Спутник С. – Гид из Самуи

Вы сможете покормить маленьких слонят бананами и искупать их в бассейне, увидите, как трудится макака на кокосовой пальме, узнаете, как в Таиланде производят натуральное кокосовое масло и как добывают латекс, увидите, как готовят самые популярные блюда тайской кухни 🥧 и получите буклет с рецептами на русском языке в подарок, прокатитесь на слоне по джунглям и на каяке через мангровые заросли и откроете для себя очень много всего интересного и необычного!