✔️MonsterJet База находится в лесу, поэтому добираемся туда в течение 45 мин на МонстрТраке. Доехав до базы, пересаживаемся на Monster JetBoat!

✔️ Гвоздь программы, без сомнения, Monster JetBoat!

❗️Эта специально построенная скоростная лодка скользит по воде со скоростью до 100 км в час и доставляет удовольствие для всей семьи. Поскольку MonsterJet мчится по воде, используя свои почти 3000 лошадиных сил, ваш фактор удовольствия и острых ощущений увеличивается с каждым узлом. Короче говоря, мокрая и дикая 40-минутная поездка на полном ходу-сенсационное веселье! MonsterJet, оснащенный двумя дизельными двигателями с турбонаддувом и современными водометами, носится по водной стихии, его уникальный дизайн корпуса позволяет ему совершать захватывающие повороты на 360 градусов и вращаться по оси. Поэтому обязательно закрепите все шляпы, шарфы, очки и шиньоны! Будет ураган!

✔️А тем временем, МонстрБагги прогревают мотор и ждут с нетерпением пока вы искупаетесь в воде, чтобы запачкать вас до неузнаваемости! Будьте готовы к 45 минутам супер драйва, супер грязи.

✔️Наконец-то обед❗️ Меню: Рыба, куриный шашлык, несколько видов салатов, макароны, булгур, фрукты и безалкогольные напитки без лимита!

✔️После трапезы не мешало бы отдохнуть, порыбачить, покататься на тарзанке. Приготовиться морально к сплаву по горной реке Кепрючай, 12 км порогов 1-2-3 категории сложности.

✔️Рафтинг 2 часа по живописному Каньону Кепрюлю! Никаких реактивных моторов, только вы, весло и хорошая команда таких же как и вы целеустремленных!

Готовы к такому дню?

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