Парижские острова: Сите и Сен-Луи

Я расскажу вам истории, которые связаны с каждым периодом существования островов Сите и Сен-Луи

Я расскажу вам истории, которые связаны с каждым периодом существования островов Сите и Сен-Луи.

Мы насладимся видом на Париж, стоя на самом старом мосту города – Понт-Неф, поговорим о нелегком для Франции и Парижа 16 веке и заглянем в собор Парижской Богоматери.

Вы узнаете историю парижских «Ромео и Джульетты», о которых напоминает дом, в одном из старинных переулков острова Сите.
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Парижские острова: Сите и Сен-Луи
Парижские острова: Сите и Сен-Луи

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Нотр Дам де Пари
  • Собор Нотр Дам де Пари
  • Дворец Правосудия
  • Старый королевский дворец и тюрьма Консьержери
  • Самые старые часы Парижа
  • Тихая и камерная площадь Дофина
  • Новый мост и статуя Генриха IV
  • Дом Абеляра и Элоизы
  • Улица Святого Людовика на острове Святого Людовика
  • Церкви и особняки острова Святого Людовика
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы начнем нашу прогулку на острове Сите – самой старой части Парижа. Для начала поговорим о тех постройках, которые были на острове почти 2000 лет назад. Затем мы погрузимся в атмосферу жизни средневековых людей и попробуем представить себя на месте тех, кто возводил Собор Парижской Богоматери. После мы подробно поговорим о соборе – одной из ключевых точек нашей экскурсии. Мы зайдем в собор Парижской Богоматери и рассмотрим его убранство. Нас ожидает прогулка мимо старого королевского дворца (самого красивого в Европе XIV века), который был превращен в тюрьму Консьержери (!) и теперь это Дворец Правосудия. Я расскажу истории, которые связаны с каждым периодом существования этого комплекса зданий. Сможем насладиться видом на Париж, стоя на самом старом мосту города (Понт-Неф), поговорить о нелегком для Франции и Парижа 16ом веке войн и смут.
Я расскажу историю парижских “Ромео и Джульетты”, о которых напоминает дом, в одном из малочисленных переулков острова Сите.
Далее наш путь лежит на остров Святого Людовика (Сен-Луи), место, где жили обеспеченные горожане XVII века и люди искусства в XVIII и XIX веках. Мы пройдем по улице Святого Людовика вдоль церквей и особняков острова. Прямые улочки этого маленького острова, застроенного домами 350летней давности, не могут никого оставить равнодушными.
Завершится наша экскурсии недалеко от лавки, где Вы, при желании, сможете попробовать самое вкусное морожение в Париже.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Сен-Мишель
Завершение: Остров Сен-Луи, улица Сен-Луи
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 12 до 14
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возьмите
  • Пожалуйста
  • Зонт и наденьте удобную обувь
  • В этом случае Вашу экскурсию ничто не сможет испортить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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