Встречаем Новый Год 2025 в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Лондоне на русском языке, цены от £206. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие в Оксфорд
Пешая
23 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
«И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Тур по старинным пабам Лондона
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
«Здесь они знакомятся, встречаются после работы, празднуют Рождество и дни рождения, болеют за свою команду»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
£206 за всё до 10 чел.
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
«Следуя по стопам сказочных персонажей Диккенса, мы поговорим о том, как люди праздновали Рождество в прошлом»
8 сен в 10:00
14 сен в 10:00
£280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альмира
    29 августа 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Невероятное путешествие, я в восторге! Это самая лучшая экскурсия: профессионально, при этом душевно и интересно, живое общение с вопросами и обстоятельными ответами. Исследовали самые значимые места и красивые локации. Благодарю Богдана от всего сердца за такое огромное количество полезной информации.
  • Л
    Любовь
    25 июля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Огромная благодарность Богдану за чудесную прогулку по Оксфорду! Наша семья осталась под впечатлением! ❤️Дети (10 и 14 лет) заинтересовано слушали
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    и задавали вопросы. Богдан увлекательно показал и рассказал нам про историю городка, мы заходили в здания колледжей, чтобы глубже ощутить атмосферу этого места!!! Экскурсия получилась очень объемной по эмоциям! 💯 ☀️Также хочется отметить личные качества Богдана: он очень компетентен, разносторонен,вежлив и приятен в общении!!! 🔥Рекомендуем и вам экскурсии с Богданом!

  • В
    Валерий
    26 июня 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Все прошло потрясно, очень интересно!
  • Е
    Евгения
    18 января 2024
    Тур по старинным пабам Лондона
    На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.
  • Л
    Лариса
    16 декабря 2023
    Тур по старинным пабам Лондона
    Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
    Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
  • Е
    Евгения
    10 декабря 2023
    Тур по старинным пабам Лондона
    Богдан - умный, интеллигентный, сдержанный, начитанный человек, который умеет интересно преподнести информацию. Mi recomendación!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Оксфорд
  2. Тур по старинным пабам Лондона
  3. Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Лондонский Сити
  6. Букингемский дворец
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Тауэрский мост
Сколько стоит экскурсия по Лондону в сентябре 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 206 до 280. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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