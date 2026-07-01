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5%
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборУщелье Черниговка
Начало: Ваш отель, по адресу
«Что вас ждёт Ущелье облагорожено и абсолютно безопасно для прогулки, представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал»
Расписание: Ежедневно 14:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1805 ₽
1900 ₽ за человека
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Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
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Расписание: Вторник, пятница 9:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3325 ₽
3500 ₽ за человека
Групповая
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Прогулка в ущелье Черниговка: побывать в сказке
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«Что вас ожидает: Ущелье Черниговка в Абхазии стало популярно и снискало славу доступного и очень красивого места»
Расписание: Ежедневно с 15:00 до 19:00
1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Чегемское ущелье»
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