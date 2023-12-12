Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур

Индивидуальный тур в Баку

Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и артефакты в заповеднике

Вместе с местным другом вы погрузитесь в колорит Баку — увидите историческую часть столицы Азербайджана и рассмотрите современные мировые шедевры.

Полюбуетесь городом с высоты и отправитесь в окрестности к грязевым вулканам с гейзерами и в заповедник «Гобустан», где рассмотрите наскальные рисунки в пещерах. Пройдётесь по огненной земле Апшеронского полуострова, увидите горящую гору и храм огня. А ещё места съёмок многих советских фильмов — среди них «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия».

Для вас уже выбраны лучшие рестораны Баку на каждый вечер, где вы сможете отведать национальных блюд. Тур проводится только для вашей компании.
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
12
дек
15
дек
18
дек
21
дек
24
дек
27
дек
30
дек
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даты

Описание

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании. По вашему желанию: расширение группы до 6 человек и внесение изменений в программу.

Обратите внимание, проживание не входит в стоимость тура. Гид предложит варианты разного ценового уровня с учётом ваших потребностей и забронирует для вас жильё. Для этого свяжитесь с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Баку

Гид встретит вас в аэропорту в назначенное время. Рекомендуем прилетать до 10:00, так как впереди насыщенная программа.

Сегодня вы познакомитесь с Баку — внешним и внутренним. Первый застроен новейшими зданиями. А второй часто называют «старым городом», в который входит исторический квартал и центр, откуда началась история столицы Азербайджана. Само слово «Баку» переводится с древнего наречия как «город Бога» — вы узнаете, с чем это связано. Рассмотрите главные архитектурные памятники и увидите места, где снимались советские фильмы: «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43», «Доктор Айболит». Вы полюбуетесь Баку с высоты — со смотровой «Нагорного Парка». Прогуляетесь по 20-километровой набережной, прокатитесь по канатной дороге, найдёте памятник Муслима Магомаева, узнаете об истории дворцов нефтяных королей-азербайджанцев. Возможно дополнить экскурсию катанием на гондоле. Завершим первый день традиционным ужином в одном из лучших ресторанов Баку, где не только вкусная еда, но и живописные виды из окна.

Экскурсия сочетает в себе пешие прогулки и недлительные переезды на автомобиле. После ужина гид проводит вас до отеля.

Добро пожаловать в БакуДобро пожаловать в БакуДобро пожаловать в БакуДобро пожаловать в БакуДобро пожаловать в Баку
2 день

Заповедник, грязевые вулканы с гейзерами, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан

После завтрака за вами заедет гид. Сегодня вы отправитесь в археологический заповедник «Гобустан», который находится всего в 70 км от Баку. Это огромный музей под открытым небом, хранящий древние реликвии. Здесь было найдено более 100 тысяч предметов разных эпох! Вы увидите наскальные рисунки в пещерах и посетите интерактивный музей, где познакомитесь с историей возникновения заповедника.

В окрестностях находятся грязевые вулканы с гейзерами. В мире всего около 800 подобных природных объектов, из них в Азербайджане сосредоточено около 350 штук! Место, куда мы приедем, часто называют «азербайджанским Марсом». Вы увидите, как бурлит жидкая глина и выходит газ.

Ближе к вечеру вернёмся в Баку. Заедем в одну из самых знаменитых мечетей исламского мира — Биби-Эйбат. Здание построено в 13 веке и имеет на территории усыпальницу, где похоронена одна из потомков пророка Мухаммеда. На ужин заглянем в хороший ресторан и попробуем каспийскую рыбу с белым вином или чёрным чаем.

Заповедник, грязевые вулканы с гейзерами, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторанЗаповедник, грязевые вулканы с гейзерами, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторанЗаповедник, грязевые вулканы с гейзерами, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторанЗаповедник, грязевые вулканы с гейзерами, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторанЗаповедник, грязевые вулканы с гейзерами, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторанЗаповедник, грязевые вулканы с гейзерами, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
3 день

Современный шедевр в Баку, горящая гора, храм огня и ужин с живой музыкой

Сегодня мы отправимся в Культурный центр Гейдара Алиева, представляющий собой мировой шедевр архитектуры. Здание в футуристическом стиле является современным символом Баку и не имеет острых углов и прямых линий. Внутри проходит выставка ретроавтомобилей — вы увидите одну из самых дорогих коллекций мира. По желанию возможно посетить другие экспозиции: художественных кукол, культурного наследия, ковров.

Баку располагается на Апшеронском полуострове — на этой территории горит земля. А всё потому, что из недр вырывается природный газ, и каменистые участки буквально охватывают языки пламени. Вы увидите огненную гору «Янардаг», настоящее чудо планеты. Посетим и храм вечного огня «Атешгях».

Завершим путешествие торжественным ужином в национальном ресторане с живой музыкой. Обратные билеты рекомендуем брать ближе к ночи.

Современный шедевр в Баку, горящая гора, храм огня и ужин с живой музыкойСовременный шедевр в Баку, горящая гора, храм огня и ужин с живой музыкойСовременный шедевр в Баку, горящая гора, храм огня и ужин с живой музыкойСовременный шедевр в Баку, горящая гора, храм огня и ужин с живой музыкой

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем первую половину дня)
Завершение: Аэропорт Баку, после ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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