Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по Хельсинки
Встреча в аэропорту и комфортная поездка по Хельсинки с личным гидом. Узнайте все о городе, не теряя времени
Завтра в 07:00
14 сен в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Русское прошлое Хельсинки: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический центр Хельсинки
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€88 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
