На этой обзорной экскурсии 🧭 по Стамбулу вы познакомитесь с центральными районами города, узнаете секреты Собора Святой Софии и причину постройки Голубой мечети на территории Ипподрома. Вместе мы прогуляемся по роскошным садам Мечети Сулеймание и насладимся прекрасными видами на Босфор, а также окунемся в живописный и людный район, в самое сердце Стамбула – район Таксим.

Наше путешествие мы начнём с района Султана Ахмеда. Мы узнаем все основные секреты постройки Собора Святой Софии и причину, почему в Османский период всем не слишком успешным архитекторам отрубали кисти рук. Вы узнаете секрет Голубой мечети, почему эта мечеть Голубая?! Узнаете историю 📖 дворца Топкапы Сарая, и после, разобравшись во всех нюансах Старого города, мы продолжим наше путешествие по следам Великолепного века Султана Сулеймана, в мечети Сулеймание. Вы увидите гробницу Роксоланы, а после насладитесь садами мечети. Оттуда мы направимся в сторону Истикляля, улицы независимости с центральной площадью Таксим! Вы узнаете, почему на главном монументе города находятся Климент Ворошилов и Семен Аралов. В конце экскурсии мы поднимемся на Галатскую башню, чтобы посмотреть на Стамбул с высоты птичьего полета.