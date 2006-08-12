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Джип-сафари для активных людей «Буп-буп сафари»

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Самуи
Невероятный джип-тур для любителей адреналина! Вы не только отправитесь в путешествие на мощных внедорожниках, но и искупаетесь в двух самых больших самуйских водопадах, прокатитесь на тарзанке через джунгли, съедете по 70-метровой водной горке и попробуете вкусные тайские фрукты 🍉 на рынке.
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Джип-сафари для активных людей «Буп-буп сафари»
Джип-сафари для активных людей «Буп-буп сафари»

Что вы увидите

  • Водопады Намуанг
  • Водные горки и зип-лайн в джунглях
  • Тайский рынок фруктов

Что вас ждет:

  • Отдохнете и искупаетесь в двух водопадах острова, один из которых является самым большим на Самуи.
  • Прокатитесь на подвесной четырёхступенчатой канатной дороге через джунгли.
  • В джунглях Вас ожидает спуск по двум водным горкам (70 и 20 метров длиной).
  • Продегустируете тайские фрукты 🍉 на самом большом фруктовом рынке острова.
Что входит
  • Трансфер от места проживания и обратно
  • Плавание в водопадах Намуанг-1 и Намуанг-2
  • Спуск на канатной дороге zip-line
  • Катание на водных горках в джунглях
  • Обед в ресторане, прохладительные напитки
  • Визит на рынок и дегустация фруктов
  • Страховка
  • Англоговорящий гид
Что не входит
  • Личные расходы (питание, вода и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Джип-сафари для активных людей «Буп-буп сафари»
Джип-сафари для активных людей «Буп-буп сафари»
Джип-сафари для активных людей «Буп-буп сафари»
Джип-сафари для активных людей «Буп-буп сафари»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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