Вечерний Баку

Увидеть, как меняется город с приходом темноты
В ночном свете Баку из города-контраста, где история встречается с современностью, превращается в город-магнит. Вас захватит красота старинных зданий, сияющих дворцов и небоскрёбов.

Вы полюбуетесь панорамами на набережной, прогуляетесь по Старому городу и узнаете, как столица менялась на протяжении веков, превращаясь в культурный и архитектурный шедевр.
Вечерний Баку
Вечерний Баку
Вечерний Баку
Ближайшие даты:
22
мая23
мая24
мая25
мая26
мая27
мая28
мая
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

  • Набережная со смотровой площадкой и панорамы сияющего Баку
  • Музей ковров «Малая Венеция» — знакомство с древними традициями и символикой
  • Дворец Исмаиля, здания Академии наук и Администрации города. Вы узнаете историю развития Баку — от древности до современности. Обсудим и роль нефти в его процветании
  • Старый город и Пламенные башни — поговорим о контрастах бакинской архитектуры
  • Аллея шахидов — символ печальных страниц истории столицы

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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