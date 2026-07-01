Сейчас в Новом Афоне в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 3325 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5