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Прогулка по крышам Стамбула

5
1 отзыв
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Буйство красок, крыши, купола, небоскребы, море 🌊 и мосты — у вас захватит дух от невероятного колорита столицы ⭐️.

Вы прогуляетесь 👣 по крышам Гранд-базара в точности, как Дэниел Крейг в фильме 🎥 «Координаты «Скайфолл», наслаждаясь видами древнего величественного мегаполиса.

Вы сможете попасть на уникальные обзорные точки, доступ к которым знают лишь избранные, а в завершении нашей прогулки — вас ждет обед в традиционном турецком ресторане.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €250 за экскурсию

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Прогулка по крышам Стамбула
Прогулка по крышам Стамбула

Что вы увидите

  • по крышам Гранд-базара
  • по Гранд-базару и району Пера
  • Галатскую башню
  • Золотой Рог
  • Мраморное море
  • Istanbul Sapphire
Стамбул – город 🏙️ на семи холмах, и знакомиться с ним лучше всего с высоты.
Вы прогуляетесь 👣 по крышам Гранд-базара в точности как Дэниел Крейг в фильме 🎥 «Координаты «Скайфол», наслаждаясь видами древнего величественного мегаполиса.
Буйство красок, крыши, купола, небоскребы, море 🌊 и мосты – у Вас захватит дух от невероятного колорита столицы!
Вы сможете попасть на уникальные обзорные точки, доступ к которым знают лишь избранные. Крыши в районе места, где снималась сцена погони Джеймса Бонда – одна из таких площадок.
Затем Вы прогуляетесь по Гранд-базару и району Пера (Бейоглу). Вы посетите Галатскую башню – старейшую в мире, овеянную множеством легенд. С башни открывается завораживающий вид на Золотой Рог, Мраморное море, Принцевы острова и Девичью башню, которая является символом Стамбула.
Далее Вы отправитесь на обед (оплачивается дополнительно) и завершите прогулку на обзорной площадке небоскреба Istanbul Sapphire (высота 236 м) с видом на деловой район города.
Что входит
  • Экскурсия включает услуги русскоговорящего гида.
Что не входит
  • Входные билеты
  • транспорт
  • питание оплачивается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Прогулка по крышам Стамбула
Прогулка по крышам Стамбула
Прогулка по крышам Стамбула
Прогулка по крышам Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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1 отзыв оставили туристы

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