Обзорная экскурсия по Стамбулу: от мечети Сулеймание до Египетского базара
Приглашаю в увлекательное путешествие по лучшим обзорным площадкам Стамбула, которое пройдет на комфортабельном авто.
За время нашей экскурсии вы увидите главные достопримечательности города — от мечети Сулеймание, являющейся символом Золотого века, и пропитанного ароматами пряностей Египетского базара до самой большой мечети Турции.
За время нашей экскурсии вы увидите главные достопримечательности города — от мечети Сулеймание, являющейся символом Золотого века, и пропитанного ароматами пряностей Египетского базара до самой большой мечети Турции.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
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18
окт
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19
окт
окт
20
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Что вас ожидает:
- Мечеть Сулеймана Великолепного
- Галатская башня
- Египетский базар
- Площадь Таксим
- Памятник Республика
- Пешеходная улица Истикляль
- Красный ретро-трамвай
- Набережная Ортакей
- Босфорский мост
- Мечеть Турции Чамлыджа
- Азиатская часть
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПриглашаю вас отправиться в путешествие, во время которого Стамбул откроется перед вами во всей красе. Вы увидите не только знаменитые достопримечательности, но и посмотрите на город с лучших смотровых площадок. Я покажу вам самые живописные места города:
- мечеть Сулеймание — символ Золотого века Стамбула. Вы услышите историю Османской Империи, легенды и интересные факты из жизни султан. Рассмотрите гробницы Суйлемана и Роксоланы и насладитесь чудесным видом на Золотой Рог, Галатский мост и Галатскую башню;
- Египетский базар — вам надолго запомнится колоритный восточный рынок с пряным ароматом приправ, специй и сладостей. Здесь мы попробуем Османский кофе;
- площадь Таксим и памятник Республика — здесь вы узнаете, как была создана Турецкая Республика и биографию Ататюрка;
- церковь Святой Троицы — греческая православная церковь XIX века с интересной историей;
- колоритный район и набережную Ортакой — яркий, с потрясающим видом на Босфорский мост и красочными уличными торговцами;
- самую большую мечеть в Турции — мечеть Чамлыджа. Я расскажу вам, почему в народе ее называют мечетью Эрдогана.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В холле вашего отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
14 авг 2023
Спасибо огромное за потрясающую экскурсию! С Гульнар очень интересно и комфортно!!! Она необыкновенно интересно обо всем рассказывает! экскурсия была на авто с элементами пеший прогулки и поездки на пароме, необычайно все правильно спланировано и организованно! Были в в восторге не только я и муж, но дочь и пожилая мама В следующий раз с удовольствием вернемся и продолжим знакомство со Стамбулом с Гульнар!
Е
Елена
16 мая 2023
Мы с дочерью заказали экскурсию по Стамбулу. С нами ездила гид Гульнара. Она рассказала нам очень много интересного про Стамбул, историю, современность, культуру, религию. Она показала нам все самые интересные места, возила по европейской и азиатской части города, показывала все знаменитые мечети, парки, смотровые площадки. Повела в один из лучших ресторанов на улице Истикляль, где действительно было нереально вкусно; помогла подобрать сувениры и подарки, была очень приветлива и заботлива. У нас осталось самое теплое самое лучшее воспоминание о нашей экскурсии. Спасибо огромное. Очень хочется вернуться в Стамбул ещё раз и ещё раз съездить на экскурсию с таким замесчтельный гидом.
Н
Наталья
20 апр 2023
Экскурсия для желающих увидеть Стамбул с другого ракурса. Здесь вы не увидите музеев, но проникнетесь колоритом Стамбула. Наш гид Гульнар рассказала нам много интересных исторических фактов о Девичьей башне, династии Останов, о совершенно неизвестных фактах о В И Ленина и его вкладе в развитии Турецкой республики. Мы также узнали об участии русских эмигрантов в становлении культурной жизни в Стамбуле (балет, опера, ресторанный бизнес, прогрессивная мода русских женщин…). Гульнар познакомила нас с аутентичным турецким базаром, показала исторический магазин сладостей, улочку арт мастеров, знаменитый памятник Боа и великолепную набережную Босфора. Экскурсией остались довольны, спасибо Гульнар за интересную прогулку. В следующее посещение Стамбула планируем поселиться в Азии.
И
Игорь
4 апр 2023
Экскурсия понравилась всей нашей компании - трём супружеским парам разных возрастов. За шесть часов, на удобном микроавтобусе, мы посетили несколько самых известных смотровых площадок Стамбула и, без лишних энциклопедических сведений, с удовольствием послушали нашего экскурсовода Гульнар. Спасибо большое за приятно проведённый день!
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