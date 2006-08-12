Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

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Приватный шоп-тур по острову Самуи

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Самуи
Приватный шоп-тур по острову Самуи
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Приватный шоп-тур по острову Самуи
Мы предлагаем Вам совершить релакс-тур по самым интересным шоппинг-центрам, магазинам и тайским лавкам о. Самуи
На о. Самуи можно приобрести
  • Незаменимые для Вашего здоровья ортопедические подушки, матрасы и постельное бельё лицензированного тайского производства из ночного латекса
  • Оригинальные ювелирные украшения, драгоценные и полудрагоценные камни от тайской ювелирной фабрики
  • Качественную тайскую косметику, кокосовое масло
  • Уникальные тайские БАДы, лекарства и травяные чаи
  • Оригинальные изделия из натурально кожи: сумки, ремни и т. д.
  • Кофе из Таиланда, Бали и других стран ЮВА
  • Качественные шторы в огромном ассортименте с пошивом по индивидуальным меркам
  • Интересные сувениры
Мебель, в том числе изготовляемая под заказ по индивидуальным проектам
  • Картины тайских мастеров и многое другое….
  • Тур осуществляется на очень комфортном кондиционируемом минибасе, вмещающем до 10-12 человек, с водителем и русскоговорящим сопровождающим-гидом.
  • 1. Мы планируем время тура и последовательность посещений таким образом, чтобы Вы совершали покупки почти в одиночестве, без сопровождения толп привозимых туроператорами.
  • 2. Мы разрабатываем для Вас индивидуальную шоппинг-программу, исходя только из Ваших пожеланий и интересов.
  • 3. Мы привезём в Вас для покупок в места с высоким сервисом и разумными ценами, а также русскоговорящим персоналом.
  • 4. Если понадобится, мы осуществляем услуги перевода.
  • 5. Мы предварительно профессионально проконсультируем Вас и Вы узнаете, что именно стоит приобретать на острове 🏝️ Самуи.
  • 6. Если у Вас есть особенные пожелания, мы непременно их исполним.
  • 7. Если искомые Вами вещи проще и дешевле приобрести в других местах Таиланда, например, в Бангкоке, мы непременно расскажем Вам об этом и даже при желании сможем осуществить доставку почтой.
  • 8. Если Ваш заказ требует времени, а Вам пора уезжать — не беспокойтесь! Вы можете полностью довериться нам — мы в срок оформим гарантированную доставку Вам домой.
  • Ваш тур будет не только приятным, полезным, но и познавательным! Мы расскажем Вам историю 📖 тайских вещей, которые Вы приобретаете, обязательно затронем тему культуры и традиций Таиланда, расскажем интересные и занимательные факты и истории о нашем острове, а также с удовольствием ответим на любые интересующие Вас вопросы.
  • Если Вы устанете, мы в любой момент можем прервать наш тур и вернуться в отель/виллу для отдыха.
Мы обещаем Вам увлекательную поездку, море 🌊 положительных эмоций и непременно интересные и полезные покупки для Вас, Ваших близких и друзей!
Что входит
  • Комфортный кондиционируемый минибас
  • Опытный и знающий остров водитель
  • Русскоговорящий гид-сопровождающий
  • Прекрасное настроение!
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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