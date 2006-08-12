Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

Мы предлагаем Вам совершить релакс-тур по самым интересным шоппинг-центрам, магазинам и тайским лавкам о. Самуи

На о. Самуи можно приобрести

Незаменимые для Вашего здоровья ортопедические подушки, матрасы и постельное бельё лицензированного тайского производства из ночного латекса

Оригинальные ювелирные украшения, драгоценные и полудрагоценные камни от тайской ювелирной фабрики

Качественную тайскую косметику, кокосовое масло

Уникальные тайские БАДы, лекарства и травяные чаи

Оригинальные изделия из натурально кожи: сумки, ремни и т. д.

Кофе из Таиланда, Бали и других стран ЮВА

Качественные шторы в огромном ассортименте с пошивом по индивидуальным меркам

Интересные сувениры

Мебель, в том числе изготовляемая под заказ по индивидуальным проектам

Картины тайских мастеров и многое другое….

Тур осуществляется на очень комфортном кондиционируемом минибасе, вмещающем до 10-12 человек, с водителем и русскоговорящим сопровождающим-гидом.

1. Мы планируем время тура и последовательность посещений таким образом, чтобы Вы совершали покупки почти в одиночестве, без сопровождения толп привозимых туроператорами.

2. Мы разрабатываем для Вас индивидуальную шоппинг-программу, исходя только из Ваших пожеланий и интересов.

3. Мы привезём в Вас для покупок в места с высоким сервисом и разумными ценами, а также русскоговорящим персоналом.

4. Если понадобится, мы осуществляем услуги перевода.

5. Мы предварительно профессионально проконсультируем Вас и Вы узнаете, что именно стоит приобретать на острове 🏝️ Самуи.

6. Если у Вас есть особенные пожелания, мы непременно их исполним.

7. Если искомые Вами вещи проще и дешевле приобрести в других местах Таиланда, например, в Бангкоке, мы непременно расскажем Вам об этом и даже при желании сможем осуществить доставку почтой.

8. Если Ваш заказ требует времени, а Вам пора уезжать — не беспокойтесь! Вы можете полностью довериться нам — мы в срок оформим гарантированную доставку Вам домой.

Ваш тур будет не только приятным, полезным, но и познавательным! Мы расскажем Вам историю 📖 тайских вещей, которые Вы приобретаете, обязательно затронем тему культуры и традиций Таиланда, расскажем интересные и занимательные факты и истории о нашем острове, а также с удовольствием ответим на любые интересующие Вас вопросы.

Если Вы устанете, мы в любой момент можем прервать наш тур и вернуться в отель/виллу для отдыха.

Мы обещаем Вам увлекательную поездку, море 🌊 положительных эмоций и непременно интересные и полезные покупки для Вас, Ваших близких и друзей!