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и задавали вопросы. Богдан увлекательно показал и рассказал нам про историю городка, мы заходили в здания колледжей, чтобы глубже ощутить атмосферу этого места!!! Экскурсия получилась очень объемной по эмоциям! 💯 ☀️Также хочется отметить личные качества Богдана: он очень компетентен, разносторонен,вежлив и приятен в общении!!! 🔥Рекомендуем и вам экскурсии с Богданом!