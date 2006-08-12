Что вы увидите
- Водопады Намуанг
- Водные горки и зип-лайн в джунглях
- Тайский рынок фруктов
Что вас ждет:
- Отдохнете и искупаетесь в двух водопадах острова, один из которых является самым большим на Самуи.
- Прокатитесь на подвесной четырёхступенчатой канатной дороге через джунгли.
- В джунглях Вас ожидает спуск по двум водным горкам (70 и 20 метров длиной).
- Продегустируете тайские фрукты 🍉 на самом большом фруктовом рынке острова.
Что входит
- Трансфер от места проживания и обратно
- Плавание в водопадах Намуанг-1 и Намуанг-2
- Спуск на канатной дороге zip-line
- Катание на водных горках в джунглях
- Обед в ресторане, прохладительные напитки
- Визит на рынок и дегустация фруктов
- Страховка
- Англоговорящий гид
Что не входит
- Личные расходы (питание, вода и др. )
Начало и место завершения
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Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
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