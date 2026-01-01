Мои заказы

Фуникулер – экскурсии в Фукуоке

Найдено 7 экскурсий в категории «Фуникулер» в Фукуоке на русском языке, цены от $61, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Канатная дорога
8.5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
$78 за человека
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»
Канатная дорога
8 часов
-
10%
3 отзыва
Водная прогулка
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68$75.50 за человека
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Круизы
На гидроцикле
На яхте
Канатная дорога
8 часов
1 отзыв
Круиз
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Начало: Ваш отель
$74 за человека
Снорклинг и аквапарк на юге Фукуока с канатной дорогой
Канатная дорога
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг и аквапарк на юге Фукуока с канатной дорогой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
$75 за человека
Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
Канатная дорога
12 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$61 за человека
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
На катере
Канатная дорога
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68 за человека
Южный Фукуок: канатная дорога, аквапарк и пляж Сао
На автобусе
Канатная дорога
8.5 часов
Водная прогулка
Южный Фукуок: канатная дорога, аквапарк и пляж Сао
Начало: Ваш отель
$95 за человека

