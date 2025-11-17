Мои заказы

Баку: от мифов к реальности

Погулять по улицам, которые нашёптывают древние предания, и увидеть главные места столицы
Таинственные символы, мистические легенды, загадочные места… Мы проведём вас по самым интересным и волшебным уголкам Старого и Нового города. Расскажем об удивительной гармонии восточной экзотики и современной архитектуры.

Вы услышите о традициях и суевериях, Великом шёлковом пути и нефтяном буме, а ещё узнаете, где исполняются желания.
Описание экскурсии

Ичери-шехер — Старый город

  • Девичья башня, окутанная древними мифами, и её трагическая история.
  • Дворец ширваншахов, в котором жили правители.
  • Галерея Али Шамси, где искусство будто оживает.
  • Музей миниатюрной книги — единственный в своём роде.
  • Старинные бани и караван-сараи, где когда-то отдыхали путешественники Великого шёлкового пути.
  • Губернаторский сад — уголок зелени и спокойствия среди городской суеты.

А также:

  • Места съёмок фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия».
  • Мечеть Биби-Эйбат.
  • Первая нефтяная вышка.
  • Центр Гейдара Алиева.
  • Trump Tower Baku.
  • Зелёный рынок.

Малая Венеция — атмосферное место, напоминающее итальянский город на воде

  • Музей ковра, раскрывающий искусство азербайджанского ковроткачества.
  • Фуникулёр. Вы подниметесь на вершину города, чтобы насладиться потрясающими видами.
  • Нагорный парк и смотровая площадка, откуда открываются чудесные виды на Каспий и Пламенные башни.
  • Аллея шахидов — место памяти, с которого вы осмотрите красивый городской пейзаж.
  • Дворцы миллионеров времён нефтяного бума, которые поражают своей роскошью.

А ещё мы расскажем:

  • Где в Старом городе нужно загадывать желания, которые непременно сбудутся.
  • Как маленькое поселение превратилось в крупнейший порт Каспийского моря.
  • Какие товары обменивались в Баку во времена Великого шёлкового пути и какие тайны скрывают восточные базары.
  • Как нефть преобразила город и почему Баку называли вторым Парижем.
  • Где находились старинные бани с подземными ходами и какие суеверия связаны с бакинскими зданиями.

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поедем на современных и комфортных автомобилях с кондиционером Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Kia Cerato.
  • В программе предусмотрен только внешний осмотр достопримечательностей по маршруту.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азик
Азик — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1753 туристов
Здравствуйте, меня зовут Азик, я гид в Азербайджане уже более 5 лет. Считаю, что моя работа — не просто работа, а призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории, культуре и
читать дальше

архитектуре своей родины с путешественниками со всего мира. Стараюсь показать свою страну со всех сторон, чтобы вы могли почувствовать её уникальные особенности и красоту. Я уважаю свою работу и всегда стараюсь сделать всё возможное, чтобы путешественники остались довольны. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.

М
Маргарита
17 ноя 2025
Азик замечательный гид! Нас встретили прямо у отеля, экскурсия проходила в супер комфортном ритме, при этом мы успели посмотреть абсолютно всё! Азик очень интересно рассказывает, узнали много нового о Баку
читать дальше

для себя! Также экскурсия была подстроена под нас, поскольку в некоторых местах мы уже успели побывать, это тоже огромный плюс!
Огромным преимуществом является то, что Азик супер круто фотографирует! Вы уйдёте с экскурсии не только с хорошим настроением и новой информацией, но и с набором шикарных фотографий!
В общем и целом полный рекомендасьён!

P.s. ещё брали у Азика экскурсию на Розовое озеро, Радужные горы и гору Бешбармак с чаепитием на горе! Это вообще улёт! Стоит брать однозначно! Виды супер! Азик сориентировал по времени, во сколько лучше ехать, показал самые красивые точки. А чай из 7 трав от дяди Яши на вершине горы просто песня! А какая была хурма - бомба!

Ani
Ani
9 ноя 2025
Наша экскурсия по Баку стала для нас настоящим открытием. Это был первый день нашего знакомства с городом, и он прошёл удивительно красиво и душевно. Баку сразу покорил нас своим характером,
читать дальше

уютом и какой-то особенной атмосферой. А главным украшением этого дня стал наш гид Азик.

С первых минут общения чувствовалось, что перед нами человек, который любит свой город и своё дело. Он встретил нас с улыбкой, помог почувствовать себя комфортно и сразу создал лёгкое настроение. Рассказы Азика были интересными и живыми, он говорил с теплотой, без заученных фраз, так, что хотелось слушать и слушать.

Мы гуляли по городу, останавливались, чтобы сделать фотографии, смеялись и просто наслаждались моментом. В каждом месте Азик находил что-то особенное, что можно заметить только глазами местного жителя. Благодаря ему Баку открылся нам не как просто красивый город, а как живое, доброе место, где история и современность живут рядом и дополняют друг друга.
Мы благодарны Азику за его искренность, теплоту и профессионализм. Благодаря ему мы не просто увидели Баку, а почувствовали его душу.

Если вы хотите, чтобы экскурсия стала чем-то большим, чем просто прогулка по городу, обязательно поезжайте с Азиком. Он умеет дарить настроение, внимание и любовь к своей земле.

Наша экскурсия по Баку стала для нас настоящим открытием. Это был первый день нашего знакомства с
Анастасия
Анастасия
4 ноя 2025
Экскурсия с гидом Сергеем была просто превосходной! Очень увлекательная и динамичная программа, наполненная множеством интересных исторических рассказов и былин. Перемещение между локациями организовано очень удобно, что делает путь комфортным и
читать дальше

лёгким. Это отличный способ начать знакомство с Баку — после такой экскурсии чувствуешь себя здесь как дома и легко ориентируешься в городе. Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать дух этого удивительного места!

Экскурсия с гидом Сергеем была просто превосходной! Очень увлекательная и динамичная программа, наполненная множеством интересных историческихЭкскурсия с гидом Сергеем была просто превосходной! Очень увлекательная и динамичная программа, наполненная множеством интересных историческихЭкскурсия с гидом Сергеем была просто превосходной! Очень увлекательная и динамичная программа, наполненная множеством интересных историческихЭкскурсия с гидом Сергеем была просто превосходной! Очень увлекательная и динамичная программа, наполненная множеством интересных историческихЭкскурсия с гидом Сергеем была просто превосходной! Очень увлекательная и динамичная программа, наполненная множеством интересных историческихЭкскурсия с гидом Сергеем была просто превосходной! Очень увлекательная и динамичная программа, наполненная множеством интересных историческихЭкскурсия с гидом Сергеем была просто превосходной! Очень увлекательная и динамичная программа, наполненная множеством интересных исторических
Павел
Павел
31 окт 2025
Спасибо Сергею за невероятно интересную и познавательную экскурсию. Пять часов пролетели незаметно. Спасибо молодец!
V
Viktoriya
30 окт 2025
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Это лучшая экскурсия из всех, что мы бронировали в Баку!
Бронировали экскурсии на разных сайтах, но Tripster, как всегда, на высоте.

Нашим гидом был Азик — невероятно позитивный, умный и внимательный человек.
читать дальше

Именно такой гид нам и был нужен! Если бы мы знали раньше, то все четыре экскурсии заказали бы только с ним.

Из всех поездок именно эта запомнилась больше всего. Азик проявил уважение, человечность и заботу — постоянно интересовался, не устали ли мы, предлагал сделать паузу и отдохнуть. Он рассказывал не только историю, но и делился интересными фактами о современной жизни Азербайджана.

Экскурсия прошла в дружеской, лёгкой атмосфере, время пролетело незаметно.
Очень понравилось — всем рекомендуем этого организатора!
И, без обид для других гидов, но если будет возможность, обязательно просите, чтобы вашим гидом был Азик 😊

И
Игорь
29 окт 2025
Экскурсия замечательная! Огромное спасибо Сергею за увлекательное путешествие по новому и старому Баку. Четыре часа пролетели незаметно. Хочется отметить, что Сергей - настоящий профессионал, много знает и любит свое дело. Понравилось, что Сергей не навязывал какие-то конкретные магазины или кафе. Мы неоднократно бывали на подобных экскурсиях в других странах, но эта экскурсия оказалась лучшей их всех.
Экскурсия замечательная! Огромное спасибо Сергею за увлекательное путешествие по новому и старому Баку. Четыре часа пролетелиЭкскурсия замечательная! Огромное спасибо Сергею за увлекательное путешествие по новому и старому Баку. Четыре часа пролетелиЭкскурсия замечательная! Огромное спасибо Сергею за увлекательное путешествие по новому и старому Баку. Четыре часа пролетели
D
Diana
27 окт 2025
Всем привет! Хочу поделиться своими впечатлениями
Экскурсию нам провёл Азик (Легенда) 😊😎
Профессионал своего дела — столько интересной информации и фактов о своём городе, что, кажется, даже не каждый местный житель знает!
5 часов экскурсии пролетели незаметно.
Всем искренне рекомендую именно этого гида и эту экскурсию — вы останетесь довольны на 1000000000%!
Это лучший гид, которого мы встречали в Азербайджане!
Alex
Alex
26 окт 2025
Побывал на экскурсии по Баку — просто восторг! Город невероятно красивый: старинные улочки, море, Пламенные башни — всё выглядит как на открытке. Экскурсовод рассказывал с такой любовью, что реально влюбляешься в Баку с первых минут. Атмосфера супер, организация отличная, день прошёл на одном дыхании. Обязательно вернусь сюда снова!
Е
Евгения
26 окт 2025
Отличная экскурсия,для первого знакомства с Баку!
Буду советовать все друзьям. Спасибо.
Анна
Анна
22 окт 2025
Баку нас просто поразил! Экскурсия была отличной: гид сразу настроил на позитив, рассказывал интересные истории о городе и его истории. Мы увидели всё самое красивое — огненные башни, старый город,
читать дальше

набережную… Весь день пролетел незаметно! Особенно понравился местный кафе с национальными блюдами — такие вкусняшки, а пахлава вообще — бомба!

В общем, если хотите по-настоящему круто провести время в Баку, смело выбирайте этого гида. Он точно сделает вашу экскурсию незабываемой!

А
Анна
15 окт 2025
Нашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложил своей души, устроил нам настоящий праздник!!!!! Мы целый день кайфовали! Столько понимания, принятия, поддержки!!!!!
читать дальше

Самое интересное, целый день проходили - и ни капли усталости!

Джавид знает столько языков, такое потрясающее знание истории Баку, с ним невероятно интересно. Знает идеально русский менталитет и поддерживает любой разговор. Обязательно вернемся снова, и именно к нему! У подруги было день рождения, и Джавид сделал его незабываемым!!!! Кстати, очень комфортная машина!

Нашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложилНашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложилНашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложилНашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложилНашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложилНашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложилНашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложилНашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложилНашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложилНашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложил
А
Асель
12 окт 2025
Хотели поблагодарить нашего гида Орхана за душевное знакомство нас с прекрасным городом Баку! Было очень интересно и познавательно! Как будто мы провели день с близким другом. Много интересного узнали об истории и культуре Азербайджана и городе Баку. Большое спасибо за прекрасный день!
Мария
Мария
10 окт 2025
Экскурсия оставила самые тёплые и искренние впечатления. Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, комфортный темп, остановки для отдыха и кофе. Азик — не просто гид, а настоящий профессионал и
читать дальше

человек с большим сердцем. Он увлечённо рассказывал, отвёл нас в уютное кафе, порекомендовал, где купить сладости и сувениры по самым низким ценам — без навязывания, только от души.
Особенно тронуло, что он заботится о бездомных животных — кормит, помогает, не проходит мимо. Такие люди вызывают искреннее уважение. Спасибо, Азик, за знания, душевность и внимание к каждому из нас!

Экскурсия оставила самые тёплые и искренние впечатления. Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, комфортный темп,Экскурсия оставила самые тёплые и искренние впечатления. Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, комфортный темп,Экскурсия оставила самые тёплые и искренние впечатления. Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, комфортный темп,Экскурсия оставила самые тёплые и искренние впечатления. Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, комфортный темп,
С
Сергей
8 окт 2025
Экскурсию проводил Джавид. Рекомендую всем. Гид с юмором и очень непринужденно поведал о истории и настоящем. Очень интересно и познавательно. Спасибо.
M
Michael
7 окт 2025
Экскурсию нам проводил Айзик знающий и любящий Баку. Он передал нам ауру старого города и красоту нового. прислушивался ко всем нашим просьбам. экскурсия продолжительностью в пять часов пролетела незаметно. Очень рекомендую.

