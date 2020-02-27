24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вечерний Баку поражает своей красотой и контрастами. Групповая экскурсия проведет через Ичери-шехер, где средневековые стены соседствуют с современными зданиями. Участники узнают о развитии нефтяной промышленности и жизни города в советскую эпоху. Прогулка по улицам Баку подарит незабываемые впечатления и позволит почувствовать дух города ветров и страны огней

Описание экскурсии

Старый город: концентрация истории и колорита

Мы начнем экскурсию со старейшей части Баку, истоков столицы — с Ичери-шехер, что значит «Внутренний город». Это место идеально, чтобы сразу погрузиться и в историю, и в архитектуру, и в культуру. Вы проследите этапы развития Старого города, узнаете о быте прошлого и о семьях, которые живут здесь сегодня. Парные ворота, окутанная легендами Девичья башня и средневековый Дворец Ширваншахов познакомят с особенностями зодчества Апшеронской школы. А еще я расскажу о фильмах, снимавшихся в Ичери-шехер, и покажу место под названием «Черт побери».

Столица нефтяного бума: новый Баку и новые люди

Выйдя за крепостные стены, вы попадете в европейскую столицу конца 19 — начала 20 века, времена расцвета нефтяной промышленности и больших денег. Вы услышите истории о людях, которые в одночасье стали миллионерами, о развитии инфраструктуры и озеленении Баку, о первых водопроводе, театре на ближнем Востоке и высушенном море. Поговорим и о жизни города в советскую эпоху. А фоном для рассказов станут красивейшие здания Баку: Исмаилия, Дума, школа Тагиева, особняк Мухтарова, Филармония и другие.

Современный город и нестареющие традиции

Гуляя по Старому городу и новому Баку, вы не раз обратите внимание на сияющие Пламенные башни и другие современные постройки с модной иллюминацией. Я расскажу о появлении новых архитектурных символов столицы, об амбициозных проектах и их воплощении. Отвечу на любые вопросы о том, как и чем живут современные азербайджанцы: поговорим о нашем быте, свадьбах и других праздниках, о национальных искусствах и кухне.