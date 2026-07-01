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Чегемское ущелье – экскурсии в Новом Афоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемское ущелье» в Новом Афоне, цены от 1500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Ущелье Черниговка
5 часов
-
5%
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Ущелье Черниговка
Начало: Ваш отель, по адресу
«Что вас ждёт Ущелье облагорожено и абсолютно безопасно для прогулки, представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал»
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1805 ₽1900 ₽ за человека
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Джиппинг
12 часов
-
5%
60 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, пятница 9:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3325 ₽3500 ₽ за человека
Прогулка в ущелье Черниговка: побывать в сказке
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Прогулка в ущелье Черниговка: побывать в сказке
Начало: Сухум и Новый Афон по месту проживания
«Что вас ожидает: Ущелье Черниговка в Абхазии стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места»
Расписание: Ежедневно с 15:00 до 19:00
1500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ущелье Черниговка;
  2. Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»;
  3. Прогулка в ущелье Черниговка: побывать в сказке.
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица;
  2. Голубое озеро;
  3. Юпшарский каньон;
  4. Чегемские водопады;
  5. Гегский водопад;
  6. Чегемское ущелье;
  7. Новоафонский монастырь;
  8. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июле 2026
Сейчас в Новом Афоне в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 3325 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Новом Афоне на 2026 год по теме «Чегемское ущелье», 63 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь