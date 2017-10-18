Начиная с вашего отеля, эта пешеходная экскурсия проведет вас через центр Софии, чтобы узнать долгую историю этого оживленного города и о временах фракийцев, римлян и, наконец, болгар.

Откройте для себя красивые фрески внутри собора Святого Александра Невского и узнайте, как он был построен. Затем прогуляйтесь по улицам, вымощенным уникальным желтым кирпичом, и осмотрите сохранившиеся части древних крепостных стен в метро перед Президентским дворцом.

Смена караула у главного входа в Президентский дворец - один из основных моментов экскурсии, а затем продолжение тура на одну из главных площадей города, где храмы 3-х религий расположены рядом друг с другом. Наконец тур заканчивается на улице Витоша с ее многочисленными бутиками и модными магазинами.