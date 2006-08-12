Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

Предлагаем совершить индивидуальную экскурсию ⛳ по острову с русским гидом. На предварительной встречи профессиональный гид расскажет Вам о самых интересных достопримечательностях 🏛️ Самуи и Вы сможете сами выбрать интересующие Вас объекты для посещения исходя из своих интересов и потребностей. Мы поможем создать самую оптимальную по времени и насыщенности, увлекательную и полезную программу именно для Вас, Вашей семьи или компании.
Кроме того, мы оказываем любую информационную поддержку, связанную с разнообразными покупками на острове 🏝️, выбором ресторанов, баров, интересных объектов для самостоятельного посещения и т. д.
Мы также с удовольствием расскажем Вам о проходящих на острове в период Вашего пребывания интересных мероприятиях, таких как всевозможные фестивали, спортивные соревнования международного уровня, концерты и многое другое.
Если Вы планируете поездку с детьми, то мы поможем Вам составить занимательный для них маршрут с учётом их возраста и интересов, а также с точки зрения подачи материала.
Мы также готовы проводить профессиональные ознакомительные экскурсии 🧭 для специалистов различных областей, таких как ландшафтные дизайнеры, биологи, экологи, историки, мед. работники, педагоги и т. д.
Во время экскурсии вы узнаете для себя много всего интересного и увлекательного:
- Почему в Таиланде все кошки сиамские?
- Кто такая тайская принцесса Екатерина Десницкая?
- Кто является автором гимна королевской семьи Таиланда?
- Почему в Таиланде запрещён показ известного фильма «Анна и Король» с великолепной Джуди Фостер в главной роли?
- О самом маленьком млекопитающем мира, обитающем в Таиланде
- Почему король Таиланда Рама IX единственный монарх в мире, имеющий американское гражданство?
- Что такое знаменитые тайские понятия «санук» и «сабай»?
- Cколько у последнего Будды (Сидхартхи Гаутамы) было предшественников — так называемых «Будд прошлого»?
- Как выглядит Ваш Будда недели, каков Ваш цвет, животное и планета в буддизме?
и многое-многое другое…
Ждём Вас!