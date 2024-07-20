В Стамбуле трудно найти чистые и немноголюдные пляжи.
Но у нас есть идея, куда отправиться — в район Чаталаджа! Это будет настоящее приключение после шумного города. Вас ждёт сервированный завтрак в компании фламинго, уютные деревушки и великолепные пейзажи.
Хотите больше адреналина? Здесь вы сможете покататься на лошадях или верблюдах, подняться на параплане или погонять на квадроциклах.
Но у нас есть идея, куда отправиться — в район Чаталаджа! Это будет настоящее приключение после шумного города. Вас ждёт сервированный завтрак в компании фламинго, уютные деревушки и великолепные пейзажи.
Хотите больше адреналина? Здесь вы сможете покататься на лошадях или верблюдах, подняться на параплане или погонять на квадроциклах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Утром мы заберём вас из Стамбула и отвезём на завтрак в живописное местечко. Там вас ждёт шведский стол из местных блюд, а рядом — вот чудеса! — будут выхаживать грациозные фламинго.
После этого у вас будет свободное время, чтобы изучить сельскую местность и опробовать активные развлечения.
Чем заняться в Чаталджа
- Отправиться на рынок, один из крупнейших и самых популярных базаров в Стамбуле. Здесь вы сможете насладиться местной атмосферой, попробовать разнообразные блюда турецкой кухни и купить уникальные товары и сувениры
- Изучить множество исторических памятников: древние мечети, памятники и другие архитектурные объекты. Прогуляться по узким улочкам и познакомиться с историей этого района
- Посетить музеи и галереи, расположенные в районе, где представлены произведения известных художников и ремесленных мастеров
- Провести время в парках и скверах, наслаждаясь природой и пейзажами этого живописного района Стамбула
- Прокатиться на лошади, верблюде, квадроцикле или параплане (за отдельную плату)
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды
- Программа не предполагает экскурсионного рассказа
Дополнительные расходы
- Полёт на параплане 20-25 минут — 1000 лир с человека
- Квадроциклы: катание в течение 30 минут — 650 лир за квадроцикл
- Катание на лошадях или верблюдах: цены начинаются от 500 лир с человека и зависят от программы, которую вы выберете на месте
- Завтрак, еда и напитки не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 19908 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
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