Круиз с бранчем с шампанским по заливу Сан-Франциско

Наслаждайтесь роскошным бранчем «шведский стол» в этом двухчасовом круизе по заливу Сан-Франциско

4.9
40 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Наслаждайтесь роскошным бранчем "шведский стол" в этом двухчасовом круизе по заливу Сан-Франциско.

Наслаждайтесь развлечениями на борту, любуясь мостом Золотые Ворота, островом Алькатрас и незабываемым горизонтом Сан-Франциско.
Круиз с бранчем с шампанским по заливу Сан-Франциско
Круиз с бранчем с шампанским по заливу Сан-Франциско
Круиз с бранчем с шампанским по заливу Сан-Франциско
Круиз с бранчем с шампанским по заливу Сан-Франциско
Круиз с бранчем с шампанским по заливу Сан-Франциско
Круиз с бранчем с шампанским по заливу Сан-Франциско
Круиз с бранчем с шампанским по заливу Сан-Франциско
Круиз с бранчем с шампанским по заливу Сан-Франциско

Что вы увидите 🤩

  • Ferry Building
  • Залив Сан-Франциско
  • Бэй-Бридж, Сан-Франциско
  • Мост «Золотые ворота»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Наслаждайтесь изысканным бранчем из свежих сезонных продуктов
  2. Расслабьтесь и наслаждайтесь развлечениями на борту
  3. Посмотреть достопримечательности Сан-Франциско
  4. Потягивайте шампанское в неограниченном количестве
Наслаждайтесь роскошным бранчем "шведский стол" в этом двухчасовом круизе по заливу Сан-Франциско. Наслаждайтесь развлечениями на борту, любуясь мостом Золотые Ворота, островом Алькатрас и незабываемым горизонтом Сан-Франциско.
Ослепительные волны и мягкий бриз задают настроение круизу с бранчем с шампанским в Хорнблауэре, доброму утреннему отдыху с бурлящим игристым напитком. Заманчивое мероприятие включает в себя "шведский стол" с классическими блюдами на завтрак, основными блюдами на обед и десертами. А живая музыка и виды на известные достопримечательности залива Сан-Франциско делают его идеальным способом расслабиться после напряженной недели или отпраздновать особое событие.
Образец меню бранча "шведский стол"
КОРЗИНА ВЫПЕЧКИ ШЕФА
Свежий хлеб, выпечка, круассаны и кексы *
Выставка сезонных фруктов *
САЛАТ
Салат Цезарь Азиаго *
С чесночными гренками
Салат из спаржи *
С Кесо Фреско, Лимонный винегрет
Кускус *
С мандарином и мятой
Охлажденный лосось
С Ремуладом
ЗАВТРАК
Французский тост Валенсия *
С сиропом из вермонтского клена, взбитыми сливками и свежими ягодами
Свежая яичница-болтунья с фермы *
С перцем конфи
Ассорти от шеф-повара с заварным кремом
Копченый бекон и колбаса для завтрака
Картофель по-домашнему *
С перцем и луком
ВЫБОР ВХОДА
Говядина в корочке с травами
Со взбитым хреном
Ветчина с деревенской горчицей
Острая вегетарианская паста *
ДЕСЕРТ
Банановый хлебный пудинг *
С карамельным соусом
Ассорти премиальных тортов, пирогов и мелких пирогов *
  • Вегетарианские блюда на шведском столе
(предметы включают яйца и молочные продукты) u
Круиз с бранчем включает бесплатные соки, безалкогольные напитки, кофе, чай и домашнее шампанское.
Дополнительные напитки будут доступны на борту.
Из-за сезонности местных свежих продуктов все меню могут быть изменены.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухчасовой круиз
  • Поздний завтрак «шведский стол»
  • Чаевые
  • Бесплатное шампанское
  • Развлечение
Что не входит
  • Дополнительные напитки (доступен бар с наличными деньгами)
  • Встреча в отеле и высадка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
  • Еда и напитки
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны предоставить физическое или электронное доказательство того, что были полностью привиты вакциной, одобренной FDA или ВОЗ, не менее чем за 14 дней до даты мероприятия. Дети в возрасте до 12 лет и люди с заболеваниями или религиозными убеждениями, препятствующими вакцинации, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, или теста на антигены Covid-19, сделанного не более чем за 6 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
18 янв 2018
The ride delivered on promises, we were lucky with the weather and could get a nice close up glimpse of the Alcatraz and the Golden Gate. The pianist was entertaining and cheered up the crowds. Altogether a good ride, retrospectively I only wish we could have assured seats by the window.

Otherwise highly recommended especially if you wish to entertain your guests visiting SF.
M
29 дек 2017
Because of this app it’s easy to browse around different activities in any cities I travel to. I recommend the brunch cruise for anyone looking to enjoy what SF has to offer. The food was actually good and servers were friendly. However, expect a lot of children on board. Unlimited mimosas was fulfilling and the pianist was really entertaining and funny. Quite pricey but it’s a good splurge once in awhile especially if there’s a special occasion.
G
7 фев 2011
The entire experience was well-worth the money. I've lived in the city for about a year and had never seen some of the sights that the tour covered. It was a really great time overall; my friends really enjoyed it too. The food was excellent, and the waitstaff and crew were extremely friendly and attentive. I cannot recommend this enough.
Ещё 37 отзывов

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