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Культура двух империй: обзорная экскурсия по Старому городу

5
11 отзывов
Олег К.
Олег К. – Гид из Стамбула
На этой экскурсии 🧭 вы откроете секреты Старого города.

Вместе мы выясним, какие загадки скрывает собор Айя-София и почему Голубую мечеть построили на площади Ипподрома.

Мы прогуляемся по роскошным садам мечети Сулеймание и насладимся живописными видами Босфора, а также окунемся в бурлящую атмосферу в самом сердце Стамбула в районе Таксим.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €125 за экскурсию

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Культура двух империй: обзорная экскурсия по Старому городу
Культура двух империй: обзорная экскурсия по Старому городу

Что вы увидите

  • Собор святой Софии
  • Цистерна Базилики (с посещением)
  • Дворец Топкапы
  • Голубая мечеть
  • Мечеть Сулеймание
  • Египетский рынок
  • Площадь Ипподром
  • Галатская башня (с посещением)
  • Площадь Таксим
На этой обзорной экскурсии 🧭 по Стамбулу вы познакомитесь с центральными районами города, узнаете секреты Собора Святой Софии и причину постройки Голубой мечети на территории Ипподрома. Вместе мы прогуляемся по роскошным садам Мечети Сулеймание и насладимся прекрасными видами на Босфор, а также окунемся в живописный и людный район, в самое сердце Стамбула – район Таксим.
Наше путешествие мы начнём с района Султана Ахмеда. Мы узнаем все основные секреты постройки Собора Святой Софии и причину, почему в Османский период всем не слишком успешным архитекторам отрубали кисти рук. Вы узнаете секрет Голубой мечети, почему эта мечеть Голубая?! Узнаете историю 📖 дворца Топкапы Сарая, и после, разобравшись во всех нюансах Старого города, мы продолжим наше путешествие по следам Великолепного века Султана Сулеймана, в мечети Сулеймание. Вы увидите гробницу Роксоланы, а после насладитесь садами мечети. Оттуда мы направимся в сторону Истикляля, улицы независимости с центральной площадью Таксим! Вы узнаете, почему на главном монументе города находятся Климент Ворошилов и Семен Аралов. В конце экскурсии мы поднимемся на Галатскую башню, чтобы посмотреть на Стамбул с высоты птичьего полета.
Что входит
  • Услуги гида
  • Чай
Что не входит
  • Билеты в музеи (Цистерна Базилика – 20 турецких лир, Галатская башня – 35 лир)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Район Таксим
Культура двух империй: обзорная экскурсия по Старому городу
Культура двух империй: обзорная экскурсия по Старому городу
Культура двух империй: обзорная экскурсия по Старому городу
Культура двух империй: обзорная экскурсия по Старому городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег К.
Олег К.
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11 отзывов оставили туристы

Олег К. проводит ещё 2 экскурсии

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