24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем экскурсию со старейшей части Баку, истоков столицы — с Ичери-шехер, что значит «Внутренний город». Это место идеально, чтобы сразу погрузиться и в историю, и в архитектуру, и в культуру. Вы проследите этапы развития Старого города, узнаете о быте прошлого и о семьях, которые живут здесь сегодня. Парные ворота, окутанная легендами Девичья башня и средневековый Дворец Ширваншахов познакомят с особенностями зодчества Апшеронской школы. А еще я расскажу о фильмах, снимавшихся в Ичери-шехер, и покажу место под названием «Черт побери».
Столица нефтяного бума: новый Баку и новые люди
Выйдя за крепостные стены, вы попадете в европейскую столицу конца 19 — начала 20 века, времена расцвета нефтяной промышленности и больших денег. Вы услышите истории о людях, которые в одночасье стали миллионерами, о развитии инфраструктуры и озеленении Баку, о первых водопроводе, театре на ближнем Востоке и высушенном море. Поговорим и о жизни города в советскую эпоху. А фоном для рассказов станут красивейшие здания Баку: Исмаилия, Дума, школа Тагиева, особняк Мухтарова, Филармония и другие.
Современный город и нестареющие традиции
Гуляя по Старому городу и новому Баку, вы не раз обратите внимание на сияющие Пламенные башни и другие современные постройки с модной иллюминацией. Я расскажу о появлении новых архитектурных символов столицы, об амбициозных проектах и их воплощении. Отвечу на любые вопросы о том, как и чем живут современные азербайджанцы: поговорим о нашем быте, свадьбах и других праздниках, о национальных искусствах и кухне.
ежедневно в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€30
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Имран — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 694 туристов
Вас приветствует гид-экскурсовод из Азербайджана. Комфорт, надёжность, безопасность — основные принципы моей работы. Моя Миссия — обеспечить туристам комфортный, интересный и запоминающийся отдых. Мы работаем, чтобы вы отдыхали спокойно, комфортно читать дальшеуменьшить
и с удовольствием! Добро пожаловать в Азербайджан!
Около 10 лет я работаю в сфере туристических услуг в Азербайджане. Имею большой опыт работы, как гид, так как знаю каждый уголок родной страны и города. По профессии я менеджер по внутреннему туризму. Имею диплом Университета Туризма и Менеджмента. Буду рад встретить вас в своём родном городе!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Svetlana
Экскурсия с гидом всегда очень полезна при первом знакомстве с городом. Если она ещё и интересна, и гид прекрасный рассказчик, владеющий знанием истории, культуры и искусства, как в моем случае, читать дальшеуменьшить
то можно считать, что путешествие удалось! Имран увлеченно рассказывал 2 часа о своем родном городе, и не только, а также о культуре, истории народа Азербайджана, и это было интересно, познавательно, полезно! Хоть я и была 10 лет назад в Баку, но экскурсию беру впервые, и убедилась, что идея была правильная. Рекомендую каждому туристу, который заинтересован извлечь из путешествия максимум удовольствия и пользы, обращаться к профессиональному гиду. В моем случае было приятно познакомится с Имраном и через него и его эмоциональный рассказ, полюбить Азербайджан и Баку. Рекомендую Имрана с отличным отзывом!
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С
Светлана
Наша экскурсия по вечернему Баку проходила в первый же день нашего приезда, что в последствии помогло нам прекрасно ориентироваться не только по старому городу, но и по его центральной части. читать дальшеуменьшить
Имран нас познакомил, рассказал и показал самое сердце Баку, все его красоты,рассказал об обычаях бакинцев. Прекрасно поддерживал диалог и отходил от темы экскурсии на протяжении всего вечера. Нужно сказать, что наша экскурсия оказалась несколько длиннее,чем было запланирована,но мы не заметили как быстро пролетело время. Спасибо большое за чудесный и познавательных вечер. Для нас стало прекрасным сюрпризов, что по факту экскурсия получилась индивидуальной. Рекомендую всем!
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И
Ирина
Очень крутая, информативная экскурсия. Мы взяли ее в свой первый вечер в Баку и не прогадали. Имран провел нас по всем красотам, рассказал захватывающие рассказы, культурные особенности, исторические факты. Все читать дальшеуменьшить
три часа пролетели на одном дыхании. Порекомендую эту экскурсию даже тем,кто в Баку на 1 день проездом-можно охватить все основные точки Баку. Мы также съездили с Имраном в другой день на соленое озеро на рассвете Очень приятные впечатления. Воспитанный, начитанный, эрудированный, знакомый с историей молодой человек. Очень отзывчивый, всегда спрашивал приемлем ли ритм эксурсии и не устали ли мы. Спасибо большое! До скорых встреч!
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А
Андрей
Замечательная экскурсия. Имран отличнейший рассказчик с удивительным знанием истории своего края. В компании с ним мы с сыном отлично провели время, погуляв по Бакинским улочкам, и узнав для себя много читать дальшеуменьшить
нового. Понравилось очень, что Имран с легкостью отступал от исторической темы экскурсии, отвечая на наши любопытные вопросы об окружающей местности, и также легко и непринужденно к ней возвращался. Вместо томительного ожидания ночного рейса пусть и в шикарном, но здании аэровокзала, мы получили незабываемую прогулку по красивому вечернему городу. Спасибо, Имран:)
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О
Ольга
Экскурсия прошла великолепно. Имран великолепный, знающий, высокоинтеллектуальный экскурсовод. Он настолько нас погрузил в историю как старого Баку, так и нового современного города. Во всей красе и великолепии увидели все достопримечательности читать дальшеуменьшить
столицы Азербайджана. Очаровали красота зданий, подсветки выше всяких похвал. Имран ответил на все интересующие нас вопросы. Это просто чудо. Рекомендуем всем, кто соберётся в этот южный край Имран. Не пожалеете ни сколько. Огромное спасибо от всей нашей большой группы из Москвы!!!!
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Е
Елена
Экскурсия групповая плавно видоизменилась в персональную, тк я была одна. Что, безусловно, порадовало! Имран подстроился под мое расписание и перенёс экскурсию на удобное мне время (была задержка рейса). Сама экскурсия читать дальшеуменьшить
живая, познавательная и энергичная. Все доступно и понятно! Имран подробно отвечал на все возникающие у меня вопросы и по теме, и по жизни бакинцев. Сам Баку влюбил своей архитектурой, историей и гостеприимством. Высоко рекомендую гида и экскурсию. Осталось довольна 😊