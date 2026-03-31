Мои заказы

Город мёртвых – экскурсии в Каире

Найдено 12 экскурсий в категории «Город мёртвых» в Каире, цены от $120, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Нетуристический Каир
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Нетуристический Каир
Город Мусорщиков, «город мёртвых», пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$237 за всё до 10 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
На машине
Круизы
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$200 за всё до 4 чел.
Экстремальный Каир
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экстремальный Каир
Раскрыть изнаночную сторону египетской столицы в компании надежного проводника
Начало: В любой точке Каира/Гизы
27 апр в 06:00
30 мая в 06:00
$570 за всё до 3 чел.
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
На микроавтобусе
6.5 часов
-
15%
30 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Самобытный Каир: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
$187$220 за всё до 8 чел.
Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
На автобусе
8 часов
-
17%
95 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
$190.90$230 за всё до 10 чел.
Коптский (Христианский) Каир
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Коптский (Христианский) Каир
Начало: Около вашего отеля в Гизе или Каире
Расписание: Ежедневно в 08:00
$250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру
На автобусе
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каиру
Начало: Аэропорт или гостиница, г. Каир
Расписание: В любой день в любое время
$200 за всё до 6 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая экскурсия по Каиру
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с 16:00 до 22:00
$265 за всё до 6 чел.
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид: экскурсия в загробный мир
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: По договоренности
$200 за всё до 8 чел.
Погружение в вечность - пирамиды Гизы, Саккара и мистический Город мёртвых
7 часов
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в вечность - пирамиды Гизы, Саккара и мистический Город мёртвых
Начало: Ваш отель
$160$200 за всё до 7 чел.
Новый Большой музей и обзорная экскурсия по Каиру - с египтологом
На машине
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Новый Большой музей и обзорная экскурсия по Каиру - с египтологом
Оценить величие древней цивилизации и колорит современной столицы
Начало: У места вашего проживания в центре города или в ра...
Расписание: ежедневно в 08:00
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$120 за человека
Каир: Цитадель, парк Аль-Азхар и круиз по Нилу
Круизы
Музыкальные теплоходы
8 часов
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир: Цитадель, парк Аль-Азхар и круиз по Нилу
Начало: У входа в ваш отель
$176$220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    31 марта 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Мы впервые были в Каире, поэтому решили забронировать экскурсию «Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис». В тот же день с нами
    читать дальше

    связался Имад, мы обсудили все организационные вопросы.
    В первую очередь мы отправились в Саккару, где сначала посетили Серапеум с множеством загадок, а затем пирамиду Тети, содержащую на стенах редкие иероглифические тексты, древнейшую пирамиду Джосера. После - отправились в Гизу к пирамидам Хеопса, Хефрена, Микерина и загадочному Сфинксу.
    С первых минут Имад погрузил в историю и культуру Древнего Египта, невероятно интересный рассказ. Имад прекрасно повествует на русском языке.
    День прошёл насыщенно. После увиденного и услышанного хочется больше изучить историю Древнего Египта. И все это благодаря нашему гиду Имаду!
    Также Имад помог нам приобрести билеты в GEM, т. к. даже по карте Visa не удалось оплатить на сайте. За что ему большое спасибо!

  • Г
    Гурова
    27 марта 2026
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Отдыхали вчетвером с 16 по 28 марта 2026 года. Хотим написать не только про обзорную экскурсию «Самобытный Каир». Имад нам
    читать дальше

    организовал тур из 7 экскурсий в Каире, Луксоре, Александрии, Саккаре, Мемфисе. Все программы экскурсий и их организацию согласовали оперативно, буквально за один день. Наши гиды Самар, Имад, Мухамед и Гамаль отлично провели экскурсии, отвечали на все наши вопросы, иногда даже не по теме конкретной экскурсии. Всё прошло просто идеально! Хорошие машины, профессиональные и вежливые водители, всегда всё во время. Экскурсия «Самобытный Каир», пожалуй одна из лучших обзорных экскурсий по Каиру (из тех, которые предлагают другие туроператоры) именно по продуманной и интересной программе экскурсии, включающей все основные исторические объекты города без не нужного для нас посещения рынков и сувенирных магазинов. Остальные экскурсии тоже оставили прекрасное впечатление. Было интересно и познавательно. Большое спасибо! Рекомендуем обращаться к этому туроператору и гидам. Ирина, Светлана, Владимир и Владимир.

  • M
    Maria
    25 марта 2026
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Гид нам понравился, пунктуальный, доброжелательный, все очень подробно рассказал, экскурсия была познавательной.
  • А
    Артем
    24 марта 2026
    Нетуристический Каир
    Спасибо большое за великолепную организацию, прекрасных гидов и внимание ко всем нашим просьбам!
  • А
    АНДРЕЙ
    24 марта 2026
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Всё понравилось. Рекомендую.
  Vera
    Vera
    21 марта 2026
    Многоликий Каир + Большой Египетский музей
    За 8 часов с Ахмедом успели посетить пирамиды Гизы, старый рынок в центре Каира, мечеть, церкви и синагогу. Все было
    читать дальше

    чётко по времени. Все наши пожелания касательно маршрута и места где покушать были выполнены.
    С гидом все перемещения проходят быстро и чётко, вы не тратите время в очередях и поисках маршрута. За день можно многое успеть.

  Юлия
    Юлия
    10 марта 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Бронировали через «Спутник» экскурсию по Каиру. С мной связался Эмад и предложил различные варианты экскурсий в Египте. У него в
    читать дальше

    команде работают профессиональные гиды с хорошим знанием русского языка и отличными знаниями истории и культуры Египта.

    В установленный день нас забрал из отеля наш гид Мохамед, и мы отправились в историческое путешествие по Каиру. Посетили Цитадель и находящуюся в ней мечеть Мохамеда Али, затем отправились в христианский Каир, а завершилось наше путешествие средневековым городом и восточным рынком Хан-эль-Халили.

    Мохамед очень грамотно распланировал наш маршрут, что позволило нам много времени уделить достопримечательностям, а не стоять в бесконечных пробках Каира. Благодаря рассказам Мохамеда мы влюбились в Каир и Египет. Мохамед также дал нам советы, как лучше передвигаться по Каиру, как добраться до Александрии и что в ней посмотреть.

    Спасибо огромное за гостеприимство! В следующий раз обязательно обратимся к вам.

  • Е
    Евгений
    10 марта 2026
    Самобытный Каир: обзорная экскурсия
    Спасибо огромное Имаду за потрясающую экскурсию и помощь при исследовании Каира! Началось все с того, что Имад помог приобрести билеты
    читать дальше

    в большой каирский музей, хотя сайт подвисал и из России купить их не получилось. Затем Имад оперативно отвечал на все возникающие вопросы по обмену валют, способах добраться и пр- т. е. бытовых вопросах. Так как мы впервые были в Каире и в Египте, его советы очень помогли сориентироваться в бурном потоке восточной жизни)
    Ну и само собой Имад провел отличную экскурсию по Каиру. Удобный комфортабельный автобус и поездка по ключевым местам.
    Имад отлично говорит по русски, все понятно, очень интересно.
    Спасибо огромное и до новых встреч!)

  • А
    Антон
    6 марта 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Выражаю благодарность организаторам и экскурсоводу Мохаммеду Али за замечательный диалог, переданные знания, отличный вайб и спланированную поездку. Мохаммед хорошо владеет
    читать дальше

    русским языком и умеет думать на нем. Однозначно рекомендую всем кто ещё сомневается а нужен ли вообще проводник к достопримечательностям Египта и кто думает о затратах. Он того стоит.

  • A
    Alexandra
    24 февраля 2026
    Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями
    Удивительно насыщенная экскурсия с чутким вниманием гида к истории, деталям и главное, к вашему времени, чтобы поизучать локацию. Везде можно был спокойно походить и пофотографироваться. Узнали много интересных фактов, очень рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Город мёртвых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
  1. Нетуристический Каир;
  2. Многоликий Каир + Большой Египетский музей;
  3. Экстремальный Каир;
  4. Самобытный Каир: обзорная экскурсия;
  5. Древний Египет: Гиза, Саккара, Мемфис, можно рублями.
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Самое главное;
  4. Мечеть Мухаммеда Али;
  5. Улица Аль-Муизз;
  6. Церковь Святого Георгия;
  7. Дахшур;
  8. Базар Хан Эль Халили;
  9. Висячая церковь Святой Девы Марии;
  10. Мемфис.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "Город мёртвых" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 120 до 570 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Каире на 2026 год по теме «Город мёртвых», 324 ⭐ отзыва, цены от $120. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь