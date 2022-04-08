Ежедневно в 09:00

В рамках данной программы вас ждёт посещение города Пловдив и экскурсия по Софии.

По приезду в Пловдив вас ждёт экскурсия по по Старому городу. Вы посетите руины древних зданий города - городской форум, стадион, амфитеатр Филиппа II Македонского, базилики, термальные бани, дома и административные здания, которые в основном остаются с аутентичными фрагментами и сегодня: колоннами, булыжниками по улицах и тротуарах, мозаиками, барельефами. Античный театр римского города Филиппополис. С античных времён в Пловдиве сохранились остатки городского форума, стадиона, театра, базилик, терм, общественных и жилых зданий. Сегодня отреставрированный античный театр имеет 3000 мест, и в нём вновь организуются различные представления и фестивали.

У вас будет примерно один час свободного времени для обеда или прогулки.

По возвращению в Софию Тур по Софию вы увидите часть городских стен, церквей и улиц от античности бок о бок с зданиями, построенными во время византийской империи. ХVI века церковь Святой Софии и Св. Георгия Ротонда (4 в.) и Собор Александра Невского, сохранившие подлинное сокровище болгарского искусства, являются основными моментами тура. Красивое здание Университета, Национальная художественная галерея, Национальный театр, многочисленные памятники и открытые пространства в городе сделают этот тур очень познавательным и приятным для вас.