Новогодний тур «Волшебство Еревана и дух Эчмиадзина»

Индивидуальный трансфер в Ереване
Присоединитесь к нам в этом волшебном однодневном туре, где каждая улица и площадь, украшенные тысячами мерцающих огоньков, словно рассказывают историю праздника.

Этот тур предлагает уникальное сочетание культурного изобилия Еревана и духовной глубины Эчмиадзина, создавая неповторимый опыт новогодних праздников.
Новогодний тур «Волшебство Еревана и дух Эчмиадзина»
Новогодний тур «Волшебство Еревана и дух Эчмиадзина»
Новогодний тур «Волшебство Еревана и дух Эчмиадзина»
Новогодний тур «Волшебство Еревана и дух Эчмиадзина»
Новогодний тур «Волшебство Еревана и дух Эчмиадзина»
Ближайшие даты:
12
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Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Билет до 3 человек без гида$89.10
Билет до 3 человек с гидом$117
Билет до 7 человек без гида$117
Билет до 7 человек с гидом$144

Что вас ожидает:

  • Ключевые места Еревана:
  • Здание оперы
  • Комплекс «Каскад»
  • Здание Национального Собрания
  • Площадь Республики
  • А также:
  • Эчмиадзин
  • Эчмиадзинский кафедральный собор

Описание

Новогодняя Армения Ознакомительная прогулка по украшенным новогодним улицам и площадям Еревана. Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников (такие как Здание Оперы, Комплекс Каскад, Здание Национального Собрания, Площадь Республики), а также винтажных центральных улиц города (ул. Абовяна, пр. Маштоца, пр. Баграмяна, Северный Проспект). А с высоты смотровой площадки вашему взору откроется весь город. В рамках этой индивидуальной экскурсии Вам предоставится возможность посетить духовный центр Армении — Эчмиадзин, достопримечательности которого включены в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Эчмиадзинский Кафедральный Собор — центр Армянской Апостольской церкви и первого христианского собора в мире. На данный момент собор находится на реконструкции и, к сожалению, его можно посмотреть только снаружи. Этот тур создан для тех, кто хочет пережить магию новогодних праздников, окутанный духом культуры и истории Армении в уютной обстановке. Отправьтесь в путешествие, наполненное волшебством Еревана и духом Эчмиадзина, создавая яркие воспоминания на все грядущие года.

24/7

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональные водители
  • Бутилированная вода
  • Машины с кондиционером
  • Начало (конец) из любой точки Еревана
  • Трансфер из аэропорта/в аэропорт
  • Дополнительные остановки по маршруту
Что не входит
  • При выборе опции с гидом вас будет сопровождать гид или профессиональный гид-водитель из нашей команды
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Встреча в центре Еревана или для вашего максимального удобства наш опытный водитель может встретить вас прямо в аэропорту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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