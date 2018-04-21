Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Прогуляйтесь по очаровательной Английской набережной
Исследуйте Старый город Ниццы и остановитесь на цветочных и блошиных рынках
Посмотрите музей Матисса и отель Regina Palace в районе Симье
Полюбуйтесь крупнейшей русской православной церковью за пределами России
Проведите 3 часа, осматривая достопримечательности Ниццы, гламурной столицы Французской Ривьеры. В этом туре для небольших групп вы прогуляетесь по знаменитой Английской набережной, которая тянется вдоль побережья Средиземного моря.
Посетите Старый город, известный как Vieux Nice, и окунитесь в атмосферу цветочных и блошиных рынков. Прогуляйтесь мимо уличных кафе и модных бутиков в центре Ниццы и отправляйтесь на вершину Замковой горы, чтобы увидеть его ухоженные сады и панорамные виды на Ниццу, Сен-Тропе и Французские Альпы.
В этом туре вы узнаете много очаровательных районов Ниццы. Прогуляйтесь по аристократическому кварталу Симье и посмотрите дворец Регина, где когда-то останавливалась королева Виктория. Вы также посетите музеи Шагала и Матисса, а также францисканскую церковь и монастырь.
Посмотрите на русский район и полюбуйтесь Русской православной церковью, которая является крупнейшей за пределами России, прежде чем отправиться обратно в свой отель в Каннах или Ницце.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортировка на минивэне с кондиционером (8-местный)
Профессиональный гид
Встреча в отеле и высадка
Что не входит
Входные билеты
Еда и напитки (если не указано иное)
Советы (необязательно)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Фотоаппарат
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Если вам требуется доступ для инвалидных колясок, пожалуйста, оставьте комментарий во время бронирования
Детские кресла необходимы для младенцев. Пожалуйста, сделайте запрос при бронировании
Вас могут встретить и высадить в вашем отеле, будь то Канны или Ницца
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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Judith L
21 апр 2018
В то время как вчерашний тур по Ницце с Маго был замечательным, сегодняшний тур по Канне, Антибе и Сен-Поль-де-Венеция был ужасным. Мне нужно поговорить с кем-то об отмене Канн. Хотя я понимаю, что Канне закрыто не под вашим контролем, вы должны были заранее уведомить меня, чтобы я мог отменить тур. Это вызвало большую проблему со всем моим маршрутом. Я пытался связаться с вами, чтобы обсудить это и некоторые другие изменения в предстоящих турах, но не могу дозвониться по телефону. Кто-то должен позвонить мне или Маго позвонит мне. Кажется, он меня очень хорошо понимает. Совсем не рад сервису Nice Tour Sightseeing, и вместо этого хочу перенести оставшиеся туры с Liven Up. Как видите, есть много вопросов для обсуждения, поэтому, пожалуйста, позвоните мне. Я хотел бы спасти мою поездку, чтобы не покинуть Францию полностью разочарованной. По электронной почте, чтобы сообщить мне, когда вы будете звонить мне, чтобы я мог быть уверен, что будет доступен. Спасибо, Джуди Моттл
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Melanie
4 окт 2017
Я бы порекомендовал этот тур. Мы были единственными, кто пошел, и они все еще взяли нас. В прошлом году в последнюю минуту мы отказались от участия в другой компании из-за нехватки людей, так что приятно, что эта компания держит свое слово. Очень рекомендую, и мы обязательно будем использовать снова.
M
Marinus
16 мар 2019
pick up right on time. Our guide was very friendly and told some nice facts about the development of Nice. the tour brought us to some nice and interesting places and some beautifull photo stops