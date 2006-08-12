Есть на острове 🏝️ Самуи одно уникальное место, где люди, рыбы и животные мирно уживаются рядом. Это отель 🏨 Samui Orchid, на территории которого находится аквариум и небольшой зоопарк.

Представление начинается в 13:30 и открывают его морские котики. Трое умилительных симпатяг проделывают невероятные трюки, в конце исполнения которых обязательно складывают свои передние лапки-ласты в тайском жесте приветствия и благодарности «Капунка(п)».

Актёры следующего шоу, которое начинается через полчаса после окончания первого — тропические птицы, забавные выдры и бенгальские тигры.

В перерыве между выступлениями и после Вы можете искупаться или отдохнуть около бассейна, расположенного прямо на пляже, перекусить в кафе и посетить местный аквариум.