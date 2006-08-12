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Аквариум и зоопарк на о. Самуи

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Самуи
Совсем не обязательно платить за проживание в шикарном отеле, чтобы насладиться его преимуществами.

Мы приглашаем на экскурсию ⛳ в отель 🏨 Samui Orchid, на территории которого к вашим услугам: представление морских котиков и экзотических птиц, аквариум, зоопарк, роскошный бассейн с видом на океан и кафе.

Проведите незабываемый день в окружении счастливых детей и островных животных на 4-часовой групповой экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $54 за человека

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Аквариум и зоопарк на о. Самуи
Аквариум и зоопарк на о. Самуи

Что вы увидите

  • Отель Samui Orchid
  • Зоопарк Tiger Zoo
  • Аквариум с шоу животных
Есть на острове 🏝️ Самуи одно уникальное место, где люди, рыбы и животные мирно уживаются рядом. Это отель 🏨 Samui Orchid, на территории которого находится аквариум и небольшой зоопарк.
Представление начинается в 13:30 и открывают его морские котики. Трое умилительных симпатяг проделывают невероятные трюки, в конце исполнения которых обязательно складывают свои передние лапки-ласты в тайском жесте приветствия и благодарности «Капунка(п)».
Актёры следующего шоу, которое начинается через полчаса после окончания первого — тропические птицы, забавные выдры и бенгальские тигры.
В перерыве между выступлениями и после Вы можете искупаться или отдохнуть около бассейна, расположенного прямо на пляже, перекусить в кафе и посетить местный аквариум.
Что входит
  • Входной билет на все шоу
  • Гид на английском языке
  • Посещение бассейна на пляже
  • Трансфер
  • Ланч в ресторане
Что не входит
  • Фото с животным (100 бат)
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Отель
Аквариум и зоопарк на о. Самуи
Аквариум и зоопарк на о. Самуи
Аквариум и зоопарк на о. Самуи
Аквариум и зоопарк на о. Самуи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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