Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Пицунде, цены от 5776 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Путешествие в Сухум из Пицунды
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Сухум из Пицунды
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
14 сен в 15:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Путешествие по Абхазии на внедорожнике: водопады, каньоны и озера. Уникальные виды и история региона ждут вас на каждом шагу
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
На машине
4 часа
-
20%
73 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастротур по Абхазии (из Пицунды)
Абхазия - страна ароматов и вкусов! Посетите фермерства, узнайте о местных традициях и насладитесь дегустацией лучших продуктов
Начало: В Пицунде
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
5776 ₽7220 ₽ за всё до 7 чел.

