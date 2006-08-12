Что вы увидите Семейная слоновья ферма Шоу слонов и обезьян Кулинарный курс по приготовлению карри Центр OTOP
Обзорный тур «Живой Самуи» для тех, кто хочет увидеть обыденную тайскую жизнь вдали от натоптанных туристических маршрутов. Тур организован тайской семьёй, владеющей приватной слоновьей фермой, где в любви и заботе живут и трудятся девять толстокожих гигантов.
На экскурсии 🧭 Вас ждет: Вы посетите местную ферму по переработке кокосов Узнаете все секреты приготовления ароматного тайского карри Посетите сувенирный магазин OTOP (аббревиатура от One Tambon (означает подрайон) One Product, так называют местные продукты, производимые только в данном месте) Насладитесь настоящей тайской едой, приготовленной по-домашнему Мы любим такие неспешные вдумчивые туры, показывающие настоящий «живой» Таиланд — спокойный, философско-глубокий. Программа экскурсии: Трансфер из отеля Шоу с обезьянками, собирающими кокосы, фото с обезьянками. Вы можете попробовать кокосовое молоко, а также увидеть, как его добывают. Катание на слоне по джунглям. Кулинарный мастер-класс по приготовлению тайского карри. Посещение мастерских по изготовлению различных предметов из ствола кокосовой пальмы 🌴 Намуанг 1, отдых, купание. Ланч (если выбрана программа с ланчем). Трансфер в отель 🏨 знать: Начало программы в 09:30 — это время старта на слоновьей ферме. Трансфер до фермы осуществляется из различных районов Самуи по расписанию. Обратите внимание, что гид англоговорящий. Что входит Трансфер из/до отеля Ланч (если выбрана программа с ланчем) Шоу обезьянок Катание на слонике на семейной ферме (15 минут) Кулинарный курс по приготовлению карри Посещение и шоппинг в центре OTOP Страховка Англоговорящий гид Что не входит Личные расходы (сувениры, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 Отель
Выберите дату для вашей экскурсии Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно. Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
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