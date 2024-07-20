Из Стамбула - в район Чаталджа

Позавтракать с фламинго, побывать в аутентичных селениях и устроить перезагрузку на пляже
В Стамбуле трудно найти чистые и немноголюдные пляжи.

Но у нас есть идея, куда отправиться — в район Чаталаджа! Это будет настоящее приключение после шумного города. Вас ждёт сервированный завтрак в компании фламинго, уютные деревушки и великолепные пейзажи.

Хотите больше адреналина? Здесь вы сможете покататься на лошадях или верблюдах, подняться на параплане или погонять на квадроциклах.
Из Стамбула - в район Чаталджа
Из Стамбула - в район Чаталджа
Из Стамбула - в район Чаталджа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Утром мы заберём вас из Стамбула и отвезём на завтрак в живописное местечко. Там вас ждёт шведский стол из местных блюд, а рядом — вот чудеса! — будут выхаживать грациозные фламинго.

После этого у вас будет свободное время, чтобы изучить сельскую местность и опробовать активные развлечения.

Чем заняться в Чаталджа

  • Отправиться на рынок, один из крупнейших и самых популярных базаров в Стамбуле. Здесь вы сможете насладиться местной атмосферой, попробовать разнообразные блюда турецкой кухни и купить уникальные товары и сувениры
  • Изучить множество исторических памятников: древние мечети, памятники и другие архитектурные объекты. Прогуляться по узким улочкам и познакомиться с историей этого района
  • Посетить музеи и галереи, расположенные в районе, где представлены произведения известных художников и ремесленных мастеров
  • Провести время в парках и скверах, наслаждаясь природой и пейзажами этого живописного района Стамбула
  • Прокатиться на лошади, верблюде, квадроцикле или параплане (за отдельную плату)

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды
  • Программа не предполагает экскурсионного рассказа

Дополнительные расходы

  • Полёт на параплане 20-25 минут — 1000 лир с человека
  • Квадроциклы: катание в течение 30 минут — 650 лир за квадроцикл
  • Катание на лошадях или верблюдах: цены начинаются от 500 лир с человека и зависят от программы, которую вы выберете на месте
  • Завтрак, еда и напитки не входят в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВыездныеНа выходныеНа весь деньПляжиАктивностиОт вашего отеля

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