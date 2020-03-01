Необычные маршруты по Самуи

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Отправиться за экзотическим уловом к острову Ко Тан и заняться снорклингом у коралловых рифов

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Мы отвезем вас в тихие бухты островов Ко Тан и Ко Мадсу, где вы порыбачите под присмотром профессионалов со спиннингом или донкой: вашим уловом может стать кобия, морская щука и даже барракуда! Желающие также понаблюдают за разноцветными рыбками, ныряя среди коралловых рифов.
$55 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 6.5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшне вашего отеля
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Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи

Что вас ожидает

🎣 Рыбалка по-тайски: на борту лодки вы найдете все снасти для удачной рыбалки: спиннинги, удочки, свежую наживку и воблеры. По пути к островам Ко Тан и Ко Мадсу помощник капитана забросит в море снасти для троллинга, и вы сможете выудить клюнувшую рыбу. После вы спокойно порыбачите со спиннингом или донкой в тихой бухте необитаемого острова. Если в этот день нам улыбнется удача, вашей добычей может стать барракуда, кобия, скумбрия, групер, морская щука, сериоллела и другие завсегдатаи Сиамского залива.

🐠 Снорклинг у кораллового рифа: приятный способ разнообразить рыбалку. Мы предоставим оборудование, чтобы вы могли полюбоваться стайками экзотических рыб. Можно захватить с собой кусочек банана, чтобы покормить морских обитателей из рук.

Обед из традиционных тайских блюд после рыбалки и купания.

Кому подойдет поездка

Рыбалка на Самуи отлично подойдет как опытным рыбакам, так и новичкам, которые пока только мечтают о большом океанском улове.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, снасти для рыбалки, наживки и приманка, обед, напитки, оборудование для снорклинга, страховка
  • Летом морская рыбалка более успешная, чем зимой. И в любом случае улов — это дело удачи, мы не можем гарантировать, что вы поймаете рыбу.

Как проходит поездка

  • В путешествии с вами будет профессиональная англоговорящая команда, которая подскажет, как правильно рыбачить
  • Вас заберут из отеля и отвезут к причалу, где будет ждать лодка
  • Рыбалка проводится на борту 43-футовой тайской рыбацкой лодки. Она оснащена солнцезащитным тентом, удобными сиденьями, обеденной зоной и туалетом.
  • Программа может быть немного изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств
Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи
Морская рыбалка на Самуи

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшне вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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