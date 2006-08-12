Спутник С. проводит ещё 6 экскурсий

Предлагаем совершить удивительное путешествие в непознанный Таиланд - длинные полоски белоснежных пляжей, розовые спины дельфинов 🐬, пещеры, о которых мечтают спелеологи, островки, хранящие тайны монахов с "шарами будущего" в руках и многое другое. И всё это совсем рядом с Самуи, в необычном месте под названием Каном...

В Каноме Вы сможете почувствовать атмосферу Самуи двадцатилетней давности — пустые, можно сказать пустынные пляжи, «ненавязчивый» тайский сервис, три 7/11 на весь район… А совковые корпуса многоэтажных отелей, «мечтающих» о ремонте, очень напоминают Абхазию постсоветского времени.

Морское полуторачасовое путешествие на пароме Seatran закончится прибытием в местечко под названием Донсак, откуда на комфортном минибасе начнёнтся его сухопутная страница. Чуть более получаса и мы приедем к первой точке нашего тура — пещере под названием Khao Wang Thong Cave. Попасть в пещеру можно только с местным проводником, который снабдит каждого туриста фонариком. В самом первом отделении пещеры Вас встретит золотая статуя Будды и скорее всего посетит мысль, что пещерка ничего стоящего из себя не представляет. Но далее Вас ждёт сюрприз — после длительных подземных переходов, порой с наклонённой головой, Вашему взору неожиданно откроется удивительных размеров пространство с невероятными сталактито-сталагмитовыми постройками — подземное царство мрачного Аида. Кажется, что именно здесь Орфей потерял свою Эвридику, оглянувшись, чтобы быть увереннным, что тень любимой следует за ним.

Многим, созданным творцом под названием Природа, пещерным изваяниям люди придумали названия, которые действительно соответствуют увиденному — динозаврик, шторы, тиара, ступы. Пещера была открыта в 1943 году, глубина её 150 метров. В пещере, как и полагается, обитает большая колония летучих мышей, издающих пронзительные звуки, добавляющие атмосфере юрского периода ещё больший колорит.

После посещения пещеры Вы отправитесь на необычную встречу с чудесными созданиями, в данный момент находящимся под угрозой исчезновения — розовыми дельфинами!

Дельфины очень веселые, игривые и коммуникабельные млекопитающее. В водах Таиланда встречается четыре вида дельфинов. Наиболее распространенный – индийские горбатые, или как их еще называют – свинцовые дельфины. Они рождаются серыми, но с возрастом розовеют.

По данным Департамента по охране морских и прибрежных ресурсов, в этом районе обитают около 60-ти дельфинов. Они могут плавать со скоростью 37 километров в час и всплывают на поверхность воды каждые пять минут, чтобы дышать.

После того, как мы полюбуемся на дельфинов и покормим их рыбкой, наша лодка возьмёт курс на крошечный остров 🏝️, известный своими родниками. Это одно из чудес Таиланда — вокруг островка в каменных «чашах» скапливается почти пресная вода местных подземных источников. Удивительно, что она не становится полностью солёной, несмотря на то, что в чаши постоянно попадает морская вода. Первым обнаружил эти удивительные родниковые источники монах по имени Луанг Пу Туад, статуи которого, окружённую невероятным количеством бутылок с питьевой водой, можно увидеть на вершине островка, поднявшись по лестнице. Этот удивительный монах изображён с прозрачным шаром в руках, а вторая уменьшенная статуя скорее всего того же монаха держит в руках малахитовый шарик. В прозрачном шаре отражаются море 🌊 и пальмы 🌴 загадочного острова, но, возможно, Луанг Пу Туад видел в нём нечто большее — наше будущее.

Возвращаясь назад на лодке ⚓, Вы увидите на побережье камни, напоминающие лепешки, в Таиланде их называют «Као Паб Па». Такие камни можно увидеть лишь в двух странах мира – Таиланде и Новой Зеландии. «Паб Па» в переводе с тайского означает «сложенная одежда», у многих камни вызывают именно такую ассоциацию.

После столь насыщенного дня мы предлагаем Вам домашний ланч на берегу моря в семейном ресторане гостеприимного хозяина из Германии. Вы окажитесь в гостях в европейском доме с типичной ухоженной лужайкой со сторны моря, где можно уютно расположиться в беседках. Этот европейский оазис покажется Вам иллюзией среди тайских просторов и атмосферы простой рыбацкой жизнью местного населения. Домашняя кухня 🥧 порадует Вас разноообразием и удивит вкусом.

Мы составим тур с учётом Ваших интересов и пожеланий. Так, для любителе спа мы предлагаем посетить рыбные СПА-процедуры в Tontarn Resort and Spa и в районе Куан-Тонг, который находится в 15 км южнее Кханома. И если Вы никогда не пробовали делать пилинг ног живыми рыбками, то стоит попробовать.

У местного рыбного СПА есть несколько отличий от тех, что распространены в Таиланде. Во-первых, местные рыбки крупнее обычных на 1, 5-9 см и их очень много. А во-вторых, они не только удаляют омертвевшие клетки кожи. Считается, что они стимулируют кровообращение. И в-третьих, проходят процедуры т не в бассейне… а на настоящем водопаде! Помимо рыбного СПА, в Tontarn Resort and Spa есть также овечья ферма: первая и единственная на юге Таиланда. Здесь можно увидеть коз и даже альпака.

Мы также предлагаем Вам на минуточку заехать в бар-ресторан «Once Upon A Time», который находится в центре города. Это самое популярное заведение в городе среди молодых тайцев и иностранцев. Как следует из названия, в заведении обыграна тема старого Таиланда. Здесь много декораций «родом из детства» — например, коробка от конфет 20-летней давности, трехколесный велосипед, традиционные стулья парикмахера и школьные парты.

Под балконом бара протекает небольшой канал, вдоль которого тянется череда длиннохвостых рыбацких лодок. Это сочетание старины и современности, трудовой жизни и туристических достопримечательностей 🏛️ и является отличительной чертой Канома.