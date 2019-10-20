Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите спокойный 1,5-часовой круиз по гавани и заливу Сан-Франциско
Проплывите под знаменитым мостом Золотые Ворота и колоссальным мостом между Сан-Франциско и Оклендом
Полюбуйтесь потрясающим видом на городской пейзаж Сан-Франциско
Узнайте о достопримечательностях и истории города с помощью персонального аудиогида с наушниками, доступного на 16 языках
Взгляните на мост Золотые Ворота и мост между Сан-Франциско и Оклендом за один круиз, включающий персональный аудиогид с наушниками. Узнайте больше о знаменитых достопримечательностях, истории, природе, архитектуре и культуре коренных народов США в Сан-Франциско во время уникального тура по заливу.
В рамках 1,5-часового круиза вы отчалите от Рыбацкой пристани, одной из самых популярных туристических достопримечательностей города. Оттуда вы отправитесь к мосту Золотые Ворота. Мост Золотые Ворота, завершенный в 1937 году, – один из самых известных и красивых в мире, когда-то он был самым большим подвесным мостом на свете.
Проплывите мимо острова Алькатрас, где когда-то находилась одна из самых зловещих тюрем мира, и воспользуйтесь шансом полюбоваться потрясающей городской набережной. Судно пройдет вдоль гавани, прежде чем направиться к огромному мосту между Сан-Франциско и Оклендом. Затем вам предстоит вернуться в Сан-Франциско, очаровательный город у моря.
Ответы на вопросы
Что входит
1,5-часовой круиз по заливу
Аудиогид с наушниками
Что не входит
Еда и напитки
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Фотоаппарат
Не допускаются
Курение
Алкоголь и наркотики
Важная информация
Чаевые, еда и напитки не включены в стоимость
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
C
Catherine
20 окт 2019
Мне понравился круиз, однако мы чуть не пропустили круиз из-за неэффективной выдачи билетов. Несмотря на то, что мы заплатили заранее и имели номер бронирования, мы должны были снова встать в очередь, чтобы получить билет от людей, проводящих экскурсию. У них было открыто одно окно обслуживания, и они постоянно обрабатывали транзакции. Очередь была очень длинной и не двигалась. Может также купить наши билеты напрямую!
E
Ericka
30 сен 2019
Есть так много мест, чтобы сидеть и / или стоять на лодке. Если вы похожи на мою семью и должны стоять перед лодкой в удобной обуви. Это долгий час с половиной стояния. На воде становится ветрено, поэтому наденьте брюки и куртку. В нижней палубе есть закуски и напитки. Единственное, что было неудачно, это то, что было очень трудно услышать тур с наушниками. В конце концов я снял свою, но взгляды все еще были такими потрясающими и оооочень стоящими. Не могу побить цену для нашей семьи
L
Laura
22 сен 2021
The crew was very helpful getting my husband on and off the boat. He is in a wheelchair. I wish he could have give up too, more to set up there. We enjoyed the audio tour which was broadcast over the ship. I learned a lot about the bridges and the surrounding areas.
Ещё 432 отзыва
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