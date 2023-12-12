Описание

Новогодняя Армения Ознакомительная прогулка по украшенным новогодним улицам и площадям Еревана. Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников (такие как Здание Оперы, Комплекс Каскад, Здание Национального Собрания, Площадь Республики), а также винтажных центральных улиц города (ул. Абовяна, пр. Маштоца, пр. Баграмяна, Северный Проспект). А с высоты смотровой площадки вашему взору откроется весь город. В рамках этой индивидуальной экскурсии Вам предоставится возможность посетить духовный центр Армении — Эчмиадзин, достопримечательности которого включены в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Эчмиадзинский Кафедральный Собор — центр Армянской Апостольской церкви и первого христианского собора в мире. На данный момент собор находится на реконструкции и, к сожалению, его можно посмотреть только снаружи. Этот тур создан для тех, кто хочет пережить магию новогодних праздников, окутанный духом культуры и истории Армении в уютной обстановке. Отправьтесь в путешествие, наполненное волшебством Еревана и духом Эчмиадзина, создавая яркие воспоминания на все грядущие года.