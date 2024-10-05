Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом

Покормить чаек у Босфора, полюбоваться воздушными шарами и покататься на лошади по Розовой долине
Отправляемся в увлекательное приключение по двум красивейшим локациям Турции.

Мы начнём путешествие в городе с многовековой историей, где переплелись восточная и западная культуры, — Стамбуле.

Вы посетите главные достопримечательности мегаполиса, покормите крикливых
читать дальше

чаек у Босфорского пролива, перепробуете любимую горожанами уличную еду и прокатитесь на колоритном трамвайчике.

Продолжится отпуск в Каппадокии — сказочном регионе, знаменитом пещерными городами и воздушными шарами.

На их фоне вы устроите незабываемую фотосессию с ретрокабриолетом, а также покатаетесь верхом на лошадях по уникальным ландшафтам Розовой долины.

Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Стамбул и Каппадокия: древности, конная прогулка и фотосессия с кабриолетом
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 11+

Проживание. Двухместное размещение в отелях Стамбула и Каппадокии.

Питание. В стоимость включены завтраки, чай, кофе.

Дети. Возможно участие с детьми старше 11 лет.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас в аэропорту Стамбула и доставим в отель. Вечером поужинаем в аутентичном ресторане и познакомимся.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

Стамбул: парк Гюльхане, район Султанахмет, Гранд базар

Начнём день с прогулки по самому большому парку города — Гюльхане, который раньше относился к султанской резиденции. Обедать будем в ресторане национальной кухни с прекрасными видами.

Затем устроим променад по району Султанахмет в старой части Стамбула. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама Голубой мечети, Айя-Софии, Босфорского пролива. Покормим чаек и сделаем яркие фотографии.

Далее заглянем в Гранд базар, где будем торговаться и пробовать восточные сладости. Вечер проведём в уютном ресторане.

Стамбул: парк Гюльхане, район Султанахмет, Гранд базарСтамбул: парк Гюльхане, район Султанахмет, Гранд базарСтамбул: парк Гюльхане, район Султанахмет, Гранд базарСтамбул: парк Гюльхане, район Султанахмет, Гранд базар
3 день

Стамбул: Голубая мечеть, Айя-София, площадь Ипподром, мавзолеи, Цистерна Базилика, дворец Топкапы

После завтрака наденем удобную обувь и на весь день отправимся гулять по великолепному Стамбулу. Сопровождать нас будет гид, который расскажет о самых интересных событиях в истории мегаполиса, поведает городские легенды и тайны.

Заглянем внутрь и полюбуемся убранством Голубой мечети и Айя-Софии, пройдёмся по площади Ипподром, посетим мавзолеи султана Сулеймана и его жены Хюррем. Будем пробовать уличную еду — жареные каштаны и симиты (бублики).

Осмотрим Цистерну Базилика — одно из крупнейших древних подземных водохранилищ Константинополя. Прогуляемся по дворцу Топкапы, до середины 19 века бывшему главным дворцом Османской империи. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.

Стамбул: Голубая мечеть, Айя-София, площадь Ипподром, мавзолеи, Цистерна Базилика, дворец ТопкапыСтамбул: Голубая мечеть, Айя-София, площадь Ипподром, мавзолеи, Цистерна Базилика, дворец ТопкапыСтамбул: Голубая мечеть, Айя-София, площадь Ипподром, мавзолеи, Цистерна Базилика, дворец ТопкапыСтамбул: Голубая мечеть, Айя-София, площадь Ипподром, мавзолеи, Цистерна Базилика, дворец Топкапы
4 день

Район Бейоглу в Стамбуле. Перелёт в Каппадокию

Позавтракаем и освободим номера. Сегодня познакомимся с европейской частью Стамбула, районом Бейоглу. Попробуем чизкейк «Сан-Себастьян», любуясь Галатской башней, прокатимся на колоритном красном трамвайчике по улице Истикляль, пройдёмся до площади Таксим.

Затем поедем в аэропорт и полетим в Каппадокию. После размещения в отеле отправимся исследовать город.

Полюбуемся панорамой, открывающейся со смотровой площадки, устроим шоппинг в сувенирных лавках, будем много фотографироваться и снимать видео. Поужинав в ресторане национальной кухни, вернёмся в гостиницу, чтобы набраться сил перед следующим днём.

Район Бейоглу в Стамбуле. Перелёт в КаппадокиюРайон Бейоглу в Стамбуле. Перелёт в КаппадокиюРайон Бейоглу в Стамбуле. Перелёт в КаппадокиюРайон Бейоглу в Стамбуле. Перелёт в Каппадокию
5 день

Каппадокия: крепость Учхисар, подземный город, гончарная мастерская, монастырь Селиме, парк Гёреме, Розовая долина

Предлагаем встретить рассвет, поднявшись к облакам на воздушном шаре (за доплату). После завтрака нас ждёт увлекательная экскурсия с гидом. Посетим вырубленную в скалах крепость Учхисар, самый большой подземный город Каппадокии, основанный в 5 веке, познакомимся с людьми, живущими в пещерах.

Перед обедом заглянем в гончарную мастерскую. Далее осмотрим один из древнейших христианских монастырей Селиме и прогуляемся по национальному парку Гёреме, называемому музеем под открытым небом. Проводим закат в Розовой долине, которая обязана своим именем окрашенным в розовый цвет скалам. Поужинаем в видовом ресторане и вернёмся в отель.

Каппадокия: крепость Учхисар, подземный город, гончарная мастерская, монастырь Селиме, парк Гёреме, Розовая долинаКаппадокия: крепость Учхисар, подземный город, гончарная мастерская, монастырь Селиме, парк Гёреме, Розовая долинаКаппадокия: крепость Учхисар, подземный город, гончарная мастерская, монастырь Селиме, парк Гёреме, Розовая долинаКаппадокия: крепость Учхисар, подземный город, гончарная мастерская, монастырь Селиме, парк Гёреме, Розовая долина
6 день

Каппадокия: фотосессия, конная прогулка. Возвращение в Стамбул

Ранним утром отправимся на фотосессию. Сделаем роскошные кадры с ретрокабриолетом на фоне воздушных шаров. Вернёмся в отель, позавтракаем и освободим номера.

Затем снова посетим в Розовую долину, чтобы покататься на лошадях. Можете не переживать, если ни разу не ездили верхом: прогулка будет спокойной и подарит море положительных эмоций. После пообедаем в модном ресторане.

Далее направимся в аэропорт и полетим в Стамбул. Вечером устроим шоппинг в торговом центре.

Каппадокия: фотосессия, конная прогулка. Возвращение в СтамбулКаппадокия: фотосессия, конная прогулка. Возвращение в СтамбулКаппадокия: фотосессия, конная прогулка. Возвращение в СтамбулКаппадокия: фотосессия, конная прогулка. Возвращение в Стамбул
7 день

Район Балат в Стамбуле. Возвращение домой

Позавтракаем и пойдём фотографироваться на фоне ярких домиков в районе Балат. Если будет время и желание, можем подняться на Галатскую башню. В завершение путешествия доставим вас в аэропорт и попрощаемся.

Район Балат в Стамбуле. Возвращение домойРайон Балат в Стамбуле. Возвращение домойРайон Балат в Стамбуле. Возвращение домойРайон Балат в Стамбуле. Возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет155 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, чай, кофе
  • Трансферы по программе минивэне, такси, метро
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Внутренние перелёты Стамбул - Каппадокия - Стамбул
  • Все входные билеты по программе
  • Конная прогулка
  • Фотосессия в кабриолете
  • Сопровождение русскоговорящим гидом, онлайн помощь организатора
  • Чат с участниками тура
Что не входит в цену
  • Билеты в Стамбул и обратно
  • Питание вне программы, посещение ресторанов
  • Полёт на воздушном шаре - 15 000 - 30 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Стамбула, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры из Стамбула

Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
На машине
3 отзыва
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
18 окт в 08:00
$1 100 за человека
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Полеты на самолетах
44 отзыва
2 дня
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
29 сен в 04:00
584.40 за человека
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
Полеты на самолетах
94 отзыва
2 дня
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 05:00
29 сен в 05:00
584.40 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула
ХорошоТам