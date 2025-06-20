Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале и озеро Салда из Белека
Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:00
5 июл в 04:00
$33 за человека
Водная прогулка
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова
Начало: Белек
Расписание: Среда, воскресенье
Завтра в 04:00
5 июл в 04:00
$47 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Погрузитесь в атмосферу древности на индивидуальной экскурсии по Аспендосу. Вас ждут величественные руины и захватывающие истории
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
$270 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны античного Сагалассоса
Прогулка по Сагалассосу подарит незабываемые впечатления от древних фонтанов и архитектуры. Насладитесь тишиной и величием этого уникального места
Начало: Отель
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
$380 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр20 июня 2025Понравилось всё: и комфортная поездка туда-обратно и (самое главное) - интересная экскурсия. Евгений действительно очень увлечен темой античных городов, а
- ААнастасия6 июня 2025В 5.00 забрали с Богазкент (crystal paraiso Verde) часа четыре собирали туристов, потом присоединился гид. Сначала были в церкви Николая,
- ММарина27 мая 2025Это моя любимая экскурсия, я была на ней уже раз 5, всегда рекомендую её как обязательную всем своим компаньонам по
- ЕЕлена7 октября 2023Нам всё понравилось. Спасибо Евгению за отличную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Театр Перге»
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Сколько стоит экскурсия по Белеку в июле 2025
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