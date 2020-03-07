9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Столица сквозь века

София была провозглашена столицей Болгарии в 1879 году, с тех пор она активно развивается. Вы почувствуете приметы быстрого городского роста: европейская архитектура конца XIX и начала XX века сочетается с обширными панельными жилыми комплексами эпохи социализма. Но сердце этого, как гласит девиз на гербе, «всегда растущего и никогда не стареющего» города уже 20 столетий бьется около церкви Святой Софии и горячих минеральных источников. Я проведу вас сквозь века замечательной истории Европы, Византии, Болгарии и познакомлю с памятниками столь разных эпох в одном месте. Итак, в программе нашей экскурсии:

Церковь Святой Софии — находится в самом центре столицы. Вы узнаете сложную историю старинного храма и поймете, почему именно он дал свое имя городу. Я расскажу о римском городе Сердики его первых обитателях — фракийском племени Сердов, которые неразрывно связаны с этим великим местом.

— находится в самом центре столицы. Вы узнаете сложную историю старинного храма и поймете, почему именно он дал свое имя городу. Я расскажу о римском городе Сердики его первых обитателях — фракийском племени Сердов, которые неразрывно связаны с этим великим местом. Храм-памятник Александра Невского — единственный в Болгарии и самый большой на Балканах храм русского святого. Я расскажу, в честь чего он был воздвигнут и каким образом стал одной из главных архитектурных доминант Софии.

— единственный в Болгарии и самый большой на Балканах храм русского святого. Я расскажу, в честь чего он был воздвигнут и каким образом стал одной из главных архитектурных доминант Софии. Памятник Царю Освободителю — местные жители по-свойски называют его «Конь». Вы узнаете, что он был возведён в честь русского императора Александра II, освободившего Болгарию от османского владычества в русско-турецкой войне 1877-78 гг.

— местные жители по-свойски называют его «Конь». Вы узнаете, что он был возведён в честь русского императора Александра II, освободившего Болгарию от османского владычества в русско-турецкой войне 1877-78 гг. Площадь Александра Батенберга — считается одной из самых молодых в городе, поскольку появилась в 1944 году. Она впечатлит вас нарядным храмом Святого Николая с золотыми куполами, который часто именуют «Русская церковь». Также я покажу вам находящиеся здесь здания Национальной художественной галереи и Народного театра имени Ивана Вазова.

— считается одной из самых молодых в городе, поскольку появилась в 1944 году. Она впечатлит вас нарядным с золотыми куполами, который часто именуют «Русская церковь». Также я покажу вам находящиеся здесь здания Национальной художественной галереи и Народного театра имени Ивана Вазова. Ротонда святого Георгия — построена на заре Восточной Римской империи по соседству с руинами зданий и улиц римского города. Вы заглянете под купол ротонды, увидите там фрески VI- XIV веков и окончательно убедитесь, что София — это перекресток не только важных дорог, но и всех ветров времени.

Также в течение прогулки вы увидите площадь Парламента, здания Археологического музея и мечети Баня баши, горячие минеральные источники и руины римского города Серидки под центральной площадью Ларго. Дополнительно можно посетить церковь св. Недели, церковь св. Петки и Синагогу, которые находятся поблизости.