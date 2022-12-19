ежедневно в 10:30 и 14:30

Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи

Прокатиться по бездорожью, увидеть чудеса природы и панорамы с высоты

Тропические заросли, горные реки, глубокие овраги — всё это не помеха для путешественников на мощных квадроциклах! В сопровождении опытного гида-инструктора вы промчитесь по извилистым тропам к захватывающим дух смотровым площадкам, фруктовым плантациям и водопаду. Наградой за смелость станут секретные места для отдыха и море ярких эмоций. Джунгли зовут!
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Сафари на квадроциклах по джунглям Самуи
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как проходит сафари?

Утром в условленное время мы заберем вас из отеля на комфортном внедорожнике и доставим к месту начала. Вы пройдете подробный инструктаж и немного потренируетесь. Затем начнется увлекательное путешествие по бездорожью острова Самуи: подъем в гору к смотровым площадкам, поездка в сад, где растут ананасы и манго, отдых в тени пальм и тур к секретному водопаду, чтобы там насладиться освежающим напитком в баре.

А у меня получится?

Машины оснащены автоматической коробкой передач: управление квадроциклом вы освоите за считанные минуты. Поездка рассчитана на путешественников любого возраста, включая детей (с 12 лет им разрешено самостоятельно управлять квадроциклом). На одной машине можно комфортно разместиться в одиночку или вдвоем (двое взрослых или взрослый с ребенком).

Это безопасно?

Все квадроциклы находятся в отличном состоянии и перед началом сафари проходят технический осмотр. Сопровождать группу на всем пути будет тайский гид-инструктор.

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой удобную обувь для хождения по джунглям, купальные костюмы, комфортную одежду и камеру.

Что входит в стоимость

  • Трансфер из отеля и обратно
  • Персональная страховка
  • Полный инструктаж
  • Питьевая вода

ежедневно в 10:30 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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