Мы начнем нашу прогулку на острове Сите – самой старой части Парижа. Для начала поговорим о тех постройках, которые были на острове почти 2000 лет назад. Затем мы погрузимся в атмосферу жизни средневековых людей и попробуем представить себя на месте тех, кто возводил Собор Парижской Богоматери. После мы подробно поговорим о соборе – одной из ключевых точек нашей экскурсии. Мы зайдем в собор Парижской Богоматери и рассмотрим его убранство. Нас ожидает прогулка мимо старого королевского дворца (самого красивого в Европе XIV века), который был превращен в тюрьму Консьержери (!) и теперь это Дворец Правосудия. Я расскажу истории, которые связаны с каждым периодом существования этого комплекса зданий. Сможем насладиться видом на Париж, стоя на самом старом мосту города (Понт-Неф), поговорить о нелегком для Франции и Парижа 16ом веке войн и смут.

Я расскажу историю парижских “Ромео и Джульетты”, о которых напоминает дом, в одном из малочисленных переулков острова Сите.

Далее наш путь лежит на остров Святого Людовика (Сен-Луи), место, где жили обеспеченные горожане XVII века и люди искусства в XVIII и XIX веках. Мы пройдем по улице Святого Людовика вдоль церквей и особняков острова. Прямые улочки этого маленького острова, застроенного домами 350летней давности, не могут никого оставить равнодушными.

Завершится наша экскурсии недалеко от лавки, где Вы, при желании, сможете попробовать самое вкусное морожение в Париже.