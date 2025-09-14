Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Кейптауне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Кейптаун: город между небом и землёй Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни $390 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 26 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие по Кейптауну: от пляжа Мейзенберг до Чапменс-Пик-Драйв Прогулка по живописным местам Кейптауна: пляжи, рыбацкие гавани, колонии пингвинов и величественные виды с мыса Доброй Надежды $415 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Столовая гора и центр Кейптауна Поднимитесь на Столовую гору, прогуляйтесь по историческим местам и окунитесь в атмосферу Кейптауна. Узнайте о культуре и традициях города Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне $350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Кейптауна

Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Экскурсии на русском языке»

Экскурсии на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 35 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь