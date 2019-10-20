Сан-Франциско: круиз от моста до моста

Проплывите под мостом Золотые Ворота и мостом от Сан-Франциско до Окленда

4.7
435 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Проплывите под мостом Золотые Ворота и мостом от Сан-Франциско до Окленда в рамках 1,5-часового круиза по заливу Сан-Франциско с персональным аудиогидом.

Взгляните поближе на Алькатрас и Саусалито и узнайте все о самом многогранном городе Калифорнии.
Сан-Франциско: круиз от моста до моста
Сан-Франциско: круиз от моста до моста
Сан-Франциско: круиз от моста до моста
Сан-Франциско: круиз от моста до моста
Сан-Франциско: круиз от моста до моста
Сан-Франциско: круиз от моста до моста
Сан-Франциско: круиз от моста до моста
Сан-Франциско: круиз от моста до моста

Что вы увидите 🤩

  • Мост «Золотые ворота»
  • Рыбацкий причал
  • Залив Сан-Франциско
  • Бэй-Бридж, Сан-Франциско
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите спокойный 1,5-часовой круиз по гавани и заливу Сан-Франциско
  2. Проплывите под знаменитым мостом Золотые Ворота и колоссальным мостом между Сан-Франциско и Оклендом
  3. Полюбуйтесь потрясающим видом на городской пейзаж Сан-Франциско
  4. Узнайте о достопримечательностях и истории города с помощью персонального аудиогида с наушниками, доступного на 16 языках
Взгляните на мост Золотые Ворота и мост между Сан-Франциско и Оклендом за один круиз, включающий персональный аудиогид с наушниками. Узнайте больше о знаменитых достопримечательностях, истории, природе, архитектуре и культуре коренных народов США в Сан-Франциско во время уникального тура по заливу.
В рамках 1,5-часового круиза вы отчалите от Рыбацкой пристани, одной из самых популярных туристических достопримечательностей города. Оттуда вы отправитесь к мосту Золотые Ворота. Мост Золотые Ворота, завершенный в 1937 году, – один из самых известных и красивых в мире, когда-то он был самым большим подвесным мостом на свете.
Проплывите мимо острова Алькатрас, где когда-то находилась одна из самых зловещих тюрем мира, и воспользуйтесь шансом полюбоваться потрясающей городской набережной. Судно пройдет вдоль гавани, прежде чем направиться к огромному мосту между Сан-Франциско и Оклендом. Затем вам предстоит вернуться в Сан-Франциско, очаровательный город у моря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1,5-часовой круиз по заливу
  • Аудиогид с наушниками
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Курение
  • Алкоголь и наркотики
Важная информация
  • Чаевые, еда и напитки не включены в стоимость
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

C
20 окт 2019
Мне понравился круиз, однако мы чуть не пропустили круиз из-за неэффективной выдачи билетов. Несмотря на то, что мы заплатили заранее и имели номер бронирования, мы должны были снова встать в очередь, чтобы получить билет от людей, проводящих экскурсию. У них было открыто одно окно обслуживания, и они постоянно обрабатывали транзакции. Очередь была очень длинной и не двигалась. Может также купить наши билеты напрямую!
E
30 сен 2019
Есть так много мест, чтобы сидеть и / или стоять на лодке. Если вы похожи на мою семью и должны стоять перед лодкой в удобной обуви. Это долгий час с половиной стояния. На воде становится ветрено, поэтому наденьте брюки и куртку. В нижней палубе есть закуски и напитки. Единственное, что было неудачно, это то, что было очень трудно услышать тур с наушниками. В конце концов я снял свою, но взгляды все еще были такими потрясающими и оооочень стоящими. Не могу побить цену для нашей семьи
L
22 сен 2021
The crew was very helpful getting my husband on and off the boat. He is in a wheelchair. I wish he could have give up too, more to set up there. We enjoyed the audio tour which was broadcast over the ship. I learned a lot about the bridges and the surrounding areas.
Ещё 432 отзыва

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