В Стамбуле трудно найти чистые и немноголюдные пляжи. Но у нас есть идея, куда отправиться — в район Чаталаджа! Это будет настоящее приключение после шумного города. Вас ждёт сервированный завтрак в компании фламинго, уютные деревушки и великолепные пейзажи. Хотите больше адреналина? Здесь вы сможете покататься на лошадях или верблюдах, подняться на параплане или погонять на квадроциклах.

Описание экскурсии

Утром мы заберём вас из Стамбула и отвезём на завтрак в живописное местечко. Там вас ждёт шведский стол из местных блюд, а рядом — вот чудеса! — будут выхаживать грациозные фламинго.

После этого у вас будет свободное время, чтобы изучить сельскую местность и опробовать активные развлечения.

Чем заняться в Чаталджа

Отправиться на рынок, один из крупнейших и самых популярных базаров в Стамбуле. Здесь вы сможете насладиться местной атмосферой, попробовать разнообразные блюда турецкой кухни и купить уникальные товары и сувениры

Изучить множество исторических памятников: древние мечети, памятники и другие архитектурные объекты. Прогуляться по узким улочкам и познакомиться с историей этого района

Посетить музеи и галереи, расположенные в районе, где представлены произведения известных художников и ремесленных мастеров

Провести время в парках и скверах, наслаждаясь природой и пейзажами этого живописного района Стамбула

Прокатиться на лошади, верблюде, квадроцикле или параплане (за отдельную плату)

Организационные детали

В поездке вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды

Программа не предполагает экскурсионного рассказа

Дополнительные расходы