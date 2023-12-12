Присоединитесь к нам в этом волшебном однодневном туре, где каждая улица и площадь, украшенные тысячами мерцающих огоньков, словно рассказывают историю праздника.
Этот тур предлагает уникальное сочетание культурного изобилия Еревана и духовной глубины Эчмиадзина, создавая неповторимый опыт новогодних праздников.
Этот тур предлагает уникальное сочетание культурного изобилия Еревана и духовной глубины Эчмиадзина, создавая неповторимый опыт новогодних праздников.
Ближайшие даты:
12
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Билет до 3 человек без гида
|$89.10
|Билет до 3 человек с гидом
|$117
|Билет до 7 человек без гида
|$117
|Билет до 7 человек с гидом
|$144
Что вас ожидает:
- Ключевые места Еревана:
- Здание оперы
- Комплекс «Каскад»
- Здание Национального Собрания
- Площадь Республики
- А также:
- Эчмиадзин
- Эчмиадзинский кафедральный собор
Описание
Новогодняя Армения Ознакомительная прогулка по украшенным новогодним улицам и площадям Еревана. Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников (такие как Здание Оперы, Комплекс Каскад, Здание Национального Собрания, Площадь Республики), а также винтажных центральных улиц города (ул. Абовяна, пр. Маштоца, пр. Баграмяна, Северный Проспект). А с высоты смотровой площадки вашему взору откроется весь город. В рамках этой индивидуальной экскурсии Вам предоставится возможность посетить духовный центр Армении — Эчмиадзин, достопримечательности которого включены в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Эчмиадзинский Кафедральный Собор — центр Армянской Апостольской церкви и первого христианского собора в мире. На данный момент собор находится на реконструкции и, к сожалению, его можно посмотреть только снаружи. Этот тур создан для тех, кто хочет пережить магию новогодних праздников, окутанный духом культуры и истории Армении в уютной обстановке. Отправьтесь в путешествие, наполненное волшебством Еревана и духом Эчмиадзина, создавая яркие воспоминания на все грядущие года.
24/7
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональные водители
- Бутилированная вода
- Машины с кондиционером
- Начало (конец) из любой точки Еревана
- Трансфер из аэропорта/в аэропорт
- Дополнительные остановки по маршруту
- Что не входит
- При выборе опции с гидом вас будет сопровождать гид или профессиональный гид-водитель из нашей команды
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи по договоренности с гидомЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24/7Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Встреча в центре Еревана или для вашего максимального удобства наш опытный водитель может встретить вас прямо в аэропорту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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