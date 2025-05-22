Азик — ваша команда гидов в Баку

Провели экскурсии для 1250 туристов

читать дальше архитектуре своей родины с путешественниками со всего мира. Стараюсь показать свою страну со всех сторон, чтобы вы могли почувствовать её уникальные особенности и красоту. Я уважаю свою работу и всегда стараюсь сделать всё возможное, чтобы путешественники остались довольны. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.

Здравствуйте, меня зовут Азик, я гид в Азербайджане уже более 5 лет. Считаю, что моя работа — не просто работа, а призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории, культуре и