BWA_Nice-Voyage проводит ещё 3 экскурсии

Канны – престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней.
Антибы - древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город 🏙️ и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами.
Сан Поль де Ванс - средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.
Что входит
услуги водителя-экскурсовода
транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
Посещение музеев и мероприятий
ваши личные расходы и покупки
дополнительное время
Начало и место завершения
🚩 Ваша гостиница или адрес проживания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.