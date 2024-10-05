Начнём день с прогулки по самому большому парку города — Гюльхане, который раньше относился к султанской резиденции. Обедать будем в ресторане национальной кухни с прекрасными видами.

Затем устроим променад по району Султанахмет в старой части Стамбула. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама Голубой мечети, Айя-Софии, Босфорского пролива. Покормим чаек и сделаем яркие фотографии.

Далее заглянем в Гранд базар, где будем торговаться и пробовать восточные сладости. Вечер проведём в уютном ресторане.