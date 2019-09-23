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Отыскать шедевры финского стрит-арта и познакомиться с альтернативной культурой города

Irina
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Irina – ваш гид
Стрит-арт давно стал частью культуры Хельсинки — по концентрации произведений уличного искусства город уже догоняет Лондон, Берлин и Лиссабон.

На прогулке вы оцените лучшие образцы местного стрит-арта, узнаете о ключевых уличных художниках Финляндии и разберетесь, чем отличается мурали от граффити.
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Уличное искусство Хельсинки
Уличное искусство Хельсинки

Что вас ожидает

Законодатели финского стрит-арта
В закоулках Хельсинки вы увидите произведения и всемирно известных стрит-арт художников, и талантливых новичков. Я проведу вас к работам мастеров OS GEMEOS, Тьери Нуара и Blade, а также познакомлю с историями становления местных звезд стрит-арта. Вы оцените работы «антрополога финского уличного искусства» EGS, рассмотрите произведения двух «graffitimamma» — 73-летних художниц-новичков. А еще узнаете, чем отличается мурали от граффити и стрит-арта, разберетесь в стилях и течениях уличного искусства и поймете, почему Хельсинки заинтересован в его развитии.

История уличного искусства Хельсинки
Сегодня консервативные финны отдают на откуп уличным художникам не только промышленные и спальные районы, но и исторические кварталы. Так было не всегда: наш маршрут начнется на рабочих окраинах города, которые еще в 90-е годы могли стать центром уличного искусства Хельсинки, но все, что успели нарисовать художники на нескольких мостах и внутри бетонных переходов, было закрашено и удалено. Я расскажу, как Хельсинки прошел путь от города с политикой «нулевой терпимости» к уличному искусству до столицы мирового дизайна, районы которой наполнены яркими красками и сумасшедшими идеями европейских художников. А заодно обсудим, когда и как в Финляндии появилось понятие «стрит-арт движение» и каким образом городские власти обратили уличное искусство себе во благо.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто любит современное искусство и готов взглянуть на город под неожиданным углом.

Уличное искусство Хельсинки
Уличное искусство Хельсинки
Уличное искусство Хельсинки
Уличное искусство Хельсинки
Уличное искусство Хельсинки
Уличное искусство Хельсинки
Уличное искусство Хельсинки
Уличное искусство Хельсинки

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина, и я работаю гидом в Хельсинки. По образованию — историк, а по профессии — экскурсовод. Живу в Финляндии более 15 лет, и она давно стала для меня родной. Так как сама люблю путешествовать, то знаю проблемы, с которыми сталкивается гость в незнакомой стране. И сделаю так, чтобы у вас во время отдыха в Финляндии этих проблем не возникло. С удовольствием познакомлю вас с нашей маленькой северной страной.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 сентября 2019
Спасибо большое за замечательную экскурсию!

Ирина провела по местам, которые не входят в классические туристические маршруты, по районам в которые мы сами бы и не пошли, хотя в Хельсинки и не первый раз и видели уже многое.
Рассказала об авторах и показала работы как местных художников,так и известных мировых.
Экскурсия длилась дольше запланированного времени и 3 часа пролетели незаметно, на одном дыхании.
Ирина очень приятный и открытый человек с нестандартным взглядом на город и страну.

Рекомендуем всем, а не только людям, увлекающимся искусством.

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