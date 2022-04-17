ежедневно в 08:00

Часть Первая – Морской поход на лодке к пустынным островам.

Сама по себе прогулка на лодке живописное и запоминающеся событие – брызги волн вырывающихся из под борта, соленый ветер и пейзажи открытого моря со вздымающимися из воды скалистым островами.

что будет помимио прогулки:

Снорклинг погружение и кормление рыб у каралового рифа острова Ко Тан.

Посещение острова Ko Мадсум.

Играть со свободно гуляющими поросятами на берегу. Обед из тайской кухни и расслабление на пляже острова, после чего мы вернемся в родную гавань острова Самуи.

Часть Вторая. Спа, смузи – витаминый болл.

Окунуться в прохладу тени оного из лучших Спасалонов с талантливыми массажистами.

Зарядиться энергией витаминов в хэлси кафе перед следующей частью.

Часть Три. Хайкинг на водопад и сансет под чилаут музыку.

Организационные детали

Плавки и купальники,

Крем от загара самый мощный

Одежда 2 комплекта – один на вас, второй для того чтобы переодеться при необходимости в течении дня. Поскольку день будет активным и насыщеным, вам захочеться сменить как минимум футболку.

Закрытую обувь и шлепки или та обувь которая вам удобна повседневно на отдыхе.

Дополнительно какую то одежду (легкую но с длинным рукавом тк высока вероятность холодной температуры в горах во время сансета.