Что вы увидите
- Храм Плай Лем
- Скалы Бабушка и Дедушка
- Тайский рынок
- Производство кокосового масла
- Плантация гевеи
- Слоновья деревня и шоу слонят
- Водопад Намуанг II (70 метров)
- Каякинг через мангровый лес
Программа:
- Трансфер из отеля.
- Храм Плай Лем.
- Скалы Бабушка и Дедушка.
- Посещение местного рынка, где Вы познакомитесь c многообразием морепродуктов, тропических фруктов 🍎 и овощей.
- Посещение местной «фабрики» по производству кокосового масла.
- Посещение плантации гевеи, где Вы познакомитесь с процессом сбора натурального латекса.
- Катание на индийском слонике (15-20 минут).
- Одно бесплатное фото в рамке (на пару).
- Ланч (тайский буфет).
- Посещение слоновьей деревни: знакомство с азиатскими слониками и их погонщиками — махаутами, информация о выращивании травы для кормления слонов.
- Отдых и купание в самом высоком водопаде острова — Намуанг II (80 метров).
- Купание и шоу слонят.
- Знакомство с работой короткохвостых макак, срывающих кокосы.
- Каякинг через мангровый лес 🌳 кого этот тур:
- Для семей с детьми
- Для людей, любящих животных и природу
Возьмите с собой:
- Комфортная одежда и обувь
- Купальный костюм
- Солнцезащитный крем
- Полотенце
- Дождевик (погода на острове 🏝️ часто непредсказуема)
- Фотокамера
Что входит
- Трансфер от места проживания и обратно
- Ланч
- Входные билеты на все достопримечательности
- Питьевая вода
- Страховка
- Англоговорящий гид
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
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