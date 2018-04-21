Проведите 3 часа, осматривая достопримечательности Ниццы, гламурной столицы Французской Ривьеры. В этом туре для небольших групп вы прогуляетесь по знаменитой Английской набережной, которая тянется вдоль побережья Средиземного моря.

Посетите Старый город, известный как Vieux Nice, и окунитесь в атмосферу цветочных и блошиных рынков. Прогуляйтесь мимо уличных кафе и модных бутиков в центре Ниццы и отправляйтесь на вершину Замковой горы, чтобы увидеть его ухоженные сады и панорамные виды на Ниццу, Сен-Тропе и Французские Альпы.

В этом туре вы узнаете много очаровательных районов Ниццы. Прогуляйтесь по аристократическому кварталу Симье и посмотрите дворец Регина, где когда-то останавливалась королева Виктория. Вы также посетите музеи Шагала и Матисса, а также францисканскую церковь и монастырь.

Посмотрите на русский район и полюбуйтесь Русской православной церковью, которая является крупнейшей за пределами России, прежде чем отправиться обратно в свой отель в Каннах или Ницце.