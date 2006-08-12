Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

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Джип-сафари от Мистера Унга по острову Самуи на полдня

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1 отзыв
Спутник С.
Спутник С. – Гид из Самуи
Приглашаем на насыщенную пятичасовую экскурсию ⛳ с англоговорящим гидом.

Вместе с группой других туристов вы познакомитесь со слонами, крокодилами и мартышками, увидите 80-метровый водопад и скатитесь с водной горки посреди джунглей, посетите священную мумию и райский сад дядюшки Нима.

Экскурсия отлично подойдёт семьям с детьми и любителям интенсивных прогулок.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $56.25 за человека

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Джип-сафари от Мистера Унга по острову Самуи на полдня
Вы и Ваши детки смогут прокатиться на самом настоящем азиатском слонике по джунглям и непременно подружиться с ним, угостив его бананами. Познакомитесь со второй «мамой» каждого слона — его погонщиком. Узнаете сколько еды и питья необходимо каждому слонику в день, в каком возрасте тайские слоны выходят на пенсию и размер этой самой пенсии, выплачиваемой Королём Таиланда, какого числа в стране отмечается национальный праздник — день Слона и многое-многое другое из жизни этих сухопутных гигантов. При желании сможете поиграть со слоником в футбол и сделать самый настоящий слоновий массаж. Удивитесь их актёрским и музыкальным талантам на увлекательном шоу с участием слоников разных возрастов.

А также:

  • Увидите своими глазами, как обученные короткохвостые макаки ловко скручивают зрелые кокосы с пальмы 🌴 и узнаете продуктивность такой «рабочей силы» острова в день.
  • Посетите шоу самых опасных хищников в мире — крокодилов и удивитесь бесстрашию людей, засоывающих руки и голову прямо в пасть аллигаторам.
Искупаетесь в самом высоком водопаде острова и сможете скатиться по 70-ти и 20-ти метровым водным горкам, построенных прямо в джунглях!
Столкнётесь с загадкой естественной мумификации, до сих пор необъяснённой учёными: мумифицированным телом монаха Луанг По Даенга в храме Кунарам, которое хранится там в стеклянном саркофаге уже почти сорок лет. Узнаете историю 📖 его жизни и удивительного ухода в Нирвану, предсказанного им с точностью до дня. А также сможете повязать на удачу магическую верёвочку у местного монаха, который проведёт соответствующий обряд good luck. Узнаете свою судьбу, погадав на кокосовых палочках «сиамси» и сможете забрать отрывной листочек с Вашим предсказанием домой.
Непременно сделаете остановку на одном из горных view point c потрясающим видом на изумрудные острова Сиамского залива.
Станете свидетелями самого настоящего чуда, созданного в горных джунглях благодаря удивительной силе духа и титанического труда простого тайского фермера — дядюшки Нима, имя которому Магический Сад. Вас ждёт встреча с многочисленными волшебными «жителями Рая» дядюшки Нима: небесными танцовщицами апсарами, небесными музыкантами гандхарвами, воинственными асурами, буддийскими монахами, загадочными животными и растениями…
Также Вы сможете отведать традиционный тайский ланч и попробовать использовать столовые приборы, как это делают все тайцы — есть ложкой, а вилкой лишь помогать класть еду на ложку.
Что входит
  • Трансфер от места проживания и обратно
  • Обед, безалкогольные напитки
  • Входные билеты на все достопримечательности
  • Англоговорящий гид
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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