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Скрытые жемчужины Стамбула

4.9
13 отзывов
IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Стамбула
Предлагаем вам отправится в увлекательный тур по Стамбулу, во время которого вы не только увидите самые главные достопримечательности 🏛️ города, но и ознакомитесь с его скрытыми жемчужинами, а также историями, которые вы никогда не слышали раньше.

Мы приготовили для вас самый нескучный тур с увлекательными фактами о городе и фотогеничными местами Стамбула.

Увидим главные храмы и базары города, прокатимся на легендарном красном трамвае и побываем на смотровой площадке с невероятными видами на Стамбул.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €38 за человека

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Скрытые жемчужины Стамбула
Скрытые жемчужины Стамбула

Что вы увидите

  • Площадь Ипподром
  • Собор Святой Софии
  • Дворец Топкапы
  • Голубая мечеть
  • Мечеть Сулеймание
  • Район Бейоглу
  • Галатская башня
  • Улица Истикляль
  • Красный трамвай
  • Гранд базар
  • Египетский рынок
  • Базар Махмуд-паша
Предлагаем вам отправится в увлекательный тур по Стамбулу, во время которого вы не только увидите самые главные достопримечательности 🏛️ города, но и ознакомитесь с его скрытыми жемчужинами, а также историями, которые вы никогда не слышали раньше. Мы приготовили для вас самый нескучный тур с увлекательными фактами о городе и фотогеничными местами Стамбула. Увидим главные храмы и базары города, прокатимся на легендарном красном трамвае и побываем на смотровой площадке с невероятными видами на Стамбул.
Древнейшая часть города
Первым делом, мы отправимся в историческую часть города, к площади Ипподром с самыми главными соборами Стамбула. Осмотрим музей 🖼 Святой Софии и дворец Топкапы из Садового дворца снаружи, однако вам покажется, будто вы уже находитесь внутри. Увидим Голубую мечеть и мечеть Сулеймание. Пересечем всю историческую часть города насквозь, где каждый район, как захватывающий кинофильм будет постоянно меняться и показывать тайные уголки и улицы города. Мы сделаем перерыв на обед в местном кафе с необычным дизайном, с террасы которого, открывается невероятный вид на Стамбул и его окрестности.
Главные символы города и турецкие базары
По дороге мы обязательно заглянем на места съемок знаменитых на весь мир фильмов и сериалов, например, увидим где снималась одна из частей фильмов о Джеймсе Бонде. Побываем в популярном районе европейской части города — Бейоглу и увидим легендарную Галатскую башню. Прогуляемся по шумной улице Истикляль, и конечно, увидим один из символов Стамбула — красный трамвай. Прогуляемся по узким улочкам Гранд базара, а также заглянем на Египетский рынок и исторический базар Махмуд-паша, основанный еще при Османской империи, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев.
Что входит
  • Услуги гида
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ebusuud Cd. No:14 Fatih
Скрытые жемчужины Стамбула
Скрытые жемчужины Стамбула
Скрытые жемчужины Стамбула
Скрытые жемчужины Стамбула
Скрытые жемчужины Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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IstawayTravel
IstawayTravel
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13 отзывов оставили туристы

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