Хайкинг - Jungle Super Hero и Нетуристический Намуанг. Сансет на Вершине Самуи

Хайкинг - Jungle Super Hero и Нетуристический Намуанг

Индивидуальная
Хайкинг - Jungle Super Hero и Нетуристический Намуанг. Сансет на Вершине Самуи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Посетить главные водопады Самуи, минуя загруженные туристические тропы, увидеть водопады со стороны которая доступна только местным жителям. Освежиться в горной прохладной воде и добраться на вершину Самуи ради сансета через настоящие джунгли, используя только компас. Никаких троп для туристов.

Маршрут разбит на две части.
1 часть – это прогулка – хайкинг по водопадам. В программе будет 2 основных водопада один из которых разбит на несколько небольших водопадов. общая продолжительность пешего перехода между водопадами будет около 1 часа. Купание в водопадах толже около 1 часа.

2 часть.
Телепортация на вершину горы для того чтобы насладиться музыкой в кафе с высоты птичьего полета наблюдая величие природы красоты острова. есть 2 способа как попасть на Сансет:
1 способ переезд на джипе с заездом на одну из достопримечательностей.
2. способ – почувствовать себя Jungle SuperHero и пройти забраться на гору по джунглям с проводником. Данный маршрут будет проходить не по тропам а через настоящие джунгли.

Организационные детали

заполню позже

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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