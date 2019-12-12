11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я живу около самого туристического района Сан-Франциско и приглашаю вас погрузиться в его жизнь! Жители, спешащие буквально уплыть домой, морские котики Пирса 39, шоколадные истории площади Гирарделли, музей игровых автоматов 20-30 годов, дегустация вина и великолепная панорама — район Рыбацкая пристань откроется вам вместе с моими рассказами о городе и местной жизни.

Что вас ожидает

Must-see в Fisherman’s Wharf

Мы встретимся на набережной Эмбаркадеро, около Ferry Building, бывшего морского вокзала 19 века, и понаблюдаем, как жители уплывают на теплоходах домой после работы. Вы пройдёте мимо самых интересных лавочек и ресторанов города, а после отправитесь на прогулку по Pier 39 — популярному пирсу с атмосферой Лас-Вегаса и морскими котиками — конечно, мы посмотрим на них. В старинном (по американским меркам) музее Musée Mécanique вас ждут игровые автоматы 20-30 годов 20 века — по желанию, можно попытать удачу. И конечно, вы окажетесь на площади Гирарделли, где узнаете о шоколадной истории этого места и полюбуетесь видами залива.

Местные истории, калифорнийское вино и панорама

На прогулке я с радостью поделюсь всем, что знаю о Сан-Франциско: расскажу главное об истории города, местных традициях, быте и образе жизни, а также об инновациях, инвестициях и стартапах — ведь в наших краях расположена знаменитая Кремниевая долина. С ещё одним брендом — калифорнийским вином — вы познакомитесь на дегустации (напитки за мной!), а я расскажу о виноградниках недалеко от Сан-Франциско. А в конце прогулки приглашаю вас на частную крышу, откуда открывается вид и на мост Золотые ворота, и на остров Алькатрас — настоящие Google Maps в реальности!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые ищут не классическую экскурсию с погружением в историю, но прогулку с местным жителем, который расскажет, чем дышит Сан-Франциско.