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Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Самуи
Идеальное трехчасовое решение для родителей, которые хотят порадовать своих детей, но не готовы тратить на общение с животными целый день.

За 3 часа вы успеете добраться до семейной слоновьей фермы, посмотреть шоу обезьян и слонов, покататься на последних, принять участие в кулинарном перфомансе.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $50 за человека

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Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов
Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов

Что вы увидите

  • Семейная слоновья ферма
  • Шоу слонов и обезьян
  • Кулинарный курс по приготовлению карри
  • Центр OTOP
Обзорный тур «Живой Самуи» для тех, кто хочет увидеть обыденную тайскую жизнь вдали от натоптанных туристических маршрутов. Тур организован тайской семьёй, владеющей приватной слоновьей фермой, где в любви и заботе живут и трудятся девять толстокожих гигантов.

На экскурсии 🧭 Вас ждет:

  • Вы посетите местную ферму по переработке кокосов
  • Узнаете все секреты приготовления ароматного тайского карри
  • Посетите сувенирный магазин OTOP (аббревиатура от One Tambon (означает подрайон) One Product, так называют местные продукты, производимые только в данном месте)
  • Насладитесь настоящей тайской едой, приготовленной по-домашнему
  • Мы любим такие неспешные вдумчивые туры, показывающие настоящий «живой» Таиланд — спокойный, философско-глубокий.

Программа экскурсии:

  • Трансфер из отеля
  • Шоу с обезьянками, собирающими кокосы, фото с обезьянками. Вы можете попробовать кокосовое молоко, а также увидеть, как его добывают.
  • Катание на слоне по джунглям.
  • Кулинарный мастер-класс по приготовлению тайского карри.
  • Посещение мастерских по изготовлению различных предметов из ствола кокосовой пальмы 🌴 Намуанг 1, отдых, купание.
  • Ланч (если выбрана программа с ланчем).
  • Трансфер в отель 🏨 знать:
    • Начало программы в 09:30 — это время старта на слоновьей ферме. Трансфер до фермы осуществляется из различных районов Самуи по расписанию.
    • Обратите внимание, что гид англоговорящий.
Что входит
  • Трансфер из/до отеля
  • Ланч (если выбрана программа с ланчем)
  • Шоу обезьянок
  • Катание на слонике на семейной ферме (15 минут)
  • Кулинарный курс по приготовлению карри
  • Посещение и шоппинг в центре OTOP
  • Страховка
  • Англоговорящий гид
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Отель
Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов
Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов
Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов
Живой Самуи — тур на семейную эко-ферму слонов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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