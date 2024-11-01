Отправиться туда, где пустынные пляжи с белым песком и живёт Немо, и выбрать отдых по душе
Большая часть острова, на котором вы будете жить в отеле на первой линии, покрыта кокосовыми плантациями. Основной транспорт — велосипеды.
Любители активного отдыха оценят богатый подводный мир, где можно встретить рыбу-клоуна Немо, морских коньков и рассмотреть кораллы. Маски для снорклинга и каяки уже включены в стоимость. Из дополнительных развлечений — дайвинг, массаж, ночная рыбалка, катание на велосипедах.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$230
Описание
Организационные детали
Полная оплата осуществляется за 2 дня (или ранее) до дня проведения напрямую организатору.
Необходимо взять с собой оригинал паспорта, солнцезащитный крем, головной убор, купальный костюм, удобную одежду и обувь по погоде, полотенце, наличные деньги (банковские карты принимают далеко не везде).
Проживание. В 3-звёздочном отеле «Koh Mak Resort», расположенном на первой линии, в 2-местных номерах со всеми удобствами. Есть кондиционер, мини-бар, холодильник. На территории бассейн и Wi-Fi. Рядом всё необходимое: пляжи с прокатом оборудования для водных развлечений и активного отдыха, минимаркет, бар, пирс, аренда велосипедов. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается дополнительно. Необходимо иметь наличные деньги.
Дети. Рекомендуем от 4-6 лет. Ограничений нет, но более маленьким детям будет сложнее из-за длительных переездов.
Программа тура по дням
Паттайя - остров Ко Мак в Сиамском заливе
Рано утром выезжаем из Паттайи. Встретимся с вами в месте по договорённости.
В 13:00 пересаживаемся на скоростной паром. Уже через 1,5 часа заселимся в отель. Добро пожаловать на райский остров Ко Мак, большая часть которого покрыта кокосовыми плантациями, а основным средством передвижения являются велосипеды. Тихое и спокойное место, где вы сможёте хорошо отдохнуть, перезарядиться, провести время с семьёй и насладиться чистейшими пляжами и закатами.
Любителям активного отдыха тоже найдётся, чем заняться на острове — прокатитесь на велосипедах, поиграйте в пляжный волейбол и теннис, займитесь подводным плаванием и отправьтесь на ночную рыбалку.
Если вы сторонник медитаций и йоги, Ко Мак порадует вас пустынными пляжами и большим количеством мест без людей, где вы сможете уединиться и погрузиться в практику.
Отдых на острове Ко Кхам
С 07:00 до 10:00 — завтрак в отеле.
После чего вы отправитесь на соседний остров Ко Кхам, который является частью национального парка. Вас ждут широкий песчаный пляж и разнообразие морской жизни — можно увидеть даже рыбу-клоуна Немо! Здесь рай для снорклинга и дайвинга! У вас будет время поплавать в голубом море, рассмотреть кораллы и морских коньков, позагорать на белом песке, полюбоваться горами острова. К 16:00 вернёмся в отель.
Желающие смогут записаться на массаж в отеле (за доплату), продолжить отдыхать на пляже или прокатиться по волнам на каяке.
Возвращение в Паттайю
В 12:30 выезжаем из отеля. Вновь на скоростном пароме доберёмся до Паттайи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе
- Скоростной паром на остров и обратно
- Завтраки в отеле
- Англоязычное сопровождение и русскоязычная поддержка
- Все туристические сборы
- Маски для снорклинга, каяки
Что не входит в цену
- Билеты до Паттайи и обратно
- Остальное питание (2 обеда и 2 ужина) - около 1000 бат
- Алкогольные напитки
- 1-местное размещение - доплата 2 000 бат
- Массаж в отеле и другие услуги отеля
- Аренда велосипеда, рыбалка, дайвинг