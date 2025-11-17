Таинственные символы, мистические легенды, загадочные места… Мы проведём вас по самым интересным и волшебным уголкам Старого и Нового города. Расскажем об удивительной гармонии восточной экзотики и современной архитектуры.
Вы услышите о традициях и суевериях, Великом шёлковом пути и нефтяном буме, а ещё узнаете, где исполняются желания.
Вы услышите о традициях и суевериях, Великом шёлковом пути и нефтяном буме, а ещё узнаете, где исполняются желания.
Описание экскурсии
Ичери-шехер — Старый город
- Девичья башня, окутанная древними мифами, и её трагическая история.
- Дворец ширваншахов, в котором жили правители.
- Галерея Али Шамси, где искусство будто оживает.
- Музей миниатюрной книги — единственный в своём роде.
- Старинные бани и караван-сараи, где когда-то отдыхали путешественники Великого шёлкового пути.
- Губернаторский сад — уголок зелени и спокойствия среди городской суеты.
А также:
- Места съёмок фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия».
- Мечеть Биби-Эйбат.
- Первая нефтяная вышка.
- Центр Гейдара Алиева.
- Trump Tower Baku.
- Зелёный рынок.
Малая Венеция — атмосферное место, напоминающее итальянский город на воде
- Музей ковра, раскрывающий искусство азербайджанского ковроткачества.
- Фуникулёр. Вы подниметесь на вершину города, чтобы насладиться потрясающими видами.
- Нагорный парк и смотровая площадка, откуда открываются чудесные виды на Каспий и Пламенные башни.
- Аллея шахидов — место памяти, с которого вы осмотрите красивый городской пейзаж.
- Дворцы миллионеров времён нефтяного бума, которые поражают своей роскошью.
А ещё мы расскажем:
- Где в Старом городе нужно загадывать желания, которые непременно сбудутся.
- Как маленькое поселение превратилось в крупнейший порт Каспийского моря.
- Какие товары обменивались в Баку во времена Великого шёлкового пути и какие тайны скрывают восточные базары.
- Как нефть преобразила город и почему Баку называли вторым Парижем.
- Где находились старинные бани с подземными ходами и какие суеверия связаны с бакинскими зданиями.
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поедем на современных и комфортных автомобилях с кондиционером Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Kia Cerato.
- В программе предусмотрен только внешний осмотр достопримечательностей по маршруту.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азик — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1753 туристов
Здравствуйте, меня зовут Азик, я гид в Азербайджане уже более 5 лет. Считаю, что моя работа — не просто работа, а призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории, культуре и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Маргарита
17 ноя 2025
Азик замечательный гид! Нас встретили прямо у отеля, экскурсия проходила в супер комфортном ритме, при этом мы успели посмотреть абсолютно всё! Азик очень интересно рассказывает, узнали много нового о Баку
Ani
9 ноя 2025
Наша экскурсия по Баку стала для нас настоящим открытием. Это был первый день нашего знакомства с городом, и он прошёл удивительно красиво и душевно. Баку сразу покорил нас своим характером,
Анастасия
4 ноя 2025
Экскурсия с гидом Сергеем была просто превосходной! Очень увлекательная и динамичная программа, наполненная множеством интересных исторических рассказов и былин. Перемещение между локациями организовано очень удобно, что делает путь комфортным и
Павел
31 окт 2025
Спасибо Сергею за невероятно интересную и познавательную экскурсию. Пять часов пролетели незаметно. Спасибо молодец!
V
Viktoriya
30 окт 2025
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Это лучшая экскурсия из всех, что мы бронировали в Баку!
Бронировали экскурсии на разных сайтах, но Tripster, как всегда, на высоте.
Нашим гидом был Азик — невероятно позитивный, умный и внимательный человек.
Это лучшая экскурсия из всех, что мы бронировали в Баку!
Бронировали экскурсии на разных сайтах, но Tripster, как всегда, на высоте.
Нашим гидом был Азик — невероятно позитивный, умный и внимательный человек.
И
Игорь
29 окт 2025
Экскурсия замечательная! Огромное спасибо Сергею за увлекательное путешествие по новому и старому Баку. Четыре часа пролетели незаметно. Хочется отметить, что Сергей - настоящий профессионал, много знает и любит свое дело. Понравилось, что Сергей не навязывал какие-то конкретные магазины или кафе. Мы неоднократно бывали на подобных экскурсиях в других странах, но эта экскурсия оказалась лучшей их всех.
D
Diana
27 окт 2025
Всем привет! Хочу поделиться своими впечатлениями
Экскурсию нам провёл Азик (Легенда) 😊😎
Профессионал своего дела — столько интересной информации и фактов о своём городе, что, кажется, даже не каждый местный житель знает!
5 часов экскурсии пролетели незаметно.
Всем искренне рекомендую именно этого гида и эту экскурсию — вы останетесь довольны на 1000000000%!
Это лучший гид, которого мы встречали в Азербайджане!
Экскурсию нам провёл Азик (Легенда) 😊😎
Профессионал своего дела — столько интересной информации и фактов о своём городе, что, кажется, даже не каждый местный житель знает!
5 часов экскурсии пролетели незаметно.
Всем искренне рекомендую именно этого гида и эту экскурсию — вы останетесь довольны на 1000000000%!
Это лучший гид, которого мы встречали в Азербайджане!
Alex
26 окт 2025
Побывал на экскурсии по Баку — просто восторг! Город невероятно красивый: старинные улочки, море, Пламенные башни — всё выглядит как на открытке. Экскурсовод рассказывал с такой любовью, что реально влюбляешься в Баку с первых минут. Атмосфера супер, организация отличная, день прошёл на одном дыхании. Обязательно вернусь сюда снова!
Е
Евгения
26 окт 2025
Отличная экскурсия,для первого знакомства с Баку!
Буду советовать все друзьям. Спасибо.
Буду советовать все друзьям. Спасибо.
Анна
22 окт 2025
Баку нас просто поразил! Экскурсия была отличной: гид сразу настроил на позитив, рассказывал интересные истории о городе и его истории. Мы увидели всё самое красивое — огненные башни, старый город,
А
Анна
15 окт 2025
Нашим гидом был Джавид - он просто чудо!!!! Таких людей надо еще поискать…. Сколько он вложил своей души, устроил нам настоящий праздник!!!!! Мы целый день кайфовали! Столько понимания, принятия, поддержки!!!!!
А
Асель
12 окт 2025
Хотели поблагодарить нашего гида Орхана за душевное знакомство нас с прекрасным городом Баку! Было очень интересно и познавательно! Как будто мы провели день с близким другом. Много интересного узнали об истории и культуре Азербайджана и городе Баку. Большое спасибо за прекрасный день!
Мария
10 окт 2025
Экскурсия оставила самые тёплые и искренние впечатления. Всё было продумано до мелочей: интересный маршрут, комфортный темп, остановки для отдыха и кофе. Азик — не просто гид, а настоящий профессионал и
С
Сергей
8 окт 2025
Экскурсию проводил Джавид. Рекомендую всем. Гид с юмором и очень непринужденно поведал о истории и настоящем. Очень интересно и познавательно. Спасибо.
M
Michael
7 окт 2025
Экскурсию нам проводил Айзик знающий и любящий Баку. Он передал нам ауру старого города и красоту нового. прислушивался ко всем нашим просьбам. экскурсия продолжительностью в пять часов пролетела незаметно. Очень рекомендую.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
59%
Индивидуальная
до 10 чел.
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от €50
€123 за всё до 10 чел.
-
69%
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира
Начало: В Старом Городе у Девичьей Башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€12
€39 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку. Истории Старого города
Путешествие в сердце Баку откроет вам тайны древних улиц, где каждый камень хранит историю. Узнайте больше о культуре и традициях города
Начало: На площади Фонтанов
21 ноя в 09:30
24 ноя в 09:30
€77 за всё до 4 чел.