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Захватывающий рафтинг, Пещера обезьян, полет на тарзанке и катание на слонах в сафари-парке

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Эта насыщенная поездка по Као Лаку идеальна для всех, кто предпочитает пляжному отдыху настоящие приключения! Вы побываете в пещерном храме Суванкуха, получите заряд адреналина во время рафтинга, искупаетесь в водопаде и пролетите над живописными окрестностями на тарзанке.

А в сафари-парке мы исследуем тайские джунгли на слонах и квадроциклах.
$63 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 9 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
День активных развлечений в Као Лаке!
День активных развлечений в Као Лаке!

Что вас ожидает

  • Загадочная Пещера обезьян. По пути к месту рафтинга вы побываете в ключевых точках Као Лака, одной из которых станет пещерный храм Суванкуха. Под высокими сводами вы рассмотрите статую Лежачего Будды и буддийские скульптуры, научитесь отличать сталактиты от сталагмитов. А у входа в пещеру познакомитесь с бесчисленными обитателями этих мест — дружелюбными обезьянками, которые не стесняются камер и охотно принимают еду из рук.
  • Экстремальные развлечения! Затем, после тщательного инструктажа, вас ждут 5 километров адреналина и веселья — рафтинг сплав по бурной реке, где вы будете не просто сторонним наблюдателем, а одним из гребцов! После сплава мы сделаем перерыв на обед из мяса, рыбы и фруктов. Затем прогуляемся к горному водопаду, где желающие искупаются в прохладной воде и сделают чудесные снимки. А самые отважные смогут прокатиться на тарзанке, рассматривая с высоты пейзажи Таиланда.
  • Прокатиться на слонах и квадроциклах. Завершением дня приключений станет поездка в парк сафари, где вы приобщитесь к традиционному тайскому развлечению — покатаетесь на слонах по джунглям. А после мы пересядем на менее экзотический, но более захватывающий транспорт — квадроциклы, на которых вы проедете по густым тайским джунглям.

Тайминг поездки

7:30 — 8:00 — трансфер из отеля

— храм Суванкуха (Пещера обезьян)
— подготовка к сплаву, рафтинг 5 км
— прогулка к водопаду
— ланч со свежими фруктами и напитками
— прогулка на слонах (полчаса)
— полет над джунглями

16:00 — 17:30 — возвращение в отель

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Поездка не подходит для беременных женщин и детей до 4 лет
  • Полет над джунглями возможен для путешественников не тяжелее 120 кг

Как проходит поездка

  • В поездке буду я или другой сопровождающий из нашей команды
  • Поездка проводится на английском языке
  • Программа примерная и может быть незначительно изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств
  • Время начала зависит от удаленности вашего отеля

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер по маршруту, питание и напитки, национальные сборы, страховка включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: пожертвования в храме — 20 бат
  • Также за дополнительную плату мы можем организовать трансфер из северных районов Као Лака. Если вам требуется трансфер из северных районов — пожалуйста, напишите нам до оформления заказа.
День активных развлечений в Као Лаке!
День активных развлечений в Као Лаке!
День активных развлечений в Као Лаке!
День активных развлечений в Као Лаке!
День активных развлечений в Као Лаке!
День активных развлечений в Као Лаке!
День активных развлечений в Као Лаке!

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 июля 2019
Начну с того что, я в спешке собиралась на отдых и забронировала не ту экскурсию🙈 совершенно в другой части страны) гид Алексей со мной связался предложил на Пхукете аналогичный тур и сам в к переоформил, спасибо огромное) Честно говоря переживала до последнего чтоб все прошло удачно, т.к. никто из друзей не заказывал здесь экскурсии и надежда была только на хорошие отзывы людей. По вотсапу мне скинули всю информацию, куда едем, что одевать, что брать с собой. Единственное пожелание предупреждать, что на рафтинге и на катаниях на слониках нужно давать на чай и плюс слоникам и обезьянкам в пещере обезьян покупать еду. Конечно это логично и бананы можно на месте купить) но лучше заранее планировать сколько брать с собой на корманные расходы. В целом экскурсия очень крутая, особенно рафтинг, столько эмоций нигде не получали ещё)) Ещё раз огромное спасибо за организацию, переоформили проблем, забрали с отеля, обед достаточно не плохой, не шведский стол, но хороший и вкусный сет. И также огромный плюс, что переезды между локациями не большие. Мы получили кучу положительных эмоций и фото)

Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Полет над джунглями в Као ЛакеПолет над джунглями в Као ЛакеПолет над джунглями в Као Лаке
$58 за человека
2 часа
Воспарить над землей, получить заряд адреналина и насладиться отличными видами в веревочном парке
Эта поездка подарит вам незабываемые ощущения от полета над пейзажами Национального парка Као Лак! Вас ждут захватывающие дух спуски на зиплайне, «небесные» мосты, винтовые лестницы и даже «метла Гарри Поттера»  — и все это на фоне вечнозеленого леса и бесконечных пляжей.

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