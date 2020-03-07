9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по историческому центру и посетить главные храмы

Мариана
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Мариана – ваш гид
Все знаковые достопримечательности гармонично вписываются в исторический и в то же время современный, «живой» центр Софии. Вы пройдете по старинному желтому булыжнику начала XX века и увидите здания художественной галереи, Народного театра, руины крепостных ворот и мечеть, которая была свидетелем падения прекрасного города. Мы зайдем в четыре действующие церкви: собор Александра Невского, церковь св. Софии, Русскую церковь св. Николая и Ротонду св. Георгия. Я расскажу о римском городе Сердика, с которого началась история Софии, и его первых обитателях — фракийском племени Сердов.
46 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Первое знакомство с Софией
Первое знакомство с Софией

Что вас ожидает

Столица сквозь века
София была провозглашена столицей Болгарии в 1879 году, с тех пор она активно развивается. Вы почувствуете приметы быстрого городского роста: европейская архитектура конца XIX и начала XX века сочетается с обширными панельными жилыми комплексами эпохи социализма. Но сердце этого, как гласит девиз на гербе, «всегда растущего и никогда не стареющего» города уже 20 столетий бьется около церкви Святой Софии и горячих минеральных источников. Я проведу вас сквозь века замечательной истории Европы, Византии, Болгарии и познакомлю с памятниками столь разных эпох в одном месте. Итак, в программе нашей экскурсии:

  • Церковь Святой Софии — находится в самом центре столицы. Вы узнаете сложную историю старинного храма и поймете, почему именно он дал свое имя городу. Я расскажу о римском городе Сердики его первых обитателях — фракийском племени Сердов, которые неразрывно связаны с этим великим местом.
  • Храм-памятник Александра Невского — единственный в Болгарии и самый большой на Балканах храм русского святого. Я расскажу, в честь чего он был воздвигнут и каким образом стал одной из главных архитектурных доминант Софии.
  • Памятник Царю Освободителю — местные жители по-свойски называют его «Конь». Вы узнаете, что он был возведён в честь русского императора Александра II, освободившего Болгарию от османского владычества в русско-турецкой войне 1877-78 гг.
  • Площадь Александра Батенберга — считается одной из самых молодых в городе, поскольку появилась в 1944 году. Она впечатлит вас нарядным храмом Святого Николая с золотыми куполами, который часто именуют «Русская церковь». Также я покажу вам находящиеся здесь здания Национальной художественной галереи и Народного театра имени Ивана Вазова.
  • Ротонда святого Георгия — построена на заре Восточной Римской империи по соседству с руинами зданий и улиц римского города. Вы заглянете под купол ротонды, увидите там фрески VI-XIV веков и окончательно убедитесь, что София — это перекресток не только важных дорог, но и всех ветров времени.

Также в течение прогулки вы увидите площадь Парламента, здания Археологического музея и мечети Баня баши, горячие минеральные источники и руины римского города Серидки под центральной площадью Ларго. Дополнительно можно посетить церковь св. Недели, церковь св. Петки и Синагогу, которые находятся поблизости.

Организационные детали

  • По желанию, можно посетить музей под церковью св. Софии — старинный некрополь римского города, в котором находятся 50 гробниц I-IV вв н.э.и элементы мозаики старинных церквей. Вход в подземный музей стоит 6 лв. для взрослых. Для семей с детьми стоимость входного билета — 10 лв. на всю семью.
Первое знакомство с Софией
Первое знакомство с Софией
Первое знакомство с Софией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мариана
Мариана
Мне 50 лет, профессию гида я освоила еще в молодости — 80-е годы прошлого века. Последние 5 лет работаю в качестве частного лицензированного гида. Живу в Софии, провожу экскурсии по всей Болгарии: Пловдив, Стара Загора, Казанлык, Велико Тырново. Я хочу, чтобы туристы не только познакомились с достопримечательностями, но и надолго сохранили в душе воспоминания о приятно проведенном времени.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Отличная экскурсия! Выбрали Марианну и не прогадали-она отличный рассказчик, увлечённый, отлично знающий историю не только достопримечательностей, но и всего этого «в контексте мировой истории». Прогулка оказалась очень насыщенной, интересной и очень комфортной. Искренне рекомендуем (мы часто путешествуем и видели разных гидов. Марианна действительно хороша)!
Владимир
23 февраля 2020
Мариана проинструктировала, как добраться до места встречи, начала экскурсии. Пришла вовремя.
Отлично прогулялись по центру Софии, с рассказами о городе и стране в целом. Рекомендую))))
Ирина
22 февраля 2020
Интересная экскурсия, Мариана знающий и прекрасно говорящий по русски гид. Храмы Софии впечатлили! Немного помешал холод и ветер, но в целом экскурсией остались очень довольны! Большое спасибо!
10 августа 2019
Мариана - интересный и грамотный гид, маршрут экскурсии составлен очень удобно, за три часа удалось посмотреть основные достопримечательности центра города.
26 июля 2019
Наша экскурсия по Софии оказалась несколько сумбурной из-за состава участников, но Марианна стойко выдержала все невзгоды, проявила деликатность и понимание, ща что ей огромное спасибо! Надеемся в следующий раз повторить может быть иным составом или когда ребенок будет постарше)
28 июня 2019
Нам очень понравилась экскурсия по Софии -очень красивый город.Большое спасибо Марианне за очень интересную экскурсию.Марианна очень хорошо знает историю Софии и Болгарии .Мы очень рекомендуем Всем -очень грамотный и знающий экскурсовод!!!!!
24 июня 2019
Было очень интересно и познавательно. В день экскурссии было очень жарко, но наша дружная компания не пожалела о проведенном времени, за это спасибо большое нашему гиду Мариане.
31 марта 2019
Спасибо огромное Мариане за прекрасную экскурсию! Мы были с детьми 9-11 лет. Им было очень интересно.
22 августа 2018
Прогулка по Софии с Марианой нам очень понравилась, красивый город, узнали много нового и интересного, у Марианы просто энциклопедические знания, увидели обряд бракосочетания, смену караула у президентского дворца, услышали колол на соборе А.Невского...

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