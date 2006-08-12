Спутник С. – Гид из Самуи

Идеальное трехчасовое решение для родителей, которые хотят порадовать своих детей, но не готовы тратить на общение с животными целый день.



За 3 часа вы успеете добраться до семейной слоновьей фермы, посмотреть шоу обезьян и слонов, покататься на последних, принять участие в кулинарном перфомансе.