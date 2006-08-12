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Эко-тур «В мире тайской природы»

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Самуи
Вы сможете покормить маленьких слонят бананами и искупать их в бассейне, увидите, как трудится макака на кокосовой пальме, узнаете, как в Таиланде производят натуральное кокосовое масло и как добывают латекс, увидите, как готовят самые популярные блюда тайской кухни 🥧 и получите буклет с рецептами на русском языке в подарок, прокатитесь на слоне по джунглям и на каяке через мангровые заросли и откроете для себя очень много всего интересного и необычного!
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $75.5 за человека

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Эко-тур «В мире тайской природы»
Эко-тур «В мире тайской природы»

Что вы увидите

  • Храм Плай Лем
  • Скалы Бабушка и Дедушка
  • Тайский рынок
  • Производство кокосового масла
  • Плантация гевеи
  • Слоновья деревня и шоу слонят
  • Водопад Намуанг II (70 метров)
  • Каякинг через мангровый лес

Программа:

  • Трансфер из отеля.
  • Храм Плай Лем.
  • Скалы Бабушка и Дедушка.
  • Посещение местного рынка, где Вы познакомитесь c многообразием морепродуктов, тропических фруктов 🍎 и овощей.
  • Посещение местной «фабрики» по производству кокосового масла.
  • Посещение плантации гевеи, где Вы познакомитесь с процессом сбора натурального латекса.
  • Катание на индийском слонике (15-20 минут).
  • Одно бесплатное фото в рамке (на пару).
  • Ланч (тайский буфет).
  • Посещение слоновьей деревни: знакомство с азиатскими слониками и их погонщиками — махаутами, информация о выращивании травы для кормления слонов.
  • Отдых и купание в самом высоком водопаде острова — Намуанг II (80 метров).
  • Купание и шоу слонят.
  • Знакомство с работой короткохвостых макак, срывающих кокосы.
  • Каякинг через мангровый лес 🌳 кого этот тур:
    • Для семей с детьми
    • Для людей, любящих животных и природу

    Возьмите с собой:

    • Комфортная одежда и обувь
    • Купальный костюм
    • Солнцезащитный крем
    • Полотенце
    • Дождевик (погода на острове 🏝️ часто непредсказуема)
    • Фотокамера
Что входит
  • Трансфер от места проживания и обратно
  • Ланч
  • Входные билеты на все достопримечательности
  • Питьевая вода
  • Страховка
  • Англоговорящий гид
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Эко-тур «В мире тайской природы»
Эко-тур «В мире тайской природы»
Эко-тур «В мире тайской природы»
Эко-тур «В мире тайской природы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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