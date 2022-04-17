Посетить главные водопады Самуи, минуя загруженные туристические тропы, увидеть водопады со стороны которая доступна только местным жителям. Освежиться в горной прохладной воде и добраться на вершину Самуи ради сансета через настоящие джунгли, используя только компас. Никаких троп для туристов.

Маршрут разбит на две части.

1 часть – это прогулка – хайкинг по водопадам. В программе будет 2 основных водопада один из которых разбит на несколько небольших водопадов. общая продолжительность пешего перехода между водопадами будет около 1 часа. Купание в водопадах толже около 1 часа.

2 часть.

Телепортация на вершину горы для того чтобы насладиться музыкой в кафе с высоты птичьего полета наблюдая величие природы красоты острова. есть 2 способа как попасть на Сансет:

1 способ переезд на джипе с заездом на одну из достопримечательностей.

2. способ – почувствовать себя Jungle SuperHero и пройти забраться на гору по джунглям с проводником. Данный маршрут будет проходить не по тропам а через настоящие джунгли.

Организационные детали

заполню позже