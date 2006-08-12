Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

  1. Таиланд
  2. Самуи
  3. Экскурсии

Индивидуальная обзорная экскурсия по Самуи на минибасе

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Самуи
Предлагаем отправиться в путешествие, подобранное в соответствии с вашими личными пожеланиями.

Русскоязычный гид составит маршрут, подходящий по продолжительности и нагрузке, предложит варианты посещения тех или иных достопримечательностей 🏛️, в зависимости от пожеланий.

Провезём ли мы вас по нелюдимым пляжам, популярным храмам, зоопаркам или барам – решать вам.
Задать вопрос
Индивидуальная обзорная экскурсия по Самуи на минибасе
Предлагаем совершить индивидуальную экскурсию ⛳ по острову с русским гидом. На предварительной встречи профессиональный гид расскажет Вам о самых интересных достопримечательностях 🏛️ Самуи и Вы сможете сами выбрать интересующие Вас объекты для посещения исходя из своих интересов и потребностей. Мы поможем создать самую оптимальную по времени и насыщенности, увлекательную и полезную программу именно для Вас, Вашей семьи или компании.
Кроме того, мы оказываем любую информационную поддержку, связанную с разнообразными покупками на острове 🏝️, выбором ресторанов, баров, интересных объектов для самостоятельного посещения и т. д.
Мы также с удовольствием расскажем Вам о проходящих на острове в период Вашего пребывания интересных мероприятиях, таких как всевозможные фестивали, спортивные соревнования международного уровня, концерты и многое другое.
Если Вы планируете поездку с детьми, то мы поможем Вам составить занимательный для них маршрут с учётом их возраста и интересов, а также с точки зрения подачи материала.
Мы также готовы проводить профессиональные ознакомительные экскурсии 🧭 для специалистов различных областей, таких как ландшафтные дизайнеры, биологи, экологи, историки, мед. работники, педагоги и т. д.

Во время экскурсии вы узнаете для себя много всего интересного и увлекательного:

  • Почему в Таиланде все кошки сиамские?
  • Кто такая тайская принцесса Екатерина Десницкая?
  • Кто является автором гимна королевской семьи Таиланда?
  • Почему в Таиланде запрещён показ известного фильма «Анна и Король» с великолепной Джуди Фостер в главной роли?
  • О самом маленьком млекопитающем мира, обитающем в Таиланде
  • Почему король Таиланда Рама IX единственный монарх в мире, имеющий американское гражданство?
  • Что такое знаменитые тайские понятия «санук» и «сабай»?
  • Cколько у последнего Будды (Сидхартхи Гаутамы) было предшественников — так называемых «Будд прошлого»?
  • Как выглядит Ваш Будда недели, каков Ваш цвет, животное и планета в буддизме?
и многое-многое другое…
Ждём Вас!
Что входит
  • минибас с водителем + услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • все входные билеты по туру
  • ланч (на выбор — тайская, индийская или французская кухня).
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник С.
Спутник С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

Джип-сафари от Мистера Унга по острову Самуи на полдня
$56.25
5 часов
Джип-сафари от Мистера Унга по острову Самуи на полдня
1 отзыв
Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов
$50
3 часа
Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов
Ферма крокодилов
$23.5
2 часа
Ферма крокодилов
Аквариум и зоопарк на о. Самуи
$54
4 часа
Аквариум и зоопарк на о. Самуи
Приватный шоп-тур по острову Самуи
$42
4 часа
Приватный шоп-тур по острову Самуи

Еще несколько необычных экскурсий в Самуи

Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
$66
6 часов
Хайкинг в джунглях и закат под чиллаут
7 отзывов
Пройти неизведанными лесными тропами, открыть затерянный водопад и провести незабываемый вечер
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
$54
10 часов
Морской парк Ангтонг — россыпь островов
1 отзыв
Поплавать на каяке, отдохнуть на пляже, понырять с маской и увидеть архипелаг со смотровых площадок
Рай в Сиамском заливе
$255
7 часов
Рай в Сиамском заливе
1 отзыв
Большой Будда, Храм Плай Лаем, магический сад и многое другое — на автомобильной обзорной экскурсии
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
$65
4.5 часов
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Поплавать с маской вокруг кораллового рифа и побывать на острове Свиней
Морская рыбалка на Самуи
$55
6.5 часов
Морская рыбалка на Самуи
Отправиться за экзотическим уловом к острову Ко Тан и заняться снорклингом у коралловых рифов
Парадайз парк на Самуи
$42
5 часов
Парадайз парк на Самуи