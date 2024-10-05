Мы начнём путешествие в городе с многовековой историей, где переплелись восточная и западная культуры, — Стамбуле.
Вы посетите главные достопримечательности мегаполиса, покормите крикливых
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 11+
Проживание. Двухместное размещение в отелях Стамбула и Каппадокии.
Питание. В стоимость включены завтраки, чай, кофе.
Дети. Возможно участие с детьми старше 11 лет.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас в аэропорту Стамбула и доставим в отель. Вечером поужинаем в аутентичном ресторане и познакомимся.
Стамбул: парк Гюльхане, район Султанахмет, Гранд базар
Начнём день с прогулки по самому большому парку города — Гюльхане, который раньше относился к султанской резиденции. Обедать будем в ресторане национальной кухни с прекрасными видами.
Затем устроим променад по району Султанахмет в старой части Стамбула. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама Голубой мечети, Айя-Софии, Босфорского пролива. Покормим чаек и сделаем яркие фотографии.
Далее заглянем в Гранд базар, где будем торговаться и пробовать восточные сладости. Вечер проведём в уютном ресторане.
Стамбул: Голубая мечеть, Айя-София, площадь Ипподром, мавзолеи, Цистерна Базилика, дворец Топкапы
После завтрака наденем удобную обувь и на весь день отправимся гулять по великолепному Стамбулу. Сопровождать нас будет гид, который расскажет о самых интересных событиях в истории мегаполиса, поведает городские легенды и тайны.
Заглянем внутрь и полюбуемся убранством Голубой мечети и Айя-Софии, пройдёмся по площади Ипподром, посетим мавзолеи султана Сулеймана и его жены Хюррем. Будем пробовать уличную еду — жареные каштаны и симиты (бублики).
Осмотрим Цистерну Базилика — одно из крупнейших древних подземных водохранилищ Константинополя. Прогуляемся по дворцу Топкапы, до середины 19 века бывшему главным дворцом Османской империи. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.
Район Бейоглу в Стамбуле. Перелёт в Каппадокию
Позавтракаем и освободим номера. Сегодня познакомимся с европейской частью Стамбула, районом Бейоглу. Попробуем чизкейк «Сан-Себастьян», любуясь Галатской башней, прокатимся на колоритном красном трамвайчике по улице Истикляль, пройдёмся до площади Таксим.
Затем поедем в аэропорт и полетим в Каппадокию. После размещения в отеле отправимся исследовать город.
Полюбуемся панорамой, открывающейся со смотровой площадки, устроим шоппинг в сувенирных лавках, будем много фотографироваться и снимать видео. Поужинав в ресторане национальной кухни, вернёмся в гостиницу, чтобы набраться сил перед следующим днём.
Каппадокия: крепость Учхисар, подземный город, гончарная мастерская, монастырь Селиме, парк Гёреме, Розовая долина
Предлагаем встретить рассвет, поднявшись к облакам на воздушном шаре (за доплату). После завтрака нас ждёт увлекательная экскурсия с гидом. Посетим вырубленную в скалах крепость Учхисар, самый большой подземный город Каппадокии, основанный в 5 веке, познакомимся с людьми, живущими в пещерах.
Перед обедом заглянем в гончарную мастерскую. Далее осмотрим один из древнейших христианских монастырей Селиме и прогуляемся по национальному парку Гёреме, называемому музеем под открытым небом. Проводим закат в Розовой долине, которая обязана своим именем окрашенным в розовый цвет скалам. Поужинаем в видовом ресторане и вернёмся в отель.
Каппадокия: фотосессия, конная прогулка. Возвращение в Стамбул
Ранним утром отправимся на фотосессию. Сделаем роскошные кадры с ретрокабриолетом на фоне воздушных шаров. Вернёмся в отель, позавтракаем и освободим номера.
Затем снова посетим в Розовую долину, чтобы покататься на лошадях. Можете не переживать, если ни разу не ездили верхом: прогулка будет спокойной и подарит море положительных эмоций. После пообедаем в модном ресторане.
Далее направимся в аэропорт и полетим в Стамбул. Вечером устроим шоппинг в торговом центре.
Район Балат в Стамбуле. Возвращение домой
Позавтракаем и пойдём фотографироваться на фоне ярких домиков в районе Балат. Если будет время и желание, можем подняться на Галатскую башню. В завершение путешествия доставим вас в аэропорт и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|155 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, чай, кофе
- Трансферы по программе минивэне, такси, метро
- Трансферы от/до аэропорта
- Внутренние перелёты Стамбул - Каппадокия - Стамбул
- Все входные билеты по программе
- Конная прогулка
- Фотосессия в кабриолете
- Сопровождение русскоговорящим гидом, онлайн помощь организатора
- Чат с участниками тура
Что не входит в цену
- Билеты в Стамбул и обратно
- Питание вне программы, посещение ресторанов
- Полёт на воздушном шаре - 15 000 - 30 000 ₽