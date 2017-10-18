София: частная пешеходная экскурсия по исторической софии

Откройте для себя историческую Софию в этой пешеходной экскурсии по центру столицы Болгарии

4.8
28 отзывов
Индивидуально
Откройте для себя историческую Софию в этой пешеходной экскурсии по центру столицы Болгарии.

Узнайте о долгой истории этого оживленного города со времен фракийцев.

Посетите собор Святого Александра Невского и осмотрите уникальные здания города и культовую архитектуру.
София: частная пешеходная экскурсия по исторической софии
София: частная пешеходная экскурсия по исторической софии
София: частная пешеходная экскурсия по исторической софии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте о долгой истории центра Софии
  2. Посмотрите фрески собора Святого Александра Невского
  3. Магазин в бутиках на улице Витоша
  4. Откройте для себя остатки древних крепостных стен, сохранившихся в метро
Начиная с вашего отеля, эта пешеходная экскурсия проведет вас через центр Софии, чтобы узнать долгую историю этого оживленного города и о временах фракийцев, римлян и, наконец, болгар.
Откройте для себя красивые фрески внутри собора Святого Александра Невского и узнайте, как он был построен. Затем прогуляйтесь по улицам, вымощенным уникальным желтым кирпичом, и осмотрите сохранившиеся части древних крепостных стен в метро перед Президентским дворцом.
Смена караула у главного входа в Президентский дворец - один из основных моментов экскурсии, а затем продолжение тура на одну из главных площадей города, где храмы 3-х религий расположены рядом друг с другом. Наконец тур заканчивается на улице Витоша с ее многочисленными бутиками и модными магазинами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Помощь гида
  • Вход в собор Святого Александра Невского
Что не входит
  • Трансферы
  • Обедать
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Если в одном бронировании более 2 человек, цена ниже. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

F
18 окт 2017
Tour privato, molto completo, dettagliato, soddisfacente.
Non era previsto l'italiano, abbiamo optato per lo spagnolo, ma Plamen, questo il nome della vostra guida, si è dimostrato attento, molto preparato e paziente.
Ci ha fatto visitare Sofia, forse anche più di quello che era previsto, dandoci informazioni, notizie e consigli.
Complimenti, anche noi conosciamo un pò meglio Sofia, oggi.
А
10 июня 2017
Sofia is rijk aan cultuur en gexhiedenis. De gids was hierin heel bekwam en vertelde ons hele interessante verhalen over de geschiedenis van Sofia. Veel opgravingen, gezien, een mooie stad met mooie gebouwen. Buiten het centrum is de stad erg armoedig, gevouwen niet goed onderhouden en de mensen moeten erg hard werken voor hun bestaan. Mooie parken.
K
30 апр 2018
Ещё 25 отзывов

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