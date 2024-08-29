4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
«И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
«Здесь они знакомятся, встречаются после работы, празднуют Рождество и дни рождения, болеют за свою команду»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
£206 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
«Следуя по стопам сказочных персонажей Диккенса, мы поговорим о том, как люди праздновали Рождество в прошлом»
8 сен в 10:00
14 сен в 10:00
£280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльмира29 августа 2024Невероятное путешествие, я в восторге! Это самая лучшая экскурсия: профессионально, при этом душевно и интересно, живое общение с вопросами и обстоятельными ответами. Исследовали самые значимые места и красивые локации. Благодарю Богдана от всего сердца за такое огромное количество полезной информации.
- ЛЛюбовь25 июля 2024Огромная благодарность Богдану за чудесную прогулку по Оксфорду! Наша семья осталась под впечатлением! ❤️Дети (10 и 14 лет) заинтересовано слушали
- ВВалерий26 июня 2024Все прошло потрясно, очень интересно!
- ЕЕвгения18 января 2024На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.
- ЛЛариса16 декабря 2023Спасибо огромное Богдану за интересную и содержательную экскурсию! Очень рекомендуем!!!
- ЕЕвгения10 декабря 2023Богдан - умный, интеллигентный, сдержанный, начитанный человек, который умеет интересно преподнести информацию. Mi recomendación!
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Новогодние 2025»
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