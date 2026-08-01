Самое популярное в Абхазии за выходные: индивидуальный выезд
Увидеть топовые городские и природные локации без спешки и с комфортом и узнать об истории страны
Начало: КПП Псоу, время по договорённости. Старт также воз...
«Вместе с местным жителем вы отправитесь гулять по набережным курортных Гагры и Сухума, любоваться панорамами Юпшарского каньона и озера Рица и наслаждаться прохладой в живописном ущелье Черниговка»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от 35 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки
Увидеть Новоафонский монастырь, отправиться в горы на внедорожнике и отдохнуть на пляже
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
«Полюбуетесь лазурью озера Рица, проедетесь через горные ущелья, вдоволь надышитесь ароматами эвкалипта, смешанными с морской свежестью, послушаете гул водопадов Ирина, Великан, Золотоносец и сможете искупаться в термальных источниках»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от 75 000 ₽ за всё до 6 чел.
По главным местам Абхазии в мини-группе
Погулять по Сухуму, Гагре и Новому Афону, искупаться в термальном комплексе и пообедать у Рицы
Начало: КПП Псоу (с абхазской стороны), 9:00
«Живописные водопады, морской воздух, головокружительные ущелья — это путешествие позволит прикоснуться к природе, истории и душе Абхазии»
28 авг в 09:00
11 сен в 09:00
28 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Ущелья»
Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Гагре в августе 2026
Сейчас в Гагре в категории "Ущелья" можно забронировать 3 тура от 28 000 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2026 год по теме «Ущелья», 1 ⭐ отзыв, цены от 28000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь