Ежедневно в 09:00

София и Пловдив

Смешанная: автобусная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
София и Пловдив
София и Пловдив
София и Пловдив
София и Пловдив
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В рамках данной программы вас ждёт посещение города Пловдив и экскурсия по Софии.

По приезду в Пловдив вас ждёт экскурсия по по Старому городу. Вы посетите руины древних зданий города - городской форум, стадион, амфитеатр Филиппа II Македонского, базилики, термальные бани, дома и административные здания, которые в основном остаются с аутентичными фрагментами и сегодня: колоннами, булыжниками по улицах и тротуарах, мозаиками, барельефами. Античный театр римского города Филиппополис. С античных времён в Пловдиве сохранились остатки городского форума, стадиона, театра, базилик, терм, общественных и жилых зданий. Сегодня отреставрированный античный театр имеет 3000 мест, и в нём вновь организуются различные представления и фестивали.

У вас будет примерно один час свободного времени для обеда или прогулки.

По возвращению в Софию Тур по Софию вы увидите часть городских стен, церквей и улиц от античности бок о бок с зданиями, построенными во время византийской империи. ХVI века церковь Святой Софии и Св. Георгия Ротонда (4 в.) и Собор Александра Невского, сохранившие подлинное сокровище болгарского искусства, являются основными моментами тура. Красивое здание Университета, Национальная художественная галерея, Национальный театр, многочисленные памятники и открытые пространства в городе сделают этот тур очень познавательным и приятным для вас.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в платные объекты посещения
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно на месте гиду. Древний театр 5 BGN
  • Римский стадион 5 BGN
  • Этнографический музей 6 BGN
  • Бачковский монастырь - вход 1 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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