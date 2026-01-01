Мои заказы

Парасейлинг – экскурсии в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Парасейлинг» в Фукуоке на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Снорклинг и осмотр достопримечательностей на яхте «Nautilus»
На гидроцикле
На яхте
3 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг и осмотр достопримечательностей на яхте «Nautilus»
Начало: Nguyễn Văn cừ, tổ 4, kp1, Phú Quốc, Kiên Giang, Vi...
$20 за человека
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Круизы
На гидроцикле
На яхте
Канатная дорога
8 часов
1 отзыв
Круиз
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Начало: Ваш отель
$74 за человека
Острова Фукуока - лодочная прогулка, снорклинг и пляжный отдых
На гидроцикле
9 часов
Водная прогулка
Острова Фукуока - лодочная прогулка, снорклинг и пляжный отдых
Начало: Ваш отель
$29 за человека

Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в январе 2026
Сейчас в Фукуоке в категории "Парасейлинг" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 74. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
