Предлагаем вам отправится в увлекательный тур по Стамбулу, во время которого вы не только увидите самые главные достопримечательности 🏛️ города, но и ознакомитесь с его скрытыми жемчужинами, а также историями, которые вы никогда не слышали раньше. Мы приготовили для вас самый нескучный тур с увлекательными фактами о городе и фотогеничными местами Стамбула. Увидим главные храмы и базары города, прокатимся на легендарном красном трамвае и побываем на смотровой площадке с невероятными видами на Стамбул.

Древнейшая часть города

Первым делом, мы отправимся в историческую часть города, к площади Ипподром с самыми главными соборами Стамбула. Осмотрим музей 🖼 Святой Софии и дворец Топкапы из Садового дворца снаружи, однако вам покажется, будто вы уже находитесь внутри. Увидим Голубую мечеть и мечеть Сулеймание. Пересечем всю историческую часть города насквозь, где каждый район, как захватывающий кинофильм будет постоянно меняться и показывать тайные уголки и улицы города. Мы сделаем перерыв на обед в местном кафе с необычным дизайном, с террасы которого, открывается невероятный вид на Стамбул и его окрестности.

Главные символы города и турецкие базары

По дороге мы обязательно заглянем на места съемок знаменитых на весь мир фильмов и сериалов, например, увидим где снималась одна из частей фильмов о Джеймсе Бонде. Побываем в популярном районе европейской части города — Бейоглу и увидим легендарную Галатскую башню. Прогуляемся по шумной улице Истикляль, и конечно, увидим один из символов Стамбула — красный трамвай. Прогуляемся по узким улочкам Гранд базара, а также заглянем на Египетский рынок и исторический базар Махмуд-паша, основанный еще при Османской империи, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев.