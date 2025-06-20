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Театр Перге – экскурсии в Белеке

Найдено 4 экскурсии в категории «Театр Перге» в Белеке, цены от $33. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Памуккале из Белека
На автобусе
12 часов
35 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале и озеро Салда из Белека
Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 04:00
5 июл в 04:00
$33 за человека
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
На автобусе
На яхте
12 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова
Начало: Белек
Расписание: Среда, воскресенье
Завтра в 04:00
5 июл в 04:00
$47 за человека
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
На автобусе
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Погрузитесь в атмосферу древности на индивидуальной экскурсии по Аспендосу. Вас ждут величественные руины и захватывающие истории
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
$270 за экскурсию
Фонтаны античного Сагалассоса
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Фонтаны античного Сагалассоса
Прогулка по Сагалассосу подарит незабываемые впечатления от древних фонтанов и архитектуры. Насладитесь тишиной и величием этого уникального места
Начало: Отель
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
$380 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    20 июня 2025
    Римский амфитеатр древнего Аспендоса
    Понравилось всё: и комфортная поездка туда-обратно и (самое главное) - интересная экскурсия. Евгений действительно очень увлечен темой античных городов, а
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    слушать фаната своего дела всегда приятно. Ну и рассказал вообще много интересного про современную Турцию. Будьте готовы после посещения театра к небольшому подъему в гору, в сам античный город, благо его откапывают все больше и больше. Посещать лучше после 4 вечера либо по выходным (но не в обед!). Археологи в это время не работают 🤫

  • А
    Анастасия
    6 июня 2025
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    В 5.00 забрали с Богазкент (crystal paraiso Verde) часа четыре собирали туристов, потом присоединился гид. Сначала были в церкви Николая,
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    за 22 доллара вход, перед церковью вам предложат купить очень дорогие иконы. В церкви всего минут 40, я не пошла, прогулялась по окрестностям. Потом была двухчасовая прогулка на остров Кекова, погода испортилась, было холодно, сильные волны, я простыла. Сам затонувший город практически невидно, только несколько крыш и дверных проём. Остановка на купание) Обед. Покушали неплохо. Привезли купить украшения Поехали в Миру, там пробыли 40 минут, быстро пофоткалиси и по домам) В 16.00 программа уже закончилась. В отель я вернусь в 20.30. Гид супер! Вообще мне понравилось, экскурсия очень долгая вышла.

  • М
    Марина
    27 мая 2025
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Это моя любимая экскурсия, я была на ней уже раз 5, всегда рекомендую её как обязательную всем своим компаньонам по
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    поездке. Впечатления от посещения мест перекрывают довольно долгий путь несколько часов. Церковь Св. Николая (Николая-Угодника) и амфитеатр в Демре-Мира - это интересные для посещения места и красивые фото. Экскурсия на яхте для посещения затонувших развалин в Кекова - прекрасное дополнение. Работа гида Марины безупречна, автобус комфортабельный, водитель настоящий профессионал, едет аккуратно. Гид Марина проводила экскурсию на двух языках, прекрасная речь, много интересного, она даже демонстрировала иллюстрации из нескольких книжек, которые взяла специально с собой, затем эти книги пустила по автобусу. Времени на осмотр достопримечательностей, фото и видеосъемку и посещение санитарных комнат было достаточно в каждой локации. Мы не пожалели, что забронировали экскурсию из России, заплатили по 63 евро на человека, в Турции эта экскурсия стоит 139 евро, если бронируешь в день первой встречи с гидом, если в другой день - 149 евро. Перед экскурсией пришло сообщение-напоминание от Спутника с просьбой подтвердить свое участие. Моя группа осталась ОЧЕНЬ довольна этой поездкой, нас было 5 человек: 13 лет, 17 лет, 22 года и два человека 50+

  • Е
    Елена
    7 октября 2023
    Римский амфитеатр древнего Аспендоса
    Нам всё понравилось. Спасибо Евгению за отличную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Театр Перге»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Памуккале из Белека
  2. Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
  3. Римский амфитеатр древнего Аспендоса
  4. Фонтаны античного Сагалассоса
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале
  2. Гора Тахталы
  3. Старый город
  4. The land of legends
  5. Калеичи
  6. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июле 2025
Сейчас в Белеке в категории "Театр Перге" можно забронировать 4 экскурсии от 33 до 380. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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