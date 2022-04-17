День полный приключений. Море, берег, горы и водопад

День полный приключений

Мини-группа
День полный приключений. Море, берег, горы и водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Часть Первая – Морской поход на лодке к пустынным островам.
Сама по себе прогулка на лодке живописное и запоминающеся событие – брызги волн вырывающихся из под борта, соленый ветер и пейзажи открытого моря со вздымающимися из воды скалистым островами.
что будет помимио прогулки:
Снорклинг погружение и кормление рыб у каралового рифа острова Ко Тан.
Посещение острова Ko Мадсум.
Играть со свободно гуляющими поросятами на берегу. Обед из тайской кухни и расслабление на пляже острова, после чего мы вернемся в родную гавань острова Самуи.

Часть Вторая. Спа, смузи – витаминый болл.
Окунуться в прохладу тени оного из лучших Спасалонов с талантливыми массажистами.
Зарядиться энергией витаминов в хэлси кафе перед следующей частью.

Часть Три. Хайкинг на водопад и сансет под чилаут музыку.

Организационные детали

Плавки и купальники,
Крем от загара самый мощный
Одежда 2 комплекта – один на вас, второй для того чтобы переодеться при необходимости в течении дня. Поскольку день будет активным и насыщеным, вам захочеться сменить как минимум футболку.
Закрытую обувь и шлепки или та обувь которая вам удобна повседневно на отдыхе.
Дополнительно какую то одежду (легкую но с длинным рукавом тк высока вероятность холодной температуры в горах во время сансета.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Nathon Town
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

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