24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная групповая прогулка от древности до современности

Имран
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Имран – ваш гид
В Баку, как в калейдоскопе, совершенно разные «стеклышки» складываются в прекрасные образы.

В свете вечерней иллюминации вы оцените гармонию древних крепостных стен и современных Пламенных башен, проникнетесь традициями и новыми архитектурными решениями.

Маршрут пройдет по двум ключевым частям Баку: Старому городу и районам эпохи нефтяного бума.

Так, за 3 часа вы узнаете главное об истории, архитектуре и жизни города ветров и страны огней.
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
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У этой экскурсии24 отзыва
4.88
Калейдоскоп вечернего Баку
Калейдоскоп вечернего Баку

Что вас ожидает

Старый город: концентрация истории и колорита
Мы начнем экскурсию со старейшей части Баку, истоков столицы — с Ичери-Шехер, что значит «Внутренний город». Это место идеально, чтобы сразу погрузиться и в историю, и в архитектуру, и в культуру. Вы проследите этапы развития Старого города, узнаете о быте прошлого и о семьях, которые живут здесь сегодня. Парные ворота, окутанная легендами Девичья башня и средневековый Дворец Ширваншахов познакомят с особенностями зодчества Апшеронской школы. А еще я расскажу о фильмах, снимавшихся в Ичери-Шехер, и покажу место под названием «Черт побери».

Столица нефтяного бума: новый Баку и новые люди
Выйдя за крепостные стены, вы попадете в европейскую столицу конца 19 — начала 20 века, времена расцвета нефтяной промышленности и больших денег. Вы услышите истории о людях, которые в одночасье стали миллионерами, о развитии инфраструктуры и озеленении Баку, о первых водопроводе, театре на ближнем Востоке и высушенном море. Поговорим и о жизни города в советскую эпоху. А фоном для рассказов станут красивейшие здания Баку: Исмаилия, Дума, школа Тагиева, особняк Мухтарова, Филармония и другие.

Современный город и нестареющие традиции
Гуляя по Старому городу и новому Баку, вы не раз обратите внимание на сияющие Пламенные башни и другие современные постройки с модной иллюминацией. Я расскажу о появлении новых архитектурных символов столицы, об амбициозных проектах и их воплощении. Отвечу на любые вопросы о том, как и чем живут современные азербайджанцы: поговорим о нашем быте, свадьбах и других праздниках, о национальных искусствах и кухне.

Калейдоскоп вечернего Баку
Калейдоскоп вечернего Баку
Калейдоскоп вечернего Баку
Калейдоскоп вечернего Баку
Калейдоскоп вечернего Баку

Экскурсия проводится ежедневно в 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Имран
Имран
Вас приветствует гид-экскурсовод из Азербайджана. Комфорт, надёжность, безопасность — основные принципы моей работы. Моя Миссия — обеспечить туристам комфортный, интересный и запоминающийся отдых. Мы работаем, чтобы вы отдыхали спокойно, комфортно и с удовольствием! Добро пожаловать в Азербайджан! Около 10 лет я работаю в сфере туристических услуг в Азербайджане. Имею большой опыт работы, как гид, так как знаю каждый уголок родной страны и города. По профессии я менеджер по внутреннему туризму. Имею диплом Университета Туризма и Менеджмента. Буду рад встретить вас в своём родном городе!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсия прошла великолепно. Имран великолепный , знающий, высокоинтеллектуальный экскурсовод. Он настолько нас погрузил в историю как старого Баку, так и нового современного города. Во всей красе и великолепии увидели все достопримечательности столицы Азербайджана. Очаровали красота зданий, подсветки выше всяких похвал. Имран ответил на все интересующие нас вопросы. Это просто чудо. Рекомендуем всем , кто соберётся в этот южный край Имран. Не пожалеете ни сколько. Огромное спасибо от всей нашей большой группы из Москвы!!!!
27 февраля 2020
Экскурсия с гидом всегда очень полезна при первом знакомстве с городом. Если она ещё и интересна, и гид прекрасный рассказчик, владеющий знанием истории, культуры и искусства, как в моем случае, то можно считать, что путешествие удалось! Имран увлеченно рассказывал 2 часа о своем родном городе, и не только, а также о культуре, истории народа Азербайджана, и это было интересно, познавательно, полезно! Хоть я и была 10 лет назад в Баку, но экскурсию беру впервые, и убедилась, что идея была правильная. Рекомендую каждому туристу, который заинтересован извлечь из путешествия максимум удовольствия и пользы, обращаться к профессиональному гиду. В моем случае было приятно познакомится с Имраном и через него и его эмоциональный рассказ, полюбить Азербайджан и Баку. Рекомендую Имрана с отличным отзывом!
10 января 2020
Экскурсия прошла хорошо и весело
7 ноября 2019
Имрану большое спасибо за отлично проведенный вечер. Интересный расказчик и очень позитивный человек!!!
31 октября 2019
Имран отлично рассказал исторические факты о баку, о местных традициях. Помог с выбором местных злачных мест))
14 октября 2019
Имран прекрасный гид, спасибо ему огромное. Группа была небольшая, автобус комфортабельный.
Татьяна
10 октября 2019
Группа была небольшая - 4 чел. Имран постарался максимально познакомить своих гостей с историей Баку с древности и до современности. "Живет" в истории Азербайджана. Иногда "уходит" так глубоко, что,нам туристам, какие-то имена и фамилии ни о чем не говорят. Думаю, что нужно давать более общие сведения. Прекрасно прогулялись по вечернему Баку (это пешеходно-автомобильная экскурсия). Конечно, для себя я что-то узнала новое. Но я - историк и такие понятия как "модерн", "эклектика" - я знаю. И периоды их развития знаю так же. Иногда Имран оговаривался, датирую их нач. 19 века, а не серед. -концом 19 в. Много политических моментов в экскурсии. Понятно, что это история страны. И всё хотелось бы "держать дистанцию". Туристы хотят отдохнуть от кризисов, а на экскурсии нас опять погружают в них. А, в общем - это мое субъективное мнение. А многим экскурсия понравилась , судя по отзывам. Посетите экскурсию и сделайте выводы сами. Откройте для себя Баку - прекрасный, древний и молодой город.
8 октября 2019
Экскурсия нам понравилась! Все хорошо организовано, Экскурсовод Имран рассказывает интересно, приводит много разных примеров,легенд,историй!Делает это с большой любовью к своей стране!Было очень интересно!
1 октября 2019
Старался дать максимально много информации, отвечал на все заданные вопросы, вообщем впечатление хорошее..
21 сентября 2019
Благодарим Имрана за замечательную экскурсию, которую он провел с подлинной любовью к своему городу. Татьяна, Людмила.
Ещё 14 отзывов

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