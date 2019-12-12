11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Must-see в Fisherman’s Wharf Мы встретимся на набережной Эмбаркадеро, около Ferry Building, бывшего морского вокзала 19 века, и понаблюдаем, как жители уплывают на теплоходах домой после работы. Вы пройдёте мимо самых интересных лавочек и ресторанов города, а после отправитесь на прогулку по Pier 39 — популярному пирсу с атмосферой Лас-Вегаса и морскими котиками — конечно, мы посмотрим на них. В старинном (по американским меркам) музее Musée Mécanique вас ждут игровые автоматы 20-30 годов 20 века — по желанию, можно попытать удачу. И конечно, вы окажетесь на площади Гирарделли, где узнаете о шоколадной истории этого места и полюбуетесь видами залива.
Местные истории, калифорнийское вино и панорама На прогулке я с радостью поделюсь всем, что знаю о Сан-Франциско: расскажу главное об истории города, местных традициях, быте и образе жизни, а также об инновациях, инвестициях и стартапах — ведь в наших краях расположена знаменитая Кремниевая долина. С ещё одним брендом — калифорнийским вином — вы познакомитесь на дегустации (напитки за мной!), а я расскажу о виноградниках недалеко от Сан-Франциско. А в конце прогулки приглашаю вас на частную крышу, откуда открывается вид и на мост Золотые ворота, и на остров Алькатрас — настоящие Google Maps в реальности!
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые ищут не классическую экскурсию с погружением в историю, но прогулку с местным жителем, который расскажет, чем дышит Сан-Франциско.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Вита и я абсолютно влюблена в Сан-Франциско! Живу и работаю здесь, конечно же, в одном из стартапов. Уже в общей сложности шесть лет наслаждаюсь и постоянно узнаю что-то новенькое об этом прекрасном городе. С удовольствием поделюсь с вами своими находками!
Отличный формат ознакомительной экскурсии и знающий гид, который сделает экскурсию привлекательной для вас. Для нашего случая было ценно, что гид нашел удобное время для прогулки и удостоверился, чтобы она была прошла в заданные временные рамки.
Алексей
5 ноября 2019
Вита очень позитивный человек! Прекрасно встретила, провела по интересным местам. Ощущение, что знали её всю жизнь - настолько она лёгкий и приятный человек!
Максим
26 октября 2019
Отличная прогулка в непринужденной атмосфере, отлично для начала знакомства с городом.
Татьяна
16 сентября 2019
Очень приятная прогулка с очень приятной собеседницей. Ненавязчиво, ничем не перегружено, как будто гуляешь с подружкой, с которой давно не виделись и болтаешь о том, о сем. Лично я большого количества исторических материалов и всяких традиционных экскурсоводческих разговоров не люблю, ибо все равно все не запоминается ( у меня , по крайней мере). Мне всегда интереснее коментарии и зарисовки про обычную жизнь в данном месте. Это был как раз тот случай! Виталии большое спасибо !
Юлия
12 сентября 2019
Вита провела очень интересную экскурсию с посещением игровых автоматов начала 20 в, вином и обзором города с высоты. А еще Вита очень позитивная и замечательная! Спасибо за отличное настроение!
Наталья
10 августа 2019
Виталина - это просто воплощение жизнерадостности и энергии, которой она заряжает гостей города. Сан Франциско открывается с самых дружелюбных и красивых своих сторон во время этой пешеходной прогулки. Мы узнали о том, чем живут местные жители, как отличаются атмосферой разные районы города, мы увидели потрясающий панорамный вид на город, Золотой Мост и океан, мы попробовали Калифорнию на вкус во время дегустации вин. Это было легко и приятно, как будто гуляешь со старым другом. Спасибо, Вита! И отдельное спасибо за то, что экскурсия не заканчивается после расставания. Вита выслала нам огромное количество наводок на рестораны, кафе, клубы и мероприятия, о которых туристы никогда не узнают самостоятельно. Бесценно!
Игорь
1 августа 2019
Да, Вита молодец, она душевный человек, прекрасный рассказчик.
Я рекомендую её как гида!!!
Спасибо, ей за прекрасную экскурсию!!!
Эрика
13 июля 2019
Прекрасная прогулка по набережной с заходом в «тайные места», видовые места с дегустацией калифорнийских вин. Вита - очень доброжелательный, позитивный человек, настроенный на сотрудничество и с очень приятными ценами за свои услуги🙂
Александр
7 апреля 2019
Экскурсия понравилась. Маршрут был: Ферри-билдинг - Пирс 39 - Жирарделли. На протяжении всей экскурсии гид рассказывала очень много интересного о Сан-Франциско. Давала полезные советы о том, как и где лучше проводить время пребывания.
Андрей
27 марта 2019
Все было супер и классно время пролетело не заметно и узнали много нового про город .Всем рекомендую )
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Кремниевая долина — место, где сочетание высокоразвитого интеллекта, щедрого финансирования и отсутствия страха перед самыми невероятными проектами привело к созданию ведущего мирового центра инновационных технологий. На экскурсии вы увидите кампусы крупнейшей социальной сети Facebook, компаний Oracle, Google и Apple, место рождения долины — гараж HP — и дом Стива Джобса, «отца цифровой революции», а также прогуляетесь по территории Стэнфордского университета.
Увидеть творческий, свободный, живой город глазами местного и открыть его самые классные места
Во время экскурсии мы прогуляемся по трём культовым районам Сан-Франциско: Мишен, Кастро и Хэйт-Эшбери. Я покажу вам нетуристический город, а такой, каким его видят местные жители. Магазины с пластинками, сэконд-хэнды на любой вкус, стрит-арт, уютные кофейни, парк с видом на Даунтаун и места, где жили хиппи — это лишь часть нашей программы.
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
За один день вы успеете насладиться красотой природы – Тихим океаном, холмами и долинами – и побываете на старинной сыроварне, семейной лавандовой и устричной фермах, пасеке и нескольких винодельнях. Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и незабываемая дегустация.
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Вы проедете по нетуристическим и уютным местам «золотого штата», узнаете, как живут обычные калифорнийцы, пройдете по стопам Джека Лондона в атмосферном Окленде и откроете историю азиатского Стоктона. А в невероятном Йосемити перед вами предстанет природная красота долины, скал, водопадов и мощь древних секвой.