Мы с дочерью заказали экскурсию по Стамбулу. С нами ездила гид Гульнара. Она рассказала нам очень много интересного про Стамбул, историю, современность, культуру, религию. Она показала нам все самые интересные места, возила по европейской и азиатской части города, показывала все знаменитые мечети, парки, смотровые площадки. Повела в один из лучших ресторанов на улице Истикляль, где действительно было нереально вкусно; помогла подобрать сувениры и подарки, была очень приветлива и заботлива. У нас осталось самое теплое самое лучшее воспоминание о нашей экскурсии. Спасибо огромное. Очень хочется вернуться в Стамбул ещё раз и ещё раз съездить на экскурсию с таким замесчтельный гидом.