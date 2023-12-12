Гид встретит вас в аэропорту в назначенное время. Рекомендуем прилетать до 10:00, так как впереди насыщенная программа.

Сегодня вы познакомитесь с Баку — внешним и внутренним. Первый застроен новейшими зданиями. А второй часто называют «старым городом», в который входит исторический квартал и центр, откуда началась история столицы Азербайджана. Само слово «Баку» переводится с древнего наречия как «город Бога» — вы узнаете, с чем это связано. Рассмотрите главные архитектурные памятники и увидите места, где снимались советские фильмы: «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43», «Доктор Айболит». Вы полюбуетесь Баку с высоты — со смотровой «Нагорного Парка». Прогуляетесь по 20-километровой набережной, прокатитесь по канатной дороге, найдёте памятник Муслима Магомаева, узнаете об истории дворцов нефтяных королей-азербайджанцев. Возможно дополнить экскурсию катанием на гондоле. Завершим первый день традиционным ужином в одном из лучших ресторанов Баку, где не только вкусная еда, но и живописные виды из окна.

Экскурсия сочетает в себе пешие прогулки и недлительные переезды на автомобиле. После ужина гид проводит вас до отеля.