Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

Вы и Ваши детки смогут прокатиться на самом настоящем азиатском слонике по джунглям и непременно подружиться с ним, угостив его бананами. Познакомитесь со второй «мамой» каждого слона — его погонщиком. Узнаете сколько еды и питья необходимо каждому слонику в день, в каком возрасте тайские слоны выходят на пенсию и размер этой самой пенсии, выплачиваемой Королём Таиланда, какого числа в стране отмечается национальный праздник — день Слона и многое-многое другое из жизни этих сухопутных гигантов. При желании сможете поиграть со слоником в футбол и сделать самый настоящий слоновий массаж. Удивитесь их актёрским и музыкальным талантам на увлекательном шоу с участием слоников разных возрастов.

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Увидите своими глазами, как обученные короткохвостые макаки ловко скручивают зрелые кокосы с пальмы 🌴 и узнаете продуктивность такой «рабочей силы» острова в день.

Посетите шоу самых опасных хищников в мире — крокодилов и удивитесь бесстрашию людей, засоывающих руки и голову прямо в пасть аллигаторам.

Искупаетесь в самом высоком водопаде острова и сможете скатиться по 70-ти и 20-ти метровым водным горкам, построенных прямо в джунглях!

Столкнётесь с загадкой естественной мумификации, до сих пор необъяснённой учёными: мумифицированным телом монаха Луанг По Даенга в храме Кунарам, которое хранится там в стеклянном саркофаге уже почти сорок лет. Узнаете историю 📖 его жизни и удивительного ухода в Нирвану, предсказанного им с точностью до дня. А также сможете повязать на удачу магическую верёвочку у местного монаха, который проведёт соответствующий обряд good luck. Узнаете свою судьбу, погадав на кокосовых палочках «сиамси» и сможете забрать отрывной листочек с Вашим предсказанием домой.

Непременно сделаете остановку на одном из горных view point c потрясающим видом на изумрудные острова Сиамского залива.

Станете свидетелями самого настоящего чуда, созданного в горных джунглях благодаря удивительной силе духа и титанического труда простого тайского фермера — дядюшки Нима, имя которому Магический Сад. Вас ждёт встреча с многочисленными волшебными «жителями Рая» дядюшки Нима: небесными танцовщицами апсарами, небесными музыкантами гандхарвами, воинственными асурами, буддийскими монахами, загадочными животными и растениями…

Также Вы сможете отведать традиционный тайский ланч и попробовать использовать столовые приборы, как это делают все тайцы — есть ложкой, а вилкой лишь помогать класть еду на ложку.