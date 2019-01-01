Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Визитные карточки Стамбула

На автобусе 🚌 мы проедем по центральным улицам Старого города и сделаем остановки у важных памятников. Вы увидите:

Площадь Ипподром с необычным фонтаном, которая была культурным центром нескольких империй. Вы узнаете о римских состязаниях и дворцовых мероприятиях времен Османской империи и осмотрите древние монументы: Змеиную колонну и Египетский обелиск.

с необычным фонтаном, которая была культурным центром нескольких империй. Вы узнаете о римских состязаниях и дворцовых мероприятиях времен Османской империи и осмотрите древние монументы: Змеиную колонну и Египетский обелиск. Дворец Топкапы , который хранит историю 📖 любви Роксоланы и султана Сулеймана. Вы узнаете о 25 султанах, живших здесь, и увидите Гарем, фонтан ⛲ палача и камни, где выставлялись головы осужденных.

, который хранит историю 📖 любви Роксоланы и султана Сулеймана. Вы узнаете о 25 султанах, живших здесь, и увидите Гарем, фонтан ⛲ палача и камни, где выставлялись головы осужденных. Голубую мечеть , поражающую величием и оригинальной внутренней отделкой. Вы узнаете, кто был архитектором, выведаете тайны балконов и минаретов и услышите о всемирном скандале, связанным с постройкой здания.

, поражающую величием и оригинальной внутренней отделкой. Вы узнаете, кто был архитектором, выведаете тайны балконов и минаретов и услышите о всемирном скандале, связанным с постройкой здания. Хамам Роксоланы — турецкую баню, построенную в честь любимой жены султана Сулеймана. Гид расскажет, чем этот хамам примечателен и вспомнит старинные легенды об этом месте.

— турецкую баню, построенную в честь любимой жены султана Сулеймана. Гид расскажет, чем этот хамам примечателен и вспомнит старинные легенды об этом месте. Собор Святой Софии — настоящее чудо архитектуры. Правда ли, что княгиня Ольга принимала крещение в Айя Софии? Что такое Русский уголок? Где находится «плачущая» колонна? Вы узнаете о строительстве памятника и его удивительной истории, осмотрите необычное убранство и услышите множество интересных фактов.

Морской круиз

Из автобуса мы пересядем на кораблик. Прогулка 👣 по Босфору откроет вам город 🏙️ с необычного ракурса и вы по-новому взглянете на уже знакомые памятники. Кроме того, с борта корабля вы увидите Девичью башню, окутанную романтичными легендами, крепости Румели Хисар, которую прозвали «перерезающей горло», и Анадолу Хисар.

Мы проплывем под Босфорским мостом, соединяющим Европу и Азию, и оценим масштаб грандиозного сооружения. А после у вас будет возможность подняться на смотровую площадку Азиатской части и насладиться лучшей панорамой Стамбула!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на комфортабельном 20-местном автобусе

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды — лицензированные русскоязычные историки)

Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер из отеля в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи включен в стоимость экскурсии. Трансфер из других районов города — по запросу и за дополнительную оплату. Обратный трансфер в отели не предусматривается.

Катание на кораблике входит в стоимость

Обед включен в стоимость, но напитки оплачиваются отдельно

Все входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсии

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Общее время экскурсии включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой русскоговорящий профессиональный гид-историк из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: трансфер из отеля (если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи) на площадь Ипподрома — обратный трансфер не предусматривается, все входные билеты, обед (напитки оплачиваются отдельно)

Трансфер из других районов города — по запросу и за дополнительную оплату