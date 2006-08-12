Спутник С. – Гид из Самуи

Невероятный джип-тур для любителей адреналина! Вы не только отправитесь в путешествие на мощных внедорожниках, но и искупаетесь в двух самых больших самуйских водопадах, прокатитесь на тарзанке через джунгли, съедете по 70-метровой водной горке и попробуете вкусные тайские фрукты 🍉 на рынке.