35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Меня зовут Ирина, и я работаю гидом в Хельсинки. По образованию — историк, а по профессии — экскурсовод. Живу в Финляндии более 15 лет, и она давно стала для меня родной. Так как сама люблю путешествовать, то знаю проблемы, с которыми сталкивается гость в незнакомой стране. И сделаю так, чтобы у вас во время отдыха в Финляндии этих проблем не возникло. С удовольствием познакомлю вас с нашей маленькой северной страной.
Экскурсия была не по городу, а по магазинам и подземным тоннелям. Заявленное количество в группе не соответствует действительности. Вместо обещанных 8 человек, группа была из 13 человек.
Марина
4 января 2020
Экскурсия несколько не соответствует заявленному плану. Участников было почти вдвое больше максимально указанного количества.
Елена
14 августа 2019
Очень интересно провела время с Ириной, время пролетело незаметно, прошлись и по туристическим местам, заглянули и в те места, которые самостоятельно могла упустить).
Валерий
6 августа 2019
Было крайне интересно.
Алексей
6 июля 2019
Отличная пешеходная прогулка! Ирина очень легко и увлекательно рассказывает об истории и жизни Хельсинки. Обязательно ещё сходим, когда приедем с детьми.
Евгений
19 мая 2019
На том недолгом историческим прошлым удалось раскрыть дух города, его характер,спасибо
Мария
9 апреля 2019
Замечательная экскурсия с Ириной. Было интересно всем - от 9 до 66 лет)))) и ничуть не утомительно. Ирина учла неблагоприятные погодные условия и организовала маршрут с возможностью погреться и спрятаться от дождя. Спасибо!
Елена
13 января 2019
Экскурсия понравилась. Ирина отвечала на все, возникающие по ходу и имевшиеся до, вопросы. Единственное, показалось, что группа чуть больше, чем хотелось бы. Но, как я поняла, на экскурсию пришло больше народу, чем ждала гид.
Екатерина
11 января 2019
Прекрасный гид, 2,5 часа пролетели незаметно. Даже 7-летний ребенок не заскучал. Мы посмотрели все основное, Ирина показала нам "маленькие" секреты Хельсинки, рассказала об истории города много такого, чего вы не найдете так легко в интернете. Мы загадали много желаний)) на специальных местах, поцеловали троллей, и т.д. Сама Ирина очень легкий и позитивный человек. Поставила бы 10, если бы могла. Спасибо, Ирина!
Галина
5 января 2019
Хороший пеший маршрут, Ирина- замечательный рассказчик! Всё понравилось, несмотря на дождь и снег.
Отдохнуть от городского шума в окружении памятников деревянного зодчества и оленьей фермы
Всего 15 минут езды от центра города, и вы попадете в совершенно другой мир. Здесь вам покажется, что время остановилось — нет ни шума машин, ни городской суеты. Во время экскурсии вы познакомитесь с разнообразием деревянного зодчества Финляндии, узнаете, как был устроен быт в 19 веке и услышите легенды о викингах.
Разгадать тайны, скрытые в недрах города, и услышать невероятные истории
Немногие знают, что в столице Финляндии под землей находится не только метро — тут спрятался целый подземный город! С улицами, торговыми и спортивными комплексами, кафе, ресторанами и даже бассейном. Приглашаю вас узнать тайны этого мира, услышать необычные и даже фантастические истории о станциях метро, пройтись по подземному проспекту Маннергейма и загадать желание у Дерева чудес. Приятный бонус — погода никак не повлияет на ход нашей экскурсии и ваши впечатления.
Познакомиться с «визитными карточками» финской столицы на веселой интерактивной прогулке
Приглашаю совершить увлекательное погружение в прошлое Хельсинки. Вы узнаете историю города и его знаменитых жителей, посетите тайные смотровые площадки, расшифруете секретные знаки, найдете молот Тора и научитесь делать защитный тотем!
Знакомство с финской кухней от селедки до шоколада и прогулка по лучшим заведениям города
Финская кухня — это не только суп из лосося и водка «Финляндия»: она разнообразна и удивительна. Чтобы это понять, мы пройдем по самым интересным ресторанчикам, кондитерским, кафе и барам Хельсинки. Вас ждет не только рассказ о традиционной гастрономии и деликатесах Финляндии, но и секреты приготовления местных блюд и напитков, а также увлекательный маршрут по необычным достопримечательностям города.
Знакомство с архитектурой и преданиями старейшего района города
Вас ждет прогулка по самому старому и колоритному району Хельсинки – Круунунхака, откуда берет свое начало финская столица. Здесь вы не найдете ни одной современной постройки, зато сможете увидеть первые городские сооружения и строительные разметки XVII века, познакомитесь с призраком Серой Дамы и пройдетесь по финскому Сан-Франциско.
Отыскать шедевры финского стрит-арта и познакомиться с альтернативной культурой города
Стрит-арт давно стал частью культуры Хельсинки — по концентрации произведений уличного искусства город уже догоняет Лондон, Берлин и Лиссабон. На прогулке вы оцените лучшие образцы местного стрит-арта, узнаете о ключевых уличных художниках Финляндии и разберетесь, чем отличается мурали от граффити.
Знаковые места и тайные уголки финской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности Хельсинки, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу финской столицы. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.
Обзорная экскурсия по городу: основные достопримечательности, традиции, легенды и местная кухня
Познакомьтесь со столицей Финляндии и узнайте самое главное о культуре финнов! Вы побываете на Торговой площади, увидите Кафедральный собор, услышите рассказ о Часовой башне на главном вокзале и попробуете продукты на Старом рынке, где сохранилась по-северному спокойная атмосфера. Помимо основных достопримечательностей я покажу менее известные, но не менее интересные места, расскажу о прошлом и настоящем города, посоветую, где провести свободное время и вкусно поесть.
Увидеть больше, чем на пешеходной — обзорная авто-экскурсия по исторической части города
В отличие от двухчасовой пешеходной прогулки на моей автомобильной экскурсии вы успеете не просто пройти по двум-трем улицам города и посетить пару важных исторических мест, но и осмотреть многие другие достопримечательности города.
Самые атмосферные места города на пешеходной прогулке
Эта экскурсия отлично подойдёт путешественникам для первого знакомства с Хельсинки. Я проведу вас по главным архитектурным памятникам города, помогу прочувствовать его атмосферу, расскажу о становлении Хельсинки и развитии финского дизайна. А затем пройдемся по Рыночной площади с её северными деликатесами, пряной выпечкой и бодрящим кофе. Начнем наше финское утро в хорошей компании!
Неутомительная экскурсия по главным и секретным местам финской столицы
Вы увидите все «визитные карточки» Хельсинки: Торговую и Сенатскую площади, памятник Сибелиусу, церковь в скале, Кафедральный и Успенский соборы и Дворец музыки. Я расскажу о культуре, истории, традициях и быте города. Помогу понять, почему Хельсинки — одна из самых прогрессивных и комфортных европейских столиц. А еще покажу то, что обычно не видят путешественники: дворы, новейшие торговые и культурные локации в бывших производственных районах и многое другое!
Хотите немного уйти от стандартных туристических маршрутов и путеводителей, чтобы увидеть Хельсинки глазами местных жителей? На нашей прогулке вы сможете рассмотреть город с разных сторон, уловить его архитектурные контрасты и прочувствовать спокойную атмосферу приморской столицы. Я расскажу самые интересные факты о Хельсинки и дам несколько ценных советов, которые помогут вам почувствовать себя местным жителем и настоящим финном.