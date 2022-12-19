ежедневно в 10:30 и 14:30

Утром в условленное время мы заберем вас из отеля на комфортном внедорожнике и доставим к месту начала. Вы пройдете подробный инструктаж и немного потренируетесь. Затем начнется увлекательное путешествие по бездорожью острова Самуи: подъем в гору к смотровым площадкам, поездка в сад, где растут ананасы и манго, отдых в тени пальм и тур к секретному водопаду, чтобы там насладиться освежающим напитком в баре.
Машины оснащены автоматической коробкой передач: управление квадроциклом вы освоите за считанные минуты. Поездка рассчитана на путешественников любого возраста, включая детей (с 12 лет им разрешено самостоятельно управлять квадроциклом). На одной машине можно комфортно разместиться в одиночку или вдвоем (двое взрослых или взрослый с ребенком).
Все квадроциклы находятся в отличном состоянии и перед началом сафари проходят технический осмотр. Сопровождать группу на всем пути будет тайский гид-инструктор.
Рекомендуем взять с собой удобную обувь для хождения по джунглям, купальные костюмы, комфортную одежду и камеру.