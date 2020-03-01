Необычные маршруты по Самуи

Что вас ожидает

🎣 Рыбалка по-тайски: на борту лодки вы найдете все снасти для удачной рыбалки: спиннинги, удочки, свежую наживку и воблеры. По пути к островам Ко Тан и Ко Мадсу помощник капитана забросит в море снасти для троллинга, и вы сможете выудить клюнувшую рыбу. После вы спокойно порыбачите со спиннингом или донкой в тихой бухте необитаемого острова. Если в этот день нам улыбнется удача, вашей добычей может стать барракуда, кобия, скумбрия, групер, морская щука, сериоллела и другие завсегдатаи Сиамского залива.

🐠 Снорклинг у кораллового рифа: приятный способ разнообразить рыбалку. Мы предоставим оборудование, чтобы вы могли полюбоваться стайками экзотических рыб. Можно захватить с собой кусочек банана, чтобы покормить морских обитателей из рук.

Обед из традиционных тайских блюд после рыбалки и купания.

Кому подойдет поездка

Рыбалка на Самуи отлично подойдет как опытным рыбакам, так и новичкам, которые пока только мечтают о большом океанском улове.