Посетите единственный в мире аквариум-планетарий-музей жизни в тропических лесах Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско. Великолепный комплекс объединяет все 4 аттракциона под одной живой крышей с экспонатами и шоу, которые объясняют вселенную!

Не пропустите африканских пингвинов и 38 000 других живых животных в Калифорнийской академии наук в самом сердце парка Золотые ворота, который обязательно нужно посетить в Сан-Франциско. Ракета через галактику со скоростью света или путешествие вглубь океанов мира, пока Академия смело воплощает жизнь в жизнь. Встретьтесь лицом к лицу со змеями и пираньями, познакомьтесь с Клодом, американским аллигатором, страдающим альбинизмом, и пообщайтесь с Пьером, Ховардом, Осио и остальной частью колонии южноафриканских пингвинов.

Прогуляйтесь по куполу тропического леса с его свободно летающими птицами и бабочками и погрузитесь в тропические леса Борнео, Мадагаскара, Коста-Рики и затопленной Амазонки. Откройте для себя летучих мышей Борнео, хамелеонов, ядовитых лягушек, муравьев-листорезов, планеров, змей и многое другое. Посмотрите последнее удивительное шоу цифрового планетария, которое отправит вас в захватывающее путешествие в далекие уголки вселенной, которое проводится 7-10 раз в день.

Спроектированный удостоенным наград архитектором Ренцо Пиано, музей, расположенный под живой крышей, будет вдохновлять на всю жизнь любопытство к миру природы, когда вы окунетесь в глубины филиппинского кораллового рифа, заберетесь под полог тропических лесов Коста-Рики и полетите наружу. пределы вселенной.

Новая выставка: «Акулы», открыта до 23 января 2022 года. Не пропустите передвижную выставку, созданную Grande Experiences. Узнайте об одном из самых впечатляющих и неправильно понятых существ на планете и о важной роли, которую акулы играют в океанских экосистемах по всему миру.