Sofia is rijk aan cultuur en gexhiedenis. De gids was hierin heel bekwam en vertelde ons hele interessante verhalen over de geschiedenis van Sofia. Veel opgravingen, gezien, een mooie stad met mooie gebouwen. Buiten het centrum is de stad erg armoedig, gevouwen niet goed onderhouden en de mensen moeten erg hard werken voor hun bestaan. Mooie parken.