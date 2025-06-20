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поездке. Впечатления от посещения мест перекрывают довольно долгий путь несколько часов. Церковь Св. Николая (Николая-Угодника) и амфитеатр в Демре-Мира - это интересные для посещения места и красивые фото. Экскурсия на яхте для посещения затонувших развалин в Кекова - прекрасное дополнение. Работа гида Марины безупречна, автобус комфортабельный, водитель настоящий профессионал, едет аккуратно. Гид Марина проводила экскурсию на двух языках, прекрасная речь, много интересного, она даже демонстрировала иллюстрации из нескольких книжек, которые взяла специально с собой, затем эти книги пустила по автобусу. Времени на осмотр достопримечательностей, фото и видеосъемку и посещение санитарных комнат было достаточно в каждой локации. Мы не пожалели, что забронировали экскурсию из России, заплатили по 63 евро на человека, в Турции эта экскурсия стоит 139 евро, если бронируешь в день первой встречи с гидом, если в другой день - 149 евро. Перед экскурсией пришло сообщение-напоминание от Спутника с просьбой подтвердить свое участие. Моя группа осталась ОЧЕНЬ довольна этой поездкой, нас было 5 человек: 13 лет, 17 лет, 22 года и два человека 50+