягкий бриз задают настроение круизу с бранчем с шампанским в Хорнблауэре, доброму утреннему отдыху с бурлящим игристым напитком. Заманчивое мероприятие включает в себя "шведский стол" с классическими блюдами на завтрак, основными блюдами на обед и десертами. А живая музыка и виды на известные достопримечательности залива Сан-Франциско делают его идеальным способом расслабиться после напряженной недели или отпраздновать особое событие.

Образец меню бранча "шведский стол"

КОРЗИНА ВЫПЕЧКИ ШЕФА

Свежий хлеб, выпечка, круассаны и кексы *

Выставка сезонных фруктов *

САЛАТ

Салат Цезарь Азиаго *

С чесночными гренками

Салат из спаржи *

С Кесо Фреско, Лимонный винегрет

Кускус *

С мандарином и мятой

Охлажденный лосось

С Ремуладом

ЗАВТРАК

Французский тост Валенсия *

С сиропом из вермонтского клена, взбитыми сливками и свежими ягодами

Свежая яичница-болтунья с фермы *

С перцем конфи

Ассорти от шеф-повара с заварным кремом

Копченый бекон и колбаса для завтрака

Картофель по-домашнему *

С перцем и луком

ВЫБОР ВХОДА

Говядина в корочке с травами

Со взбитым хреном

Ветчина с деревенской горчицей

Острая вегетарианская паста *

ДЕСЕРТ

Банановый хлебный пудинг *

С карамельным соусом

Ассорти премиальных тортов, пирогов и мелких пирогов *

Вегетарианские блюда на шведском столе

(предметы включают яйца и молочные продукты) u

Круиз с бранчем включает бесплатные соки, безалкогольные напитки, кофе, чай и домашнее шампанское.

Дополнительные напитки будут доступны на борту.

Из-за сезонности местных свежих продуктов все меню могут быть изменены.