MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1
MonsterJet 6in1

Что вы увидите 🤩

  • Каньон Кепрюлю
  • Римский Мост Бюгрюм
  • пещера в Hidden Canyon
✔️MonsterJet База находится в лесу, поэтому добираемся туда в течение 45 мин на МонстрТраке. Доехав до базы, пересаживаемся на Monster JetBoat!
✔️ Гвоздь программы, без сомнения, Monster JetBoat!
❗️Эта специально построенная скоростная лодка скользит по воде со скоростью до 100 км в час и доставляет удовольствие для всей семьи. Поскольку MonsterJet мчится по воде, используя свои почти 3000 лошадиных сил, ваш фактор удовольствия и острых ощущений увеличивается с каждым узлом. Короче говоря, мокрая и дикая 40-минутная поездка на полном ходу-сенсационное веселье! MonsterJet, оснащенный двумя дизельными двигателями с турбонаддувом и современными водометами, носится по водной стихии, его уникальный дизайн корпуса позволяет ему совершать захватывающие повороты на 360 градусов и вращаться по оси. Поэтому обязательно закрепите все шляпы, шарфы, очки и шиньоны! Будет ураган!
✔️А тем временем, МонстрБагги прогревают мотор и ждут с нетерпением пока вы искупаетесь в воде, чтобы запачкать вас до неузнаваемости! Будьте готовы к 45 минутам супер драйва, супер грязи.
✔️Наконец-то обед❗️ Меню: Рыба, куриный шашлык, несколько видов салатов, макароны, булгур, фрукты и безалкогольные напитки без лимита!
✔️После трапезы не мешало бы отдохнуть, порыбачить, покататься на тарзанке. Приготовиться морально к сплаву по горной реке Кепрючай, 12 км порогов 1-2-3 категории сложности.
✔️Рафтинг 2 часа по живописному Каньону Кепрюлю! Никаких реактивных моторов, только вы, весло и хорошая команда таких же как и вы целеустремленных!
Готовы к такому дню?
Забирайте в корзину еще один тур от YoYo….

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый билет 12+
$105
Детский +7
$70
Детский 0-6
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • ✅Страховка
  • ✅Трансфер
  • ✅Трак Сафари
  • ✅JetBoat Сафари
  • ✅Багги Сафари
  • ✅Рыбалка
  • ✅Тарзанка
  • ✅Рафтинг
  • ✅Обед и Напитки
  • ✅Экипировка (каска, жилет)
Что не входит
  • ❌Личные расходы
  • ❌Фото и видео
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель 08:00
Завершение: Ваш отель 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Среда, Пятница

YoYo T.
YoYo T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

🏡Выездные#Развлечения и билеты🏆Активный отдых👥Групповые⚙️Необычные#Сплавы по рекам

Еще несколько похожих предложений в Анталии

MonsterJet 6in1
$105
за 1 чел.
MonsterJet 6in1
Понедельник, Среда, Пятница

YoYo T. проводит ещё 8 экскурсий

Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг и сафари
4.7
13
$35
за 1 чел.
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг и сафари
Каньон Кёпрюлю и одноименный природный парк стоит посетить каждому, ведь это одна из самых...
Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Сельге - Сафари на внедорожниках
4.2
14
10ч
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Сельге - Сафари на внедорожниках
Природа Турции прекрасна
10:00 – 17:00 не считая трансфера в регионе
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
11ч
$20
за 1 чел.
Рафтинг 12 км в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Ежедневно 07:30 – 08:30 трансфер в регионе
Рафтинг 12 км (1 - 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
$20
за 1 чел.
Рафтинг 12 км (1 - 2 категория) в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Рафтинг и Багги Сафари
$40
за 1 чел.
Рафтинг и Багги Сафари
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
$40
за 1 чел.
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
$50
за 1 чел.
Все развлечения в одном туре в каньоне Кепрюлю
Вас ждет самая насыщенная экскурсия с такими развлечениями как: рафтинг, сафари на внедорожниках в...
Пн, Ср, Пт — Алания, Сиде… Вт, Чт, Сб — Кемер, Анталья, Белек
Каньон Тазы, Античный Сельге и Адам Каялар (’’Люди-скалы’’)
4.8
10
$35
за 1 чел.
Каньон Тазы, Античный Сельге и Адам Каялар (’’Люди-скалы’’)
На территории Национального парка Каньона Кепрюлю можно не только сплавляться на рафтах и каяках по...
Понедельник, четверг, суббота с 10:00 до 17:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
🇹🇷