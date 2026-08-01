1 отзыв

Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны

Начало: КПП Псоу, время по договорённости. Старт также воз...

«Вместе с местным жителем вы отправитесь гулять по набережным курортных Гагры и Сухума, любоваться панорамами Юпшарского каньона и озера Рица и наслаждаться прохладой в живописном ущелье Черниговка»