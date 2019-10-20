Взгляните на мост Золотые Ворота и мост между Сан-Франциско и Оклендом за один круиз, включающий персональный аудиогид с наушниками. Узнайте больше о знаменитых достопримечательностях, истории, природе, архитектуре и культуре коренных народов США в Сан-Франциско во время уникального тура по заливу.

В рамках 1,5-часового круиза вы отчалите от Рыбацкой пристани, одной из самых популярных туристических достопримечательностей города. Оттуда вы отправитесь к мосту Золотые Ворота. Мост Золотые Ворота, завершенный в 1937 году, – один из самых известных и красивых в мире, когда-то он был самым большим подвесным мостом на свете.

Проплывите мимо острова Алькатрас, где когда-то находилась одна из самых зловещих тюрем мира, и воспользуйтесь шансом полюбоваться потрясающей городской набережной. Судно пройдет вдоль гавани, прежде чем направиться к огромному мосту между Сан-Франциско и Оклендом. Затем вам предстоит вернуться в Сан-Франциско, очаровательный город у моря.