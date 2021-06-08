Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук

Посетите Калифорнийскую академию наук Сан-Франциско, единственный

4.4
152 отзыва
Входной билет
Посетите Калифорнийскую академию наук Сан-Франциско, единственный в мире аквариум, планетарий и музей жизни в тропических лесах.

Здесь вы сможете увидеть африканских пингвинов, летать по галактике, увидеть коралловые рифы и многое другое в одном месте!
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук

Что вы увидите 🤩

  • Калифорнийская академия наук
  • Японский чайный сад
  • Парк Золотые Ворота
  • Сад Шекспира, Сан-Франциско
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте аквариум, тропический лес, планетарий и музей естественной истории за один день в Калифорнийской академии наук
  2. Посетите крупнейший в мире полностью цифровой планетарий, путешествуя в космос
  3. Посетите выставку африканских пингвинов, полюбуйтесь аллигатором-альбиносом Клодом и посмотрите тысячи экзотических рыб в аквариуме
  4. Наслаждайтесь полевыми цветами на живой крыше площадью 2,5 акра
Посетите единственный в мире аквариум-планетарий-музей жизни в тропических лесах Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско. Великолепный комплекс объединяет все 4 аттракциона под одной живой крышей с экспонатами и шоу, которые объясняют вселенную!
Не пропустите африканских пингвинов и 38 000 других живых животных в Калифорнийской академии наук в самом сердце парка Золотые ворота, который обязательно нужно посетить в Сан-Франциско. Ракета через галактику со скоростью света или путешествие вглубь океанов мира, пока Академия смело воплощает жизнь в жизнь. Встретьтесь лицом к лицу со змеями и пираньями, познакомьтесь с Клодом, американским аллигатором, страдающим альбинизмом, и пообщайтесь с Пьером, Ховардом, Осио и остальной частью колонии южноафриканских пингвинов.
Прогуляйтесь по куполу тропического леса с его свободно летающими птицами и бабочками и погрузитесь в тропические леса Борнео, Мадагаскара, Коста-Рики и затопленной Амазонки. Откройте для себя летучих мышей Борнео, хамелеонов, ядовитых лягушек, муравьев-листорезов, планеров, змей и многое другое. Посмотрите последнее удивительное шоу цифрового планетария, которое отправит вас в захватывающее путешествие в далекие уголки вселенной, которое проводится 7-10 раз в день.
Спроектированный удостоенным наград архитектором Ренцо Пиано, музей, расположенный под живой крышей, будет вдохновлять на всю жизнь любопытство к миру природы, когда вы окунетесь в глубины филиппинского кораллового рифа, заберетесь под полог тропических лесов Коста-Рики и полетите наружу. пределы вселенной.
Новая выставка: «Акулы», открыта до 23 января 2022 года. Не пропустите передвижную выставку, созданную Grande Experiences. Узнайте об одном из самых впечатляющих и неправильно понятых существ на планете и о важной роли, которую акулы играют в океанских экосистемах по всему миру.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Общий входной билет
  • Экспонаты и шоу
Что не входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Все гости в возрасте от 2 лет должны продолжать носить маску в помещении. Гости в возрасте 12 лет и старше должны будут предоставить доказательство полной вакцинации или отрицательного теста на COVID, сделанного в течение 72 часов, чтобы войти в музей с 27 августа 2021 года. Допустимые формы доказательства включают бумажную карту вакцинации, фотографию действующей карты вакцинации или цифровая карта вакцинации. Посетители в возрасте 18 лет и старше также должны будут предоставить удостоверение личности с фотографией, чтобы убедиться, что доказательство вакцинации или отрицательный результат теста является их собственным. Приемлемое доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 должно включать имя, дату и тип теста, а также указание на то, что результат был отрицательным на COVID
  • Чтобы зарезервировать вход в Планетарий, вам нужно будет отсканировать QR-код своим смартфоном в Академии и выбрать время входа
  • Дети младше 4 лет не допускаются в планетарий
  • Общий входной билет, выставки и шоу включены
  • Еда и напитки не предоставляются
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
  • В дополнение к доказательству вакцинации все участники старше 18 лет должны предъявить удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, водительские права, паспорт и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
8 июня 2021
Нам очень понравились занятия! Единственное, что нам было тяжело, - это время. Из-за Covid-19 мероприятия ограничиваются бронированием, даже если вы заплатили за вход, нет гарантии, что вы сможете выполнить все действия. Это был единственный недостаток поездки туда во время пандемии.
R
15 авг 2019
I wish I had scheduled more time to more fully explore this wonderful learning resource. Exhibits were well displayed. Ample learning activities existed for young learners that were very engaging. Effort was made to explain and make relevant all of the exhibits I saw. Staff seemed friendly and answered my questions. Take your family and enjoy a pleasant day learning about the world we live in.
А
9 авг 2019
Great all-in-one experience. The aquarium is best, the rain forest OK, nothing special; the planetarium is a great space, however the talk on the Moon was very disappointing: boring and low tech. We had great food and service at the Terrace restaurant. It’s a wonderful lace to visit with kids because there are multiple activities.
Ещё 149 отзывов

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