Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике

Увидеть главные памятники, покататься на кораблике по Босфору и познакомиться с национальной кухней

Тарлан
Тарлан – экскурсионное агентство из Стамбула
Голубая мечеть, Айя-София, дворец Топкапы, площадь Ипподрома — на автобусной экскурсии 🧭 в группе до 20 человек вы осмотрите знаковые достопримечательности 🏛️ Стамбула.

После обзорной прогулки с гидом вас ждет обед в ресторане традиционной кухни 🥧 и катание на кораблике по живописному Босфору.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 80€60 за человекаскидка25%

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Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике

Что вас ожидает

Визитные карточки Стамбула
На автобусе 🚌 мы проедем по центральным улицам Старого города и сделаем остановки у важных памятников. Вы увидите:

  • Площадь Ипподром с необычным фонтаном, которая была культурным центром нескольких империй. Вы узнаете о римских состязаниях и дворцовых мероприятиях времен Османской империи и осмотрите древние монументы: Змеиную колонну и Египетский обелиск.
  • Дворец Топкапы, который хранит историю 📖 любви Роксоланы и султана Сулеймана. Вы узнаете о 25 султанах, живших здесь, и увидите Гарем, фонтан ⛲ палача и камни, где выставлялись головы осужденных.
  • Голубую мечеть, поражающую величием и оригинальной внутренней отделкой. Вы узнаете, кто был архитектором, выведаете тайны балконов и минаретов и услышите о всемирном скандале, связанным с постройкой здания.
  • Хамам Роксоланы — турецкую баню, построенную в честь любимой жены султана Сулеймана. Гид расскажет, чем этот хамам примечателен и вспомнит старинные легенды об этом месте.
  • Собор Святой Софии — настоящее чудо архитектуры. Правда ли, что княгиня Ольга принимала крещение в Айя Софии? Что такое Русский уголок? Где находится «плачущая» колонна? Вы узнаете о строительстве памятника и его удивительной истории, осмотрите необычное убранство и услышите множество интересных фактов.

Морской круиз
Из автобуса мы пересядем на кораблик. Прогулка 👣 по Босфору откроет вам город 🏙️ с необычного ракурса и вы по-новому взглянете на уже знакомые памятники. Кроме того, с борта корабля вы увидите Девичью башню, окутанную романтичными легендами, крепости Румели Хисар, которую прозвали «перерезающей горло», и Анадолу Хисар.
Мы проплывем под Босфорским мостом, соединяющим Европу и Азию, и оценим масштаб грандиозного сооружения. А после у вас будет возможность подняться на смотровую площадку Азиатской части и насладиться лучшей панорамой Стамбула!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 20-местном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды — лицензированные русскоязычные историки)
  • Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из отеля в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи включен в стоимость экскурсии. Трансфер из других районов города — по запросу и за дополнительную оплату. Обратный трансфер в отели не предусматривается.
  • Катание на кораблике входит в стоимость
  • Обед включен в стоимость, но напитки оплачиваются отдельно
  • Все входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсии

Организационные детали
Как проходит экскурсия

Общее время экскурсии включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой русскоговорящий профессиональный гид-историк из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: трансфер из отеля (если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи) на площадь Ипподрома — обратный трансфер не предусматривается, все входные билеты, обед (напитки оплачиваются отдельно)
Трансфер из других районов города — по запросу и за дополнительную оплату

Начало и место завершения
🚩 на площади Ипподром
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике
Стамбульские каникулы: на автобусе и кораблике

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Тарлан
Тарлан
Меня зовут Тарлан. Наша компания, основанная с пониманием туризма нового поколения, выполняет функции А группового туристического агентства. Билеты, корпоративные туристические услуги, индивидуальные туры — мы поможем с организацией отдыха и сделаем его незабываемым!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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