Что вас ожидает

Законодатели финского стрит-арта

В закоулках Хельсинки вы увидите произведения и всемирно известных стрит-арт художников, и талантливых новичков. Я проведу вас к работам мастеров OS GEMEOS, Тьери Нуара и Blade, а также познакомлю с историями становления местных звезд стрит-арта. Вы оцените работы «антрополога финского уличного искусства» EGS, рассмотрите произведения двух «graffitimamma» — 73-летних художниц-новичков. А еще узнаете, чем отличается мурали от граффити и стрит-арта, разберетесь в стилях и течениях уличного искусства и поймете, почему Хельсинки заинтересован в его развитии.

История уличного искусства Хельсинки

Сегодня консервативные финны отдают на откуп уличным художникам не только промышленные и спальные районы, но и исторические кварталы. Так было не всегда: наш маршрут начнется на рабочих окраинах города, которые еще в 90-е годы могли стать центром уличного искусства Хельсинки, но все, что успели нарисовать художники на нескольких мостах и внутри бетонных переходов, было закрашено и удалено. Я расскажу, как Хельсинки прошел путь от города с политикой «нулевой терпимости» к уличному искусству до столицы мирового дизайна, районы которой наполнены яркими красками и сумасшедшими идеями европейских художников. А заодно обсудим, когда и как в Финляндии появилось понятие «стрит-арт движение» и каким образом городские власти обратили уличное искусство себе во благо.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто любит современное искусство и готов взглянуть на город под неожиданным углом.