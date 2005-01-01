Стамбул – город 🏙️ на семи холмах, и знакомиться с ним лучше всего с высоты.

Вы прогуляетесь 👣 по крышам Гранд-базара в точности как Дэниел Крейг в фильме 🎥 «Координаты «Скайфол», наслаждаясь видами древнего величественного мегаполиса.

Буйство красок, крыши, купола, небоскребы, море 🌊 и мосты – у Вас захватит дух от невероятного колорита столицы!

Вы сможете попасть на уникальные обзорные точки, доступ к которым знают лишь избранные. Крыши в районе места, где снималась сцена погони Джеймса Бонда – одна из таких площадок.

Затем Вы прогуляетесь по Гранд-базару и району Пера (Бейоглу). Вы посетите Галатскую башню – старейшую в мире, овеянную множеством легенд. С башни открывается завораживающий вид на Золотой Рог, Мраморное море, Принцевы острова и Девичью башню, которая является символом Стамбула.

Далее Вы отправитесь на обед (оплачивается дополнительно) и завершите прогулку на обзорной площадке небоскреба Istanbul Sapphire (высота 236 м) с видом на деловой район города.